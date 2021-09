Kirja: Yrittikö Putin johtaa Trumpin ajatukset harhaan viehkeällä tulkilla? Tapaamisesta julki uusia paljastuksia

Lokakuussa ilmestyvän kirjan mukaan Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump esitti kameroille kovistelevansa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Yhdysvaltain mediaan on tihkunut jälleen uusia yksityiskohtia maan edellisen ensimmäisen naisen Melania Trumpin entisen henkilöstöpäällikön Stephanie Grishamin lokakuussa ilmestyvästä paljastuskirjasta “I’ll Take Your Questions Now”.

Grisham oli ex-presidentti Donald Trumpin hallinnon pitkän linjan sisäpiiriläinen, sillä hän oli osa tämän avustajakuntaa jo vuoden 2016 kampanjointivaiheessa sekä ehti työskennellä myös Valkoisen talon lehdistösihteerinä ennen siirtymistään rouva Trumpin palvelukseen. Hän jätti tehtävänsä viime loppiaisena Washingtonissa Capitolille kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä.

Muun muassa Washington Post ja New York Times kertovat kirjan valottavan Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskinäistä suhdetta G20-maiden kokouksessa vuonna 2019 järjestyneen tapaamisen kautta. Julkisuuteen ei ole aiemmin tullut juurikaan tietoa siitä, mitä 1,5 tuntia kestäneen tapaamisen aikana tapahtui tuolloin Japanin Osakassa.

Kahdenkeskinen tapaaminen oli ensimmäinen sen jälkeen, kun presidentit olivat tavanneet toisensa Helsingissä edellisenä kesänä.

Alla video presidenttien lehdistötilaisuudesta G20-kokouksessa.

Grisham kertoo seuranneensa läheltä tilannetta, jossa toimittajia patisteltiin jo pois huoneesta presidenttien luota. Samalla hän näki, kuinka Trump nojautui Putiniin päin puhuakseen tälle.

– Okei, aion nyt esittää muutaman minuutin ajan vähän kovempaa kanssasi. Mutta se on vain kameroita varten. Kunhan ne lähtevät, me puhumme, Trump sanoi Putinille Grishamin mukaan.

Kirjan mukaan Putin vaikutti niin ikään saapuneen tapaamiseen niin sanotusti ketunhäntä kainalossa. Tämän pani merkille Trumpin Venäjän-neuvonantaja Fiona Hill, joka toimi myöhemmin todistajana Trumpin virkarikostutkinnassa.

– Kun tapaaminen alkoi, Fiona Hill nojautui minuun päin ja kysyi, olinko huomannut Putinin tulkin. Hän oli erittäin viehättävä brunette, jolla oli pitkät hiukset, sievät kasvot ja mahtava vartalo. Hän jatkoi kertomalla minulle, että epäili Putinin valinneen naisen tarkoituksella viedäkseen presidenttimme ajatukset harhateille, Grisham kirjoittaa.

Grishamin mukaan Putin myös vaikutti köhivän ja selvittelevän kurkkuaan poikkeuksellisen tiheään kokouksen aikana. Hill epäili, että Venäjän presidentti pyrki näin todennäköisesti laukaisemaan Trumpin bakteerikammon, joka on laajalti julkisessa tiedossa.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Donald Trump G20-kokouksessa Osakassa.

Trump on ehtinyt kommentoida kirjaa julkaisemalla tiedottajansa Liz Harringtonin välityksellä lausunnon, jossa hän syyttää Grishamia ”tyytymättömäksi entiseksi työntekijäksi”.

– Tämä kirja on jälleen yksi säälittävä yritys rahastaa presidentin voimakkuudella ja myydä valheita Trumpin perheestä, lausunnossa sanottiin.

Harringtonin mukaan kustantajien tulisi hävetä, koska he ”saalistavat epätoivoisia ihmisiä, jotka kokevat saavansa lyhytaikaista hyötyä valheita täynnä olevien kirjojen kirjoittamisesta”.