Kiinan, Taiwanin ja Yhdysvaltain kolmiodraamasta voi kehkeytyä vaarallinen konflikti.

Taiwanin asevoimissa on jo laadittu monta skenaariota siitä, millainen kommunistijohtoisen Kiinan hyökkäys saarelle olisi.

Invaasio voisi alkaa näin: ohjukset ja laajat kyberiskut lamauttaisivat Taiwanin asevoimien kyvyn hallita ilmatilaa ja merialuetta saaren ympärillä.

Tällaiseen ensi-iskuun Taiwan ei pystyisi vastaamaan, arvioi amiraali Lee Hsi-ming, entinen Taiwanin merivoimien komentaja ja apulaispuolustusministeri. Ohjusten lentomatka mantereelta kaikkialle Taiwaniin on vain joitakin minuutteja.

– Pitkän kantaman ohjusten hyökkäystä emme pysty lyömään takaisin. Mutta jos tavoitteena on poliittinen valta, pitää (Kiinan) lähettää maajoukkoja, Lee sanoi brittiläiselle The Guardian -lehdelle.

Maihinnousu Taiwaniin olisi massiivinen operaatio. Hyökkäyksen kärkenä voisivat olla maahanlaskujoukot, mutta päävoimat pitäisi kuljettaa mantereelta strategisesti tärkeän Taiwaninsalmen ylitse. Salmi on 180 kilometriä leveä.

Taiwan ei ehkä pystyisi estämään suurta maihinnousua. Taiwanin asevoimat kuitenkin harjoittelee jatkuvasti maihinnousun torjuntaa, ja mukaan maanpuolustukseen yritetään värvätä myös siviiliväestöä.

– Meillä on noin 160 000 univormupukuista kohtaamassa armeijaa, joka ilmoittaa vahvuudekseen kaksi miljoonaa, sanoi Guardianin haastattelema demokraattisen edistyspuolueen poliitikko ja entinen erikoisjoukkojen sotilas Enoch Wu.

Kiina on vahvistanut merivoimiaan johdonmukaisesti. Lentotukialus Liaoning purjehti Okinawan lähistöllä viime huhtikuussa.

Wu ajaa valmiuden parantamista ja Taiwanin siviilipuolustuksen kehittämistä kansalaisjärjestössä nimeltä Forward Alliance. Se järjestää taiwanilaisille kursseja ensiavusta, tilannetietoisuudesta ja asevoimien tukemisesta. Avainsana on resilienssi, kyky sietää kriisitilannetta ja selviytyä siitä.

– Sotilailla on oma tärkeä merkityksensä, mutta heidän taakseen me tarvitsemme syvyyttä, useita kerroksia väkeä, joka vastaa hälytykseen. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että puolustuksemme on niin vahva kuin mahdollista. Näin voimme estää sotilaalliset toimet.

Jännitteet Taiwaninsalmessa ovat kasvaneet silmin nähden.

Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Council on Foreign Relations CFR nosti alkuvuodesta Taiwanin korkeimpaan riskiluokkaan maailman konfliktipesistä. CFR pitää ”kohtalaisen todennäköisenä”, että Kiinan Taiwaniin kohdistaman poliittisen ja taloudellisen paineen lisääntyminen johtaa Yhdysvallat vakavaan kriisiin Kiinan kanssa.

Sapelinkalistelua on molemmin puolin.

Ennätykselliset 38 Kiinan ilmavoimien lentokonetta ylitti Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeen rajan perjantaina. Härnäysoperaatio oli suurin tähän saakka, mutta vain yksi monista. Koneiden joukossa oli neljä suurta H-6-pommituskonetta, jotka kykenevät kantamaan ydinaseita.

Edellisellä viikolla koneita oli yli 20. Tämä lento-operaatio toteutettiin vuorokauden kuluttua siitä, kun Taiwan haki Tyynenmeren vapaakauppa-alueen CPTPP:n jäsenyyttä.

Ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke on teknisesti kansainvälistä ilmatilaa. Se on Taiwanin itsensä määrittämä alue, jolle tulevia sotilaskoneita ilmavoimat valvoo kansallisen turvallisuuden vuoksi.

Yhdysvaltain merivoimien ohjushävittäjä USS Kidd ja vartioalus Munro harjoittelivat Taiwaninsalmen vesillä 27. elokuuta.

Yhdysvallat ja Britannia tukevat Taiwania. Molempien sota-alukset ovat kulkeneet Taiwaninsalmen läpi useita kertoja. Viimeksi salmessa seilasi Britannian kuninkaallisen laivasto fregatti, kertoi uutistoimisto AFP maanantaina. Elokuussa salmessa purjehti Yhdysvaltain merivoimien ohjushävittäjä, jota saattoi rannikkovartioston vartiolaiva.

