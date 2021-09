Venäjän vastustus näyttää peruuttavan Etyjin vuosittaisen ihmisoikeuskokouksen, joka olisi pitänyt järjestää jo tällä viikolla Varsovassa.

Venäjän jyrkkä vastustus näyttää kaatavan suunnitelmat järjestää Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vuosittainen ihmisoikeuskokous Varsovassa.

Kokous peruuntui jo kertaalleen koronaviruspandemian vuoksi viime vuonna, ja nyt kokous näyttää jäävän pitämättä Venäjän kielteisen kannan vuoksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken julkaisi tiistaina virallisen tiedotteen, jossa protestoitiin suorin sanoin Venäjän ”jarruttavaa asennetta” vastaan. Blinkenin mukaan kokouksen olisi pitänyt käynnistyä alkuperäisten suunnitelmien mukaan maanantaina 27. syyskuuta.

– Konferenssi ei kokoontunut, koska Venäjän hallitus päätti estää kokouksen, Blinken kirjoittaa.

Blinken nimeää tiedotteessaan myös epäillyn syyn Venäjän asenteelle.

– Venäjän hallinto yrittää estää maansa pahenevan ihmisoikeustilanteen tarkastelemisen.

– Me kannustamme Venäjää täyttämään omat sitoumuksensa, joihin kuuluu perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja sen salliminen, että kansalaiset voivat vaatia hallituksiaan vastuuseen muun muassa vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien kautta, Blinken kirjoittaa.

(Alla on Blinkenin twiitti aiheesta.)

Etyjin päätökset perustuvat yhteisymmärrykseen, joten Venäjä pystyy halutessaan estämään yksin ihmisoikeuskokouksen pitämisen. Etyjiin kuuluu yhteensä 57 osallistujavaltiota.

Ruotsi on tällä hetkellä Etyjin puheenjohtajamaa. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde twiittasi vastikään, että Etyjin ihmisoikeuskokouksesta ei ole saavutettu yhteisymmärrystä, vaikka sen tiimoilta ”on käyty pitkät ja intensiiviset neuvottelut”.

(Alla on Linden twiitti aiheesta.)

Suomen pysyvä edustaja Etyjissä, ulkoasiainneuvos Vesa Häkkinen kertoo, että Ruotsi ei ole kuitenkaan vielä täysin luopunut yrityksistä saada kokousta pidetyksi tänä vuonna. Kaikki Euroopan unionin maat olisivat kokouksen pitämisen kannalla ja ne ovat pahoitelleet virallisesti Venäjän kielteistä kantaa.

– Suomi osana EU:ta on valitellut Venäjän päätöstä blokata kokouksen järjestäminen. Suomi tukee Ruotsia myös sen yrityksissä etsiä mahdollisia etenemiskeinoja, Häkkinen viestitti IS:lle Wienistä.

Venäjä ilmoitti vastikään tutkivansa uusia rikosepäilyjä Aleksei Navalnyitä kohtaan. Hänen väitetään perustaneen perustuslaillisen järjestyksen kumoamiseen tähdänneen äärijärjestön.

Venäjä on ryhtynyt viime aikoina häiritsemään ja jarruttamaan Etyjin toimintaa useilla eri tavoilla.

Venäjä esti vastikään käytännössä Etyjin ihmisoikeusjärjestön Odihrin vaalitarkkailun koronavirusrajoitusten varjolla. Venäjä olisi päästänyt duumanvaaleja seuraamaan niin pienen määrän kansainvälisiä vaalitarkkailijoita, että työtä ei olisi voinut tehdä kunnolla, joten Etyj kieltäytyi tarkkailemasta vaaleja täysin.

Onkin epäilty, että Venäjä ei halunnut Varsovan ihmisoikeuskokousta järjestettäväksi sen vuoksi, että agendalle olisivat nousseet tuoreiden duumanvaalien massiiviset väärennykset sekä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin ja tämän kannattajien kohtelu.

Niin ikään syyskuussa Venäjä lopetti vuodesta 2014 toimineen Etyjin rajatarkkailutehtävän kahdella Venäjän ja Ukrainan välisellä rajanylityspaikalla. Venäjä ei jatkanut Etyjin tarkkailijoiden mandaattia Venäjän puolella, missä työ olisi pitänyt tehdä.

Varsovan kokous on Etyjin tärkein vuosittainen niin kutsuttu inhimillisen ulottuvuuden kokous. Tapahtuman järjestää Etyjin ihmisoikeuksien ja demokraattisten instituutioiden toimisto Odihr, ja kokous tunnetaan myös HDIM-kokouksen nimellä.

Ihmisoikeuskonferenssi on perinteisesti pidetty joka vuosi syyskuussa Puolan pääkaupungissa Varsovassa, jossa Odihr pitää päämajaansa. Kokoukseen on ottanut osaa yhteensä noin 1 500 edustajaa kaikista 57 osallistujavaltiosta. Mukana on ollut sekä hallitusten edustajia että erilaisia kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen edustajia.

Mikäli Etyjin ihmisoikeuskokousta ei voida pitää tänä vuonna, sitä pidetään diplomaattipiireissä mahdollisena vaarallisena ennakkotapauksena. Ruotsilla olisi SHR Monitor -sivuston mukaan kuitenkin ainakin teoriassa mahdollisuus järjestää jokin korvaava tapahtuma vielä tämän vuoden aikana.

Varsovassa järjestetään kaikesta huolimatta silti normaalisti Odihrin 30-vuotisjuhlakonferenssi, joka pidetään lokakuun puolivälissä. Konferenssin aiheina ovat demokratia, ihmisoikeudet ja turvallisuus Etyjin jäsenmaiden alueella.