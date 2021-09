Entisen lehdistösihteerin mukaan Trumpille tehtiin rutiininomainen paksusuolen tähystys.

Presidentti Donald Trumpin mystisen sairaalakäynnin syystä vuonna 2019 on esitetty uusia väitteitä Trumpin entisen lehdistösihteerin Stephanie Grishamin kirjassa, joka ilmestyy lokakuussa.

Amerikkalaismedia on saanut kirjan haltuunsa jo etukäteen ja siitä on kerrottu yksityiskohtia muun muassa Washington Postissa ja CNN:llä. Trump on lausunnossaan tuominnut kirjan ”roskaksi”.

Grisham paljastaa epäsuorasti, miksi Trump kävi yllättäen Walter Reedin sotilassairaalassa marraskuussa 2019. Virallinen syy oli tuolloin terveystarkastus, mikä herätti epäilyjä heti tuoreeltaan, koska sitä oli aikaistettu äkillisesti ilman selitystä.

Stephanie Grisham esimiehensä, presidentti Donald Trumpin vierellä tämän virkalentokoneessa elokuussa 2019. Grisham toimi Trumpin lehdistösihteerinä ja Valkoisen talon viestintäpäällikkönä ennen siirtymistä rouva Melania Trumpin avustajaksi.

Todellinen syy oli kirjan mukaan paksusuolen tähystys.

Grisham ei käytä täsmällistä termiä, mutta se käy ilmi asiayhteydestä. Kyseessä oli ”rutiinioperaatio”, jonka aikana henkilö toisinaan nukutetaan hetkeksi, ja lisäksi Grisham kertoo että presidentti George W. Bushille tehtiin sama operaatio tämän virkakaudella.

Yksi tunnetuista Bushille tehdyistä paksusuolen tähystyksistä tapahtui vuonna 2007, jolloin varapresidentti Dick Cheney oli perustuslain lisäpykälän nojalla vallassa kolme tuntia operaation aikana.

Kirjan mukaan Trump ei halunnut siirtää valtaa omalle varapresidentilleen Mike Pencelle, ja siksi operaatio salattiin. Trump ei Grishamin mukaan halunnut myöskään joutua tv-koomikkojen ”takapuolivitsien” kohteeksi.

– Kuten koronan kanssa, hän oli liian kääriytynyt omaan egoonsa ja harhakuvitelmiinsa omasta voittamattomuudestaan, Grisham kirjoittaa.

Syytä Trumpille tehtyyn paksusuolen tähystykseen ei kirjassa mediatietojen mukaan kerrota. Se on kuitenkin tyypillinen operaatio, jos on esimerkiksi syytä epäillä ulosteeseen tihkuneen verta tai henkilöllä on epäselvä raudanpuuteanemia.

Trumpin sairaalakäynnistä on aiemminkin esitetty väitteitä, jotka osaksi tukevat Grishamin tietoja. New York Timesin toimittaja Michael Schmidt kertoi kirjassaan viime vuonna, että Pence olisi asetettu valmiuteen sen ajaksi.

Sairaalakäynnin pimitys on vain yksi esimerkki Trumpin valtakauden salailuista, joita Grishamin kirjassa listataan.

Grishamin väitteille antaa painoarvoa se, että hän kuului vuosia Trumpin ja tämän perheen lähipiiriin ja toimi myös Melania Trumpin henkilöstöpäällikkönä. Grisham sai kuitenkin lopulta tarpeekseen ja erosi, kun rouva Trump ei suostunut julkaisemaan lausuntoa, jolla olisi yritetty hillitä Capitolin valtauksen väkivaltaa viime tammikuussa.

– Huoleton epärehellisyys suodattui läpi Valkoisen talon kuin se olisi ollut ilmastointijärjestelmässä, Grisham kirjoittaa Washington Postin mukaan.

Grishamin mukaan Trump ei olisi todellisuudessa halunnut kieltää matkustamista Kiinaan koronapandemian alussa, vaikka Trump on myöhemmin näin väittänyt ja käyttänyt sitä myös puolustautuakseen syytöksiltä hallintonsa lepsuilua vastaan.

– Tulossa olevat vaalit vaikuttivat kaikkiin päätöksiin mitä hän teki pandemian suhteen.

Walter Reedin sotilassairaala sijaitsee Washingtonin Bethesdassa.

Kirjan mukaan jopa Trumpille itselleen valehdeltiin, jotta hänen henkilöstönsä välttyisi joutumasta kuuntelemaan presidentin raivonpurkauksia.

Näin tapahtui esimerkiksi silloin kun presidentin virkalentokonetta lainattiin kuljettamaan presidentti George H.W. Bushin arkku ja tämän perhe siunaustilaisuuteen. Yksityiskohdat pimitettiin Trumpilta.

– Tiesimme, ettei se olisi ollut ok hänelle, edes lyhyt matka, Grisham kirjoitti.

– Ruumiit, kuolema, sairaudet – sellaiset asiat karmivat häntä.