Trumpin ja Putinin tapaamisten tulkit joutuneet kohujen keskelle – ammatti­tulkki kertoo, mikä työn­kuva oikeasti on

Tulkin rooli on sanoa se, mitä tulkattava on sanonut, suomalainen tulkki kertoo.

AmmattiTulkki on henkilö, joka on viestinvälittäjänä ja pysyttelee tapaamisissa taustalla. Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisissa ja niiden jälkipyykeissä tulkit ovat nousseet yllättävän suureen rooliin.

Tuorein esimerkki saatiin, kun Melania Trumpin entinen henkilöstöpäällikkö Stephanie Grishamin uutisoitiin väittävän tuoreessa kirjassaan, että Venäjä olisi yrittänyt hämätä Trumpia kauniilla tulkilla.

Grishamin I’ll Take Your Questions Now -kirja käsittelee Trumpin ja Putinin tapaamista Japanin Osakassa G20-kokouksen yhteydessä vuonna 2019. Julkisuuteen ei ole aiemmin juurikaan kerrottu, mistä presidentit keskustelivat 1,5 tuntia kestäneessä tapaamisessa.

– Kun tapaaminen alkoi, (Trumpin Venäjä-neuvonantaja) Fiona Hill nojautui minuun päin ja kysyi, olinko huomannut Putinin tulkin. Hän oli erittäin viehättävä brunette, jolla oli pitkät hiukset, sievät kasvot ja mahtava vartalo. Hän jatkoi kertomalla minulle, että epäili Putinin valinneen naisen tarkoituksella viedäkseen presidenttimme ajatukset harhateille, Grisham kirjoittaa.

Valkoisen talon lehdistösihteerinäkin toiminut Stephanie Grisham väittää kirjassaan, että Venäjän epäiltiin tuoneen tapaamiseen Trumpin kanssa kauniin tulkin, jotta tämä saisi Trumpin ajatukset harhailemaan.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on Sputnikin mukaan sanonut, ettei Putin itse valitse tulkkejaan.

– Ulkoministeriö järjestää tulkit presidentinkanslian pyynnöstä. Putin ei itse osallistu prosessiin, Peskov sanoi.

Tulkki Teija Potenzella on vuosikymmenien kokemus tulkkaamisesta. Potenze on toiminut muun muassa Brasilian Suomen-suurlähetystön kaupallisen osaston avustajajana sekä konferenssitulkkikouluttajana Turun yliopistossa. Hän on ollut myös mukana Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton SKTL:n toiminnassa.

Potenze sanoo, ettei hänellä ole kokemusta siitä, että tulkin kautta olisi yritetty vaikuttaa toiseen osapuoleen. Potenze sanoo, ettei ole myöskään kuullut kollegoiltaan tällaisista vaikutusyrityksistä.

– Toki voin vain kuvitella, että kun näiden kahden henkilön välillä ei välttämättä hirveän suurta luottamusta ole, sieltähän yritetään tulkita kaikki mahdollinen, Potenze toteaa spekulaatioista koskien tulkin roolia Putinin ja Trumpin tapaamisessa.

Tulkin tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä ja pysyä taustalla.

Potenzen mukaan tulkin rooli on yksinkertainen: tulkata ja välittää viesti mahdollisimman tarkasti lisäämättä tai poistamatta siitä mitään.

– Tulkin rooli on sanoa se, mitä tulkattava on sanonut, Potenze tiivistää.

– Tulkki saa tehdä muistiinpanoja. Itse laitan aina muistiin numerot, koska minulla on huono numeromuisti. Saatan myös muitakin muistiinpanoja tehdä. Se riippuu paljon tilanteesta ja käsiteltävistä asioista. Jos kyse on ihan kohteliaisuustapaamisesta, eikä mennä kauhean syvälle substanssiasioihin, ei muistiinpanoja tarvitse tehdä. Mutta tämä on yksilöllistä ja jokainen tulkki tekee omalla tavallaan.

Potenzen mukaan hän saattaa kirjoittaa ylös esimerkiksi sidesanoja ja luetteloita.

Juuri tulkin tekemät muistiinpanot ovat olleet aiemmin kohun keskiössä, mitä on tullut Trumpin ja Putinin tapaamisiin.

Trump kättelee Venäjän ulkoministeriö Sergei Lavrovia. Lavrovin vieressä presidentti Putin. Trumpin ja Putinin tapaaminen Hampurissa 2017 nousi myös myöhemmin uutisotsikoihin.

Kohua herätti aikoinaan paljastus, jonka mukaan Trump olisi ottanut haltuunsa oman tulkkinsa muistiinpanot tavattuaan Putinin Hampurissa vuonna 2017. Trumpin myös kerrottiin ohjeistaneen tulkkiaan olemaan puhumatta Putinin kanssa käydystä keskustelusta muiden virkamiesten kanssa.

Vielä suurempi myrsky syttyi, kun kävi ilmi, että Trump ja Putin olivat tavanneet kahden kesken Helsingissä 2018. Ainoa huoneessa ollut amerikkalainen Trumpin lisäksi oli hänen tulkkinsa Marina Gross. Kongressin demokraatit vaativat, että Gross todistaisi kongressin kuulemisessa siitä, mistä Trump ja Putin puhuivat.

Mitä tulkki saa kertoa tämänkaltaisista tilanteista?

– Tulkkia sitoo vaitiolovelvollisuus. Periaatteessa tällaisista tapaamisista tulkki ei voi kertoa mitään, Potenze sanoo.

Potenzen mukaan tulkkeja sitovat eettiset säännöt. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL on luonut oikeus- ja asioimistulkkien eettiset säännöt ja lisäksi SKTL noudattaa kansainvälisen konferenssitulkkien yhdistyksen AIIC:n eettisiä sääntöjä.

– Jokainen ammatissa toimiva tulkki kyllä noudattaa näitä, Potenze sanoo.

Kongressin demokraattiedustajat olisivat halunneet kutsua Trumpin tulkin todistamaan Trumpin ja Putinin välisen keskustelun sisällöstä.

Hän myös huomauttaa, ettei tulkilla usein ole tulkkauksen aikana aikaa kiinnittää sen enempää huomiota esimerkiksi asiasisältöön.

– Usein nämä tilanteet ovat niin hektisiä, että itse en ainakaan tilaisuuden jälkeen monesti muista, mistä siellä on puhuttu. Keskityn vain omaan työhöni ja siihen, että pystyn oman tuotokseni ja tulkkaukseni hoitamaan mahdollisimman hyvin.

Trumpin tulkkina ollut Gross ei lopulta joutunut kongressin eteen.