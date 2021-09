WSJ: Uutta tietoa kenraalien keskusteluista Helsingissä

Yhdysvaltain ja Venäjän asevoimien komentajat neuvottelivat Helsingissä siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää Venäjän sotilastukikohtia Keski-Aasiassa Afganistanin tilanteen takia.

Venäjän ja Yhdysvaltain asevoimien komentajien salaisesta tapaamisesta Helsingissä on saatu uutta tietoa.

Talouslehti Wall Street Journalin mukaan Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov ja Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Mark Milley neuvottelivat Helsingissä siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää Venäjän Keski-Aasiassa Tadzhikistanissa ja Kirgisiassa sijaitsevia sotilastukikohtia.

Ehdotuksen taustalla on Afganistanin epävarman tilanteen ja terrorismiuhan tehokkaampi tarkkailu.

Pentagon tai Kreml eivät kommentoineet WSJ:lle lehden tietoja.

Yhdysvallat on etsinyt erilaisia vaihtoehtoja seurata kehitystä Afganistanissa ja tarvittaessa vastata terrorismiuhkaan sen jälkeen, kun maan sotilasjoukot vetäytyivät Afganistanista elokuussa.

Yhdysvaltain lähimmät sotilastukikohdat alueella ovat Persianlahden rannalla Qatarissa ja Yhdistyneissä arabiemiraateissa. Sieltä matka Afganistaniin on pitkä, mikä rajoittaa miehitettyjen ja miehittämättömien lentojen toiminta-aikaa ja -sädettä.

Tadzhikistan ja Kirgisia ovat vain muutaman sadan kilometrin päässä Kabulista.

Yhdysvallat ei ole kuitenkaan pitänyt sotilasyhteistyötä Venäjän kanssa mahdollisena niin kauan kuin Venäjä miehittää osaa Ukrainasta.

Mustien autojen letka Königstedtin kartanon liepeillä Vantaalla.

Idea Yhdysvaltain joukkojen kutsumisesta Venäjän sotilastukikohtiin tuli presidentti Vladimir Putinilta huipputapaamisessa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa viime kesäkuussa.

WSJ:n mukaan Milley kysyi Helsingissä Valkoisen talon valtuuttamana Gerasimovilta, miten vakavasti ehdotus oli esitetty.

Bidenin hallinto on koko ajan sanonut, että yhteistyö Venäjän kanssa on mahdollista sellaisissa asioissa, joissa USA:lla ja Venäjällä on yhtäläiset intressit.