Kosovo syyttää Serbiaa ”vakavan kansainvälisen konfliktin” provosoinnista; analyytikon mukaan Serbian toimet ovat kuin suoraan Venäjän pelikirjasta kopioituja.

Jännitteet Länsi-Balkanilla ovat kiristyneet viikko viikolta syyskuun aikana. Kosovon ja Serbian kiistojen pelätään jo johtavan aseelliseen yhteenottoon, sillä kumpikin osapuoli on vahvistanut rajan valvontaa ja lähettänyt alueelle sotilaita, poliiseja ja panssaroituja ajoneuvoja. Jopa taistelulentokoneet kiertelivät viime viikonvaiheessa raja-aluetta Serbian ilmatilassa.

Tunteet rajaliikenteen ympärillä kärjistyneiden kiistojen ympärillä käyvät kuumina, ja retoriikka on balkanilaiseen tapaan kovaa. Kosovon serbiväestöä edustavat vihaiset mielenosoittajat sulkivat viikko sitten kaksi rajalle johtavaa valtatietä ja niiden raja-asemat Jarinjessa ja Brnjakissa.

Liennytystäkin sentään on ilmassa. Kosovossa toimiva Naton kriisinhallintajoukko KFOR on lisännyt partiointiaan alueella ja käynyt keskusteluja Kosovon albaani- ja serbiväestön kanssa rauhoittaakseen tilannetta. Euroopan unioni on kehottanut osapuolia malttiin. Kosovon ja Serbian neuvottelijoiden on määrä tavata EU:n edustajia Brysselissä keskiviikkona.

Serbian presidentti Aleksandar Vucic tarkasti joukkoja raja-alueella maanantaina. Seurassaan Vucicilla oli Venäjän Belgradin-suurlähettiläs Aleksandr Botsan-Kratshenko ja sotilasasiamies.

Presidentti kertoi Serbian television ajankohtaisohjelmassa viime sunnuntaina, että hän on esittänyt Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille tiukan ”uhkavaatimuksen”. Vucic vakuutti Stoltenbergille, etteivät Serbian joukot aio ylittää Kosovon rajaa. Naton on kuitenkin Vucicin mukaan puututtava asiaan nopeasti, jos Kosovossa enemmistönä olevat albaanit alkavat millään tavalla vainota serbivähemmistöä.

– Me annamme Natolle 24 tuntia aikaa reagoida. Jos meidän väestöömme kohdistuva pogromi jatkuu, Serbia ryhtyy toimiin, Vucic kertoi sanoneensa Stoltenbergille puhelinkeskustelussa viikonvaihteessa.

– Olen varma, että Natossa ymmärrettiin oikein hyvin, mitä tarkoitin, Vucic sanoi serbialaisen TV Pinkin lähetyksessä.

Vucic kertoi myös huomauttaneensa läntisille keskustelukumppaneilleen, että Serbian ilmavoimilla on 14 MiG-29-hävittäjää.

– He luulivat, että vitsailin, presidentti lausui.

Ranskan radion RFI:n haastattelema Kosovon avoimen yhteiskunnan säätiön edustaja Srdjan Cvijic ei usko, että konflikti johtaa avoimeen yhteenottoon.

– Kriisi on luotu keinotekoisesti, sotaa ei tietenkään ole tulossa. Mutta luottamuksen palauttaminen tavallisten kosovolaisten, albaanien ja serbien, välille on entistä vaikeampaa, Cvijic sanoi RFI:lle.

Kriisin taustalla on sekä sisäisiä että kansainvälisiä jännitteitä. Kosovo itsenäistyi helmikuussa 2008, kymmenisen vuotta sen jälkeen kun Nato oli puuttunut ilmapommituksin Serbian ja albaaneja edustaneen Kosovon vapautusarmeijan sotaan. Tässä sodassa serbijoukot surmasivat ja karkottivat julmin toimin kodeistaan satoja tuhansia albaaneja, ja Kosovon vapautusarmeija vastasi etniseen puhdistukseen kovin ottein.

Serbia ja Kosovo ovat jo sopineet suhteidensa normalisoinnista, mutta Serbia ei ole koskaan tunnustanut Kosovoa. Serbijohdolle alue on Serbian maakunta nimeltään Kosovo ja Metohija.

Serbian nykyjohdon puheet Kosovosta muistuttavat retoriikkaa, jota Venäjän johto käytti puhuessaan Krimin venäläisväestöstä ennen vuoden 2014 valtausoperaatiota. Belgradin hallitus on ryhtynyt myös puhumaan ”serbialaisesta maailmasta” Balkanilla.

Tutkimuslaitos Jamestown Foundationin analyytikon Margarita Assenovan mukaan ajatus ”serbialaisesta maailmasta” – ja siihen liittyvästä Serbian etupiiristä – on kopio ”venäläistä maailmaa” korostavasta opista. ”Venäläinen maailma” viittaa Venäjän asemaan suurvaltana ja Venäjän kulttuurin ytimeen. Sen vaikutuspiiriin kuuluvat venäläisväestöt kaikkialla, myös emämaan ulkopuolella. Tätä oppia tuodaan nyt Serbiaan.

Presidentti Vucic on Assenovan mukaan myös vannonut taistelevansa Kosovon serbien puolesta ja luvannut, ettei näitä koskaan enää lyödä.

”Täsmälleen samoja sanoja käytti Jugoslavian tuleva presidentti Slobodan Milosevic, kun hän puhui Pristinassa huhtikuussa 1987 ja perusteli päätöstään kumota Kosovon itsehallinto. Päätös antoi kipinän 1990-luvun sodille”, Assenova kirjoittaa tuoreessa analyysissään.

Tämänkertainen konflikti alkoi muhia jo yli 10 vuotta sitten, kun Kosovo otti käyttöön uudet ajoneuvojen rekisterikilvet. Uusissa kilvissä on kirjaintunnus RKS, joka tarkoittaa Kosovon tasavaltaa. Vanhoissa, Kosovon YK-hallinnon aikaisissa kilvissä tunnuksena oli KS.

Serbia ei kuitenkaan hyväksynyt RKS-kilvin varustettujen ajoneuvojen tuloa rajan yli. RKS-rekisteröityjen ajoneuvojen kuljettajien pitää joka kerta vaihtaa kilpensä raja-asemalla väliaikaisiin Serbian kilpiin, joissa RKS-tunnusta ei ole. Kosovon viranomaiset eivät puolestaan määränneet erityistoimia Serbiasta tulevalle ajoneuvoliikenteelle. Asiasta solmittiin kirjallinen sopimus.

Tilanne muuttui 9. syyskuuta tänä vuonna, kun Kosovo päätti olla uusimatta rajaliikennesopimusta. Syyskuun puolivälistä lähtien kaikkien serbialaisessa rekisterissä olevien ajoneuvojen kuljettajien on pitänyt Kosovoon saapuessaan hakea väliaikaiset rekisterikilvet raja-asemalta.

Belgradin hallitus ilmoitti heti, että se pitää Kosovon uutta linjaa ”provokaationa” ja ”rikollisena tekona”.

Kroatian presidentti Zoran Milanovic puolestaan asettui Kosovon puolelle todetessaan medialle maanantaina näin:

–Jos Serbiaan ei voi ajaa kosovolaisissa rekisterikilvissä, voi Kosovo päättää, että samanlainen vaatimus koskee Serbiassa rekisteröityjä autoja, Milonovic sanoi Koha.net-verkkosivuston mukaan.