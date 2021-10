Vatikaaniin saapuvilta ihmisiltä vaaditaan tästä päivästä lähtien koronapassi, kertoo muun muassa katolinen uutismedia Crux.

Koronapassista on tultava ilmi, että henkilö on saanut täyden rokotussarjan, negatiivisen koronatestin tai on hiljattain sairastanut koronan.

Passia vaaditaan sekä Vatikaanivaltion henkilökunnalta että vierailijoilta. Passia ei vaadita Pietarinkirkossa tai kirkon aukiolla vierailtaessa tai uskonnolliseen messuun osallistuttaessa.