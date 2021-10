Näin Putinin sisäpiiri valtasi Venäjän ja nosti presidentiksi värittömän virkamiehen – ”KGB oli kaapannut vallan”

Tutkiva journalisti Catherine Belton kertoo kiitetyssä kirjassaan, kuinka ryhmä KGB-miehiä kaappasi Venäjällä vallan Neuvostoliiton romahdettua ja nosti Vladimir Putinin presidentiksi. Belton vieraili Helsingissä torstaina suomenkielisen painoksen ilmestymisen merkeissä.

Kun Neuvostoliitto mureni lopullisesti joulukuussa 1991, oli joukko ihmisiä sen pahamaineisen turvallisuuspalvelun KGB:n ulkomaantiedustelun sisällä valmistautunut muutokseen jo muutamia vuosia. He olivat nähneet merkit, eivätkä olleet valmiita luopumaan siitä, mitä olivat saavuttaneet.

Seuraavien kaoottisten vuosien kuluessa KGB-miesten ryhmä kaappasi vähitellen haltuunsa Venäjän talouden, poliittisen järjestelmän sekä oikeuslaitoksen. Se nosti keskuudestaan maan presidentiksi Vladimir Putinin sekä alkoi imuroida valtion varallisuutta omiin taskuihinsa kaappaamiensa yritysten avulla, eikä ainoastaan rahoittaakseen omaa luksuselämäänsä.

Pietarin apulaispormestarina toiminut Vladimir Putin nousi nopeasti Kremlin arvojärjestyksessä Moskovaan siirryttyään. Elokuussa 1999 Venäjän presidentti Boris Jeltsin nimitti federaation turvallisuuspalvelun päällikön Putinin pääministerikseen.

Venäjällä vuosia muun muassa Financial Timesille työskennellyt tutkiva brittitoimittaja Catherine Belton julkaisi viime vuonna kirjan, jota on maailmalla ylistetty muun muassa uraauurtavimmaksi, pikkutarkimmaksi sekä tärkeimmäksi analyysiksi Putinin hallinnosta sekä nyky-Venäjästä. Se on saanut myös joukon Britanniassa eläviä venäläisoligarkkeja haastamaan hänet sekä kustantamo HarperCollinsin oikeuteen kunnianloukkauksesta.

Tänään perjantaina näkee päivänvalon kirjan suomenkielinen versio Putinin sisäpiirissä – kuinka KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan (Docendo).

– Minulle oli kertynyt paljon tietoa ja etuoikeutenani oli myös pääsy monien hallinnon viranomaisten, liike-elämän ihmisten ja miljardöörien puheille. Tuntui siltä, että päivittäisessä Venäjä-uutisoinnissa monet asiat menivät ohi, eikä niitä täysin ymmärretty. Kuten se, kuinka Putin nousi valtaan ja mitä todella tapahtui tiedustelupalveluille Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Halusin kasata nämä palat yhteen ja ymmärtää kaiken tämän, torstaina kirjansa myötä Helsingissä vieraillut Belton kertoo IS:lle syistä, jotka saivat hänet ryhtymään seitsenvuotiseksi venyneeseen urakkaan.

Catherine Belton asuu nykyään Lontoossa ja työskentelee erikoiskirjeenvaihtajana uutistoimisto Reutersille.

Kirjassa puhuvat muun muassa useat Putinin sisäpiirissä tai sen lähellä olleet henkilöt, kuten pankkiiri Sergei Pugatshov, joka siirtyi aikanaan Boris Jeltsinin hallinnosta Putinin pankkiiriksi.

– En pystynyt enää vaikuttamaan asioihin sen jälkeen, kun KGB oli kaapannut vallan. He olivat ottaneet vallan kuin tsunami, hän kertoo kirjassa Putinin presidentiksi nousun ajoista.

Belton on kirjoittanut suomenkieliseen laitokseen myös erityisen esipuheen. Hänen mukaansa Venäjän poliittiseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen Suomessa liittyy paljon sellaista, mitä ei vielä tiedetä.

