Ruotsille ruma voitto koronamaaottelussa – lopputili näyttää synkältä

Perjantaina koronarajoitukset kevenevät Suomessa, kun Ruotsissa niistä on juuri luovuttu kokonaan. Koronakauden lopputulos ei kuitenkaan näytä Ruotsille hyvältä.

– Väkeä oli enemmän kuin lauantai-iltaisin ennen koronaa. Ihmiset jonottivat yökerhoon jo ennen niiden avaamista, kuvaili Aftonbladetin lehtikuvaaja ruotsalaisten juhlintaa Tukholman bilekaduilla keskiviikkoiltana, kun lähes kaikki koronarajoitukset Ruotsissa oli samana päivänä lopetettu.

Viimeisistäkin rajoituksista luopumista perusteltiin hyvällä rokotuskattavuudella. 16-vuotiaista ja sitä vanhemmista ruotsalaisista yli 83 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja yli 76 prosenttia kaksi annosta.

Suomessa viimeisistä kokoontumisrajoituksista tapahtuma-alalla luovutaan perjantaina. Yökerhoihin ei silti vielä perjantaina yömyöhään Helsingin bilekaduilla jonoteta, koska kaikista ravintolarajoituksista ei ole luovuttu pääkaupunkiseudulla. Aukioloa ja asiakaspaikkoja rajoitetaan lisäksi Etelä-Karjalan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Tukholmassa koronapandemian alussa maaliskuussa 2020 pahin oli vasta edessä.

Suomessa tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.

Suomessa 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 1. koronarokoteannoksen on saanut 83,9 prosenttia ja 2. annoksen 70,7 prosenttia.

Ruotsiin rokotuslukuja ei voi suoraan verrata tilastoinnin erilaisten alaikärajojen vuoksi. Suomessa 12–15-vuotiasta toisen rokoteannoksen on saanut vasta 10,5 prosenttia nuorista kun 16–19-vuotiailla se on jo 41,8 prosenttia.

Ruotsi ja Suomi purkavat siis rajoituksia eri tahtiin vaikka korona kuritti Ruotsia huomattavasti kovemmin kuin Suomea.

Etenkin koronakuolleisuuden osalta Ruotsin tilastot ovat synkkiä. Vertailussa kannattaa muistaa, että Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa ja Ruotsin 10,4 miljoonaa asukasta.

Ruotsissa on kuollut pandemian aikana koronavirukseen liittyen yli 14 850 ihmistä, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuolleita kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä. Korona on vaatinut Pohjolassa 19 400 uhria, joista siis yli 75 prosenttia on ruotsalaisia.

Suomessa koronakuolemia oli keskiviikkoon mennessä 1 079 tapausta, eli liki 14 kertaa vähemmän kuin väkiluvultaan vain kaksi kertaa suuremmassa Ruotsissa.

100 000:ta asukasta kohden kuolemia on Ruotsissa 145, kun vastaava luku on Tanskassa 45, Suomessa 19 ja Norjassa 15.

Kuolemien määrästä on usein syytetty Ruotsin naapurimaistaan poikkeavaa koronapolitiikkaa ja verrattain löyhiä rajoitustoimia.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mielestä Ruotsin tilastot eivät ole kuitenkaan ole niin poikkeavia kuin muiden Pohjoismaiden.

– Ruotsin kuolleisuus on aika samanlainen kuin useimmissa Euroopan maissa. Suomi ja Norja ovat poikkeuksia. Meidän täytyy ymmärtää, miten Suomi ja Norja välttivät sen, mikä kohtasi muuta Eurooppaa, se on oleellisempi kysymys, perusteli Tegnell STT:lle.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell on antanut kasvot Ruotsin koronatoimille.

Tegnell on oikeassa ainakin siinä suhteessa, ettei Ruotsin kuolleisuus korona-aikana suuresti poikkea muusta Euroopasta kun sitä tarkastellaan ylikuolleisuuden mittarilla.

Dagens Nyheter selvitti toukokuussa, että ensimmäisenä koronavuonna 2020 Ruotsin ylikuolleisuus oli Euroopassa keskiarvon alapuolella. Ylikuolleisuus kyllä nousi 6,1 prosentilla 100 000 asukasta kohden, kun esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa lukema oli 6,8 prosenttia.

Ruotsin lukema vastaa 56 ylikuolleisuustapausta 100 000 asukasta kohden.

Ruotsin puolustusvoimat pystytty varalta kenttäsairaalan auttamaan koronapotilaiden hoidossa maaliskuussa 2020. Armeijan apua ei lopulta tarvittu.

Aivan omissa lukemissa huitelivat Puola yli 16:n ja Bulgaria 14 prosentin ylikuolleisuudella.

Mutta kun tarkastellaan muita Pohjoismaita, on ero iso. Ainoat Euroopan maat, joissa vuonna 2020 kuolleisuus ei noussut vaan sen sijaan laski, olivat neljä muuta Pohjoismaata. Suomessa kuoli koronasta huolimatta 2 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin keskimäärin ajanjaksolla 2017–2019. Lukema oli Norjan jälkeen toiseksi pienin koko Euroopassa.

Tegnellin mukaan asiaa tullaan tutkimaan tarkasti tulevien vuosien aikana, mutta on vahvasti sitä mieltä, että nyt oli Ruotsissa oikea aika luopua rajoituksista.

– Jotkut Ruotsissa olisivat halunneet lykätä sitä vielä. Mutta tartuntamäärät ovat laskusuunnassa, ja sairaaloissa ei ole juuri kuormitusta. Ei olisi oikeasuhteista pitää yllä näitä rajoituksia, Tegnell sanoi STT:lle.