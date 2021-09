Poliisi pidätti puoluejohtajan Alankomaissa – epäillään pääministerin murhan suunnittelemisesta

Alankomaalaista poliitikon Arnoud van Doornin epäillään syyllistyneen pääministeri Mark Rutten murhan suunnitteluun. Van Doornin asianajaja pitää toimintaa ylimitoitettuna.

Alankomaiden poliisi pidätti sunnuntaina Haagin yhtenäisyyspuolueen johtajan Arnoud van Doornin. Van Doornin epäillään osallistuneen Alankomaiden pääministerin Mark Rutten salamurhan suunnittelemiseen, kertoo BBC.

Pääministerin turvallisuuspalvelun mukaan van Doorn on käyttäytynyt epäilyttävästi liikkuessaan samalla alueella kuin pääministeri.

Van Doorn vapautettiin maanantaina poliisikuulustelun jälkeen. Hänen asianajajansa Anis Boumanjal kertoo BBC:lle, että häntä ei olisi kuulunut pidättää, koska varteenotettavaa epäilyä hänen syyllisyydestään ei ollut.

Pidätyksestä kerrottiin julkisuuteen tiistaina. Maanantaina paikallinen media kertoi, että pääministeri Rutten turvatoimia on vahvistettu, koska hänen pelättiin joutuvan hyökkäyksen tai sieppauksen kohteeksi. De Telegraaf -lehden mukaan huumebisnekseen liittyvien henkilöiden on huomattu varjostavan Ruttea.

Haagin syyttäjänvirasto vahvisti paikalliselle medialle van Doornin pidättämisen ja sanoivat tutkinnan olevan yhä kesken. Van Doornin kerrottiin hankkineen tietoja ”murhan valmistelua varten”, mutta tarkemmin asiaa ei avattu.

Asianajaja Anis Boumanjal kertoo BBC:lle, että van Doorn oli ollut ennen pidätystä Haagissa noin tunnin ajan. Tuona aikana hän oli Boumanjalin mukaan poikennut kahvilassa ja kuntokeskuksessa. Tämän jälkeen hän oli kävellyt BMW-merkkisen auton ohi, jonka uskotaan kyydinneen Ruttea.

Boumanjal luonnehtii pidätystä ylireagoinniksi, joka johtuu viimeaikaisista pääministerin turvallisuuteen liittyvistä huolista. Hänen mukaansa poliisin toiminta oli kohtuutonta ja dramaattista. Rutte oli asianajajansa mukaan pidätettynä 30 tuntia.

Heinäkuussa Alankomaita järkytti alamaailmaa tutkineen toimittajan Peter R de Vriesin murha. Maassa aseväkivalta on harvinaista, mutta viime vuosina järjestäytyneeseen rikollisuuteen linkittyneet murhat ovat yleistyneet.

De Vries oli neuvonut entistä jengiläistä Nabil B:tä, joka todisti oikeudenkäynnissä Alankomaiden etsityintä rikollista Ridouan Taghia vastaan.

Taghi ja hänen rikoskumppaninsa ovat tällä hetkellä syytteessä murhasta ja huumekaupasta. Nabil B:n entinen asianajaja Derk Wiersum murhattiin kotinsa edustalla Amsterdamissa syyskuussa 2019.

De Vriesin murhan jälkeen Rutte lupasi kovia otteita rikollisjärjestöjä vastaan. Telegraafin mukaan Ruttea on suojeltu ”näkyvin ja näkymättömin keinoin” sen jälkeen kun epäily häneen kohdistuvasta uhasta on ollut tiedossa. Pyöräilystä pitävä Rutte on aiemmin ollut tuttu näky Haagin kaduilla pyöränsä selässä ilman turvamiehiä.

Äärioikeistolaisen Vapauspuolueen johtaja Geert Wilders, joka on yksi Rutten suurimmista kritisoijista, toivotti Ruttelle kaikkea hyvää ja kutsui tietoja hänen murhansa suunnittelusta kamaliksi.

Arnoud van Doorn tunnettiin aiemmin Wildersin perustaman Vapauspuolueen johtohahmona, mutta vuonna 2013 hän kääntyi yllättäen islamin uskoon ja kertoi BBC:lle kääntäneensä selkänsä ”entiselle elämälleen”. Myöhemmin myös hänen poikansa kääntyi islamin uskoon.