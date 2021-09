Pelotteliko Putin Trumpia köhimisellä? Näillä keinoilla Venäjän presidentti pyrkii tapaamisissa yliotteeseen – ”Ihan omassa kategoriassaan”

Politiikan tutkija Tuomas Forsberg kertoo, millä eri keinoilla Vladimir Putin pyrkii vaikuttamaan kahdenkeskisissä keskusteluissa. Pelottelu on yksi niistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt vaikuttamaan neuvotteluihin muiden maailmanjohtajien kanssa erilaisin keinoin, joilla hän pyrkii yleensä osoittamaan omaa valtaansa ja yliotetta tilanteesta.

Näin lienee käynyt myös Japanin Osakassa vuonna 2019, kun Putin tapasi kahdenkeskeisessä kohtaamisessa Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin. Uutuuskirjan paljastusten mukaan Putin olisi tuolloin tarkoituksella köhinyt, sillä hän tiesi Trumpin olevan bakteerikammoinen.

Huomiota Valkoisen talon henkilökuntaan herätti samassa tapaamisessa myös Putinin tulkki: oliko Putin valinnut tehtävään tarkoituksella kauniin naisen, jotta Trumpin huomio kiinnittyisi häneen?

Näin spekuloidaan Melania Trumpin entisen henkilöstöpäällikön ja Valkoisen talon entisen lehdistösihteerin Stephanie Grishamin lokakuussa ilmestyvässä kirjassa I’ll Take Your Questions Now.

Kansainvälisen politiikan professori ja Helsingin yliopiston tutkimuskollegiumin johtaja Tuomas Forsberg kertoo, että Putin haluaa kahdenvälisissä tai pienemmissä tapaamisissa demonstroida eli osoittaa omaa valtaansa.

– Yksi keino on pelottelu tai epämiellyttävien asioiden esilletuonti, jos tietää jonkun fobioista, Forsberg sanoo.

Näin Putin toimi myös kohdatessaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin. Tapaamisen aikana Putin päästi suurikokoisen koiran kiertelemään vapaasti tilassa, vaikka – tai koska – hän tiesi Merkelin pelkäävän koiria.

Forsberg pohtii, kuinka tehokasta pelottelutaktiikka lopulta on. Mitä ilmeisimmin Putinin ja Merkelin välit eivät lämmenneet vaan päinvastoin viilenivät koiratempauksen jälkeen.

– Voi kysyä, että kuinka meni noin niin kuin omasta mielestä, Forsberg sanoo ja naurahtaa.

Trump ja Putinin tapasivat Helsingissä 2018. Presidentit kilvoittelivat sillä, kumpi joutuu odottamaan kumpaa.

Helsingin huippukokouksessa 2018 Putin laittoi Donald Trumpin odottelemaan. Forsbergin mukaan myös itsensä odotuttaminen on kuulunut Putinin tapoihin pitkään.

– Vaikka se ei olisi ihan nöyryyttämistä, niin se on selkeää oman vallan näyttämistä.

Ajan vieminen on keino näyttää ja näpäyttää. Pääministerinä ollessaan Putin tapasi presidentti Barack Obaman.

– Putin piti tuolloin monologin, jolla hän otti lähes kaiken ajan itselleen, Forsberg sanoo.

Yksi Putinille tyypillinen tapa hallita tilanteita on tiedolla briljeeraaminen.

– Hän on hyvä muistamaan ja osaamaan erilaisia detaljeja, ja sillä hän osoittaa omaa tiedollista ylivertaisuuttaan ja yrittää sitä kautta saada kahdenvälisissä tapaamisissa yliotteen.

” Putin on muiden heikkouksien hyväksikäyttämisessä ihan omassa kategoriassaan.

Myös muut maailmanjohtajat haluavat näyttää valtaansa eri tavoin.

Muun muassa Trump on kunnostautunut kättelyotteluissa, eli hän pitkittää kättelyä, koska ei halua ensimmäisenä päästää irti.

Forsbergin mukaan on yleistä, että maailmanjohtajat haluavat tehdä vaikutuksen ja näyttää vallan symboleja.

– Mutta Putin on tietyssä manipulatiivisuudessaan ja muiden heikkouksien hyväksikäyttämisessä ihan omassa kategoriassaan.

Putin osaa vaikuttaa myös toiseen suuntaan. Hän voi hakea eri keinoin hyväksyntää ja kumppanuutta.

Ensimmäisessä tapaamisessaan presidentti George W. Bushin kanssa 2001 Putin puolestaan vetosi tämän kristilliseen vakaumukseen. Tapaamisessa Putin kertoi Bushille tarinan siitä, kuinka oli pelastanut ortodoksisen ristinsä palavasta kesähuvilasta.

– Tämä oli ihan legendaarinen tapaaminen, jossa Bush kertoi nähneensä Putinin sieluun, Forsberg kertoo.

Bush kertoi tuolloin luottavansa Putiniin. Myöhemmin hän katui lausuntoaan.

Omaa mahtiaan voi näyttää tärkeiden henkilöiden kautta.

Forsberg muistelee tarinaa, jonka mukaan Putinin tavatessa IVY-maiden johtajia, hänen viinikellarissaan olikin yllättäen Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder kertomassa viineistä.

– Siellä Schröder oli vähän kuin Putinin juoksupoikana.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Putinin Pietarissa.

Forsberg sanoo, että hän ei ole kuullut Putinin yrittäneen mitään vastaavia keinoja Suomen johtajien kanssa.

– Näistä ei ole ainakaan mitään yleisiä legendoja. Jos näitä on tapahtunut, niistä kuullaan ehkä joskus myöhemmin.