– Pidän esimerkiksi hieman huolestuttavana, että venäläisen Sberbank-pankin hallituksessa istuva Suomen entinen pääministeri (Esko Aho) pyrkii tavallaan vähättelemään Yhdysvaltojen kanssa 90-luvulla tehtyjen hävittäjäkauppojen strategista puolta sanomalla, että valinta tehtiin ainoastaan kaupallisin ja teknisin perustein, Belton mainitsee esimerkkinä.

Hän uskoo Suomen olleen Venäjälle aina erittäin tärkeä, muun muassa välineenä strategisten intressien tavoitteluun sekä eräänlaisena porttina länteen. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää muun muassa maan ”jättimäistä” lähetystöä Helsingissä.

– On tärkeitä Putinin liittolaisia, joilla on Suomen kansalaisuus ja jotka ovat olleet hyvin aktiivisia täällä, kuten Gennadi Timtshenko, Boris Rotenberg ja Sergei Ivanov, jonka asemapaikka oli Helsingissä jo 80-luvun lopulla.

Putin tapasi kesällä 2018 Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Helsingissä. Keskusteluissa sivuttiin tuolloin myös Venäjän vaikutuspyrkimyksiä vaaleissa, jotka olivat nostaneet Trumpin valtaan.

Beltonin mukaan Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomessa hienostuneemmin kuin esimerkiksi Baltian maissa, jossa sen toimet ovat näyttäytyneet paikoin jopa aggressiivisina.

– Myös panokset ovat täällä kovemmat heille. Suomen päätyminen Natoon olisi suuri uhka heille. Kyse on monimutkaisesta tasapainoilusta, jossa vaikutusoperaatiot voivat olla hyvin hienovaraisia, mutta todennäköisesti laajenevia.

KGB-turvallisuusmiesten muodostama sisäpiiri elää ylenpalttista elämää rahoilla, joita he kanavoivat omaan käyttöönsä monimutkaisten talousjärjestelyiden, fuusioiden, pöytälaatikkoyhtiöiden sekä muun muassa ulkomaisten veroparatiisien avulla. Pohja järjestelmälle luotiin jo Neuvostoliiton aikana, jolloin KGB rahoitti operaatioitaan lahjusrahastoja käyttäen.

Kylmän sodan aikana KGB teki ”aktiivisia toimenpiteitä” kylvääkseen länteen eripuraa muun muassa puolueita rahoittamalla.

– Tämä kylmän sodan aikainen KGB-pelikirja on nyt otettu uudelleen käyttöön. Ero on siinä, että nyt tätä taktiikkaa rahoittaa paljon syvemmästä rahakaivosta Kreml, joka on oppinut taitavaksi toimijaksi markkinoilla ja ulottanut lonkeronsa lännen instituutioihin, Belton kirjoittaa.

Putin vuonna 1994, jolloin hän nousi yhdeksi Pietarin kolmesta apulaispormestarista.

Hänen mukaansa jo ennen Neuvostoliiton romahdusta käynnistyneessä prosessissa Putinin sisäpiiri on omaksunut kapitalismin välineeksi, jolla päästä tasoihin lännen kanssa.

– Putinin miesten luoma järjestelmä oli KGB:n ja kapitalismin välinen hybridi, ja tavoitteena oli kasata rahaa, lahjoa ja korruptoida virkamiehiä lännessä, missä poliitikot kylmän sodan päättymisen jälkeisessä itsekylläisyydessään olivat jo unohtaneet Neuvostoliiton lähimenneisyydessä käyttämät taktiikat. Läntiset markkinat ottivat avosylin vastaan Venäjältä tulevan uuden rahan eivätkä piitanneet sen takana olevista rikollisista ja KGB-voimista, kirjassa sanotaan.