Länsimaiden sotilaallisen voiman näyttö Kiinan lähellä ärsyttää Kiinaa. Samoin tekee Yhdysvaltain, Britannian ja Australian uusi kolmiliitto, Aukus-yhteistyö. Tämä puolustusjärjestely auttaa Australiaa hankkimaan Yhdysvalloista ydinkäyttöisiä sukellusveneitä.

” Yhdysvallat pitää Kiinaa vaarallisimpana vastustajanaan ja yrittää padota Kiinan nousua globaaliksi supervallaksi.

Vastakkainasettelu heijastelee suurvaltapolitiikan nykytilaa. Yhdysvallat pitää Kiinaa vaarallisimpana vastustajanaan ja yrittää padota Kiinan nousua globaaliksi supervallaksi.

Taiwanilainen sotilas seurasi kansallispäivän paraatin harjoituksia Taoyuanissa tiistaina. Helikopteri kuljetti suurikokoista Taiwanin lippua, joka tekee ohilennon Taipeissa 10. lokakuuta pidettävissä juhlissa.

Mutta miksi Kiinan hyökkäystä pelätään?

Kiinan virallisen politiikan mukaan Taiwan ei ole valtio vaan Kiinan kapinallinen maakunta, jonne sisällissodan 1940-luvulla hävinnyt kenraali Tshiang Kai-shek siirtyi kannattajineen. Kiinan tavoitteena on yhdistää Taiwan Kiinaan tavalla tai toisella, sotilaallisia keinoja pois sulkematta.

– Peking on sitoutunut nostamaan Taiwaniin Kiinan lipun. Ainoastaan operaation kustannukset ja riskit ovat estäneet Kiinaa käyttämästä voimaa, arvioi Itä-Aasian politiikan professori Shelley Rigger Kiina-tutkimusta kokoavalla China File -verkkosivustolla.

Yhdysvallat puolestaan pitää yllä strategista monitulkintaisuutta Taiwanin suhteen. Yhdysvallat ei suoraan ilmoita, aikooko se tukea Taiwania mahdollisessa sodassa. Se on kysymys, jota Pekingin strategit joutuvat pohtimaan, kun he miettivät keinoja Taiwanin yhdistämiseen.

Yhdysvaltoja on vaadittu luopumaan monitulkintaisuudesta ja antamaan turvatakuut Taiwanille. Päätös voisi horjuttaa alueen vakautta, varoittavat taiwanilaiset tutkijat Simon Shin-wei Chen, Wang Kai-chun ja Samuel Hui The Diplomat -julkaisussa. Monitulkintaisuus estää sekä Kiinaa että Taiwania tekemästä vaarallisia peliliikkeitä.

– Strateginen monitulkintaisuus voi estää yksipuolisten päätösten tekoa molemmin puolin salmea. Toisaalta se voi estää Taiwanin julistautumisen itsenäiseksi sillä oletuksella, että Yhdysvallat tulee varmasti apuun, tutkijat kirjoittavat.

Kiinassa puolestaan on ilkuttu Yhdysvalloille siitä, että Washington hylkää taatusti ystävänsä. Niinhän se on tehnyt ennenkin, kirjoitti Kiinan hallitusta lähellä oleva Global Times:

”Surullisen kuuluisa petturi: Yhdysvalloilla on ollut häpeällinen rooli, kun se on pettänyt Ranskan (1798, 2021), kurdit (2019), Afganistanin (2021) ja monet muut. Taiwanin niin sanotun itsenäisyyden kannattajat voivat olla seuraavia uhreja.”

Mahdollisen sodan estämistä voi hyvin pitää 24 miljoonan asukkaan Taiwanin elinehtona ja politiikan tärkeimpänä tavoitteena. Kiinan hyökkäyksellä olisi sille joka tapauksessa tuhoisat seuraukset – tuli Yhdysvallat apuun tai ei.

Taiwanin muodollinen itsenäisyysjulistus olisi Kiinalle niin vakava isku, että Peking todennäköisesti ryhtyisi voimatoimiin, joko Taiwanin merisaartoon tai suoraan hyökkäykseen. Siksi status quon ylläpitäminen olisi arvioiden mukaan paras vaihtoehto Taiwanille. Näin se voisi säilyttää asemansa demokraattisesti hallittuna ja korkeasta elintasosta nauttivana markkinatalousmaana mahtavan Kiinan kyljessä.