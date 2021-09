BBC haastatteli kuutta Afganistanissa maan alle paennutta naistuomaria, jotka kertovat pelkäävänsä nyt tuomitsemiensa rikollisten kostotoimia.

Äärijärjestö Talebanin otettua vallan Afganistanissa elokuussa yli 220 naistuomaria on paennut ”maan alle”. BBC haastatteli kuutta näistä tuomareista.

Yksi haastatelluista tuomareista, Masooma (nimi muutettu turvallisuussyistä), kertoi tappouhkausten alkaneen välittömästi, kun Taleban oli ottanut vallan ja vapauttanut tuomittuja vankeja.

Masooma oli tuominnut useita miehiä naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä, raiskauksista, kidutuksista ja murhista. Osa näistä rikoksista tuomituista miehistä kuului Talebaniin.

Välittömästi kuultuaan tuhansien vankien vapauttamisesta Masooma lähti perheineen pakoon burkaan pukeutuneena.

Paon jälkeen naapurit kertoivat nähneensä ryhmän miehiä Masooman talolla. Kuvauksen perusteella Masooma tunnisti yhden miehistä murhaajaksi, jonka hän oli tuominnut 20 vuoden vankeuteen vaimonsa julmasta murhasta. Mies oli uhannut Masooman henkeä sanomalla, että aikoo etsiä tämän käsiinsä ja tehdä Masoomalle saman kuin vaimollensa.

Viisi muuta BBC:n haastattelemaa tuomaria kertoivat samankaltaisista kokemuksistaan kuin Masooma. He kaikki olivat saaneet tappouhkauksia, he olivat paenneet ja kuulleet talebanien käyneen etsimässä heitä entisistä kodeistaan.

Talebanin puhemies Bilal Karimi sanoi BBC:lle, ettei naistuomarien tarvitse pelätä turvallisuutensa puolesta. Hän toisti talebanien väitteen siitä, että entiselle hallinnolle työskennelleet ovat saaneet armahduksen eikä heitä uhata.

Karimi ei osannut vastata, saavatko naiset jatkaa tuomareina. Hänen mukaansa naisten roolista työelämässä keskustellaan edelleen.

Viimeisen 