KGB-miesten ajatusmaailmassa länsi on edelleen Venäjän arkkivihollinen numero yksi, ja sittemmin sen rinnalla on voimistunut patrioottinen näkemys suuresta Venäjästä, jonka kunnia on palautettava kansainvälisellä areenalla.

Tästä nähtiin esimakua vuonna 2007, kun Putin varoitti muuta maailmaa Münchenin turvallisuuskokouksessa. Riitaisaksi tulkitussa puheessaan hän muun muassa syytti Yhdysvaltoja rajojensa yli astumisesta sekä tuomitsi Naton laajenemisen itään.

Lännessä moni uskoi puheen jäävän viimeiseksi laatuaan, sillä Putinin virkakausi oli tuolloin päättymässä. Toisin kävi.

Beltonin kirjan mukaan Suomen kansalainen Gennadi Timtshenko kuuluu Putinin sisäpiirin ydinryhmään. Kuva on tiedotustilaisuudesta vuodelta 2013, jolloin hän sekä Arkadi ja Boris Rotenberg ostivat Hartwall Arenan.

Beltonin mukaan kylmän sodan loputtua lännen johtajat saattoivat syyllistyä sekä omahyväisyyteen että tietynlaiseen röyhkeyteen ylenkatsoessaan Venäjällä tapahtuvaa kehitystä.

Kirjan ilmestymisen jälkeen Putinin hallinto on kiristänyt entisestään otettaan kansalaisyhteiskunnasta, eikä Belton näe oppositiolla olevan juurikaan mahdollisuuksia nousta vastarintaan. Venäläisten laajempi nouseminen kapinaan vaatisi esimerkiksi isoa talouskriisiä, joka ajaisi kansalaiset riittävän tukalaan tilanteeseen.

– Aleksei Navalnyi on telkien takana, hänen organisaationsa käytännössä hävitetty ja monet ovat lähteneet maasta. Kuinka tässä tilanteessa voisi organisoida mitään?

Otteen kiristäminen saattaa olla kuitenkin merkki Putinin sisäpiirin kasvavasta vainoharhaisuudesta ja epävarmuudesta. Beltonin mukaan ongelmia tuottaa se, että selkeää suunnitelmaa Putinin seuraajan valitsemiseksi ei ole.

– He alkavat olla jo vanhoja ja todennäköisesti väsyneitä, ja ehkä he haluaisivat jo jäädä eläkkeelle. He etsivät keinoja vallansiirtoon. Sen voi nähdä esimerkiksi heidän lastensa noususta valtarakenteissa. He näkevät sen todennäköisesti ainoana turvallisena keinona, Belton sanoo.

Vaikka Beltonin kirja ei ole Putinin henkilökuva, se kertoo myös vaatimattomista oloista lähtöisin olevan, värittömän KGB-virkamiehen matkan ehkä hieman vastahakoisestikin keulakuvaksi nostetusta presidentistä ylellistä luksuselämää viettäväksi ”tsaariksi”.

Tammikuussa 2000 Putin osallistui ortodoksiseen joulujumalapalvelukseen virkaa tekevänä presidenttinä, joksi hän oli noussut Boris Jeltsinin erottua. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän voitti pikavauhdilla järjestetyt presidentinvaalit.

Tästä esimerkkinä on Sergei Pugatshovin tarina siitä, kuinka hän ja Putin osallistuivat aikanaan jumalanpalvelukseen paastonaikaa edeltävänä sovintosunnuntaina. Pugatshov kertoi Beltonille katuvansa Putinin esittelemistä ortodoksiselle kirkolle, joka sittemmin teki tästä entistä suuremman kansansuosikin.

Kirkossa Pugatshov neuvoi Putinia tavan mukaisesti kumartamaan maahan papin edessä ja pyytämään anteeksi.

– Hän katsoi minua ällistyneenä. ”Miksi tekisin niin?” hän kysyi. ”Minä olen Venäjän federaation presidentti. Miksi minä pyytäisin anteeksi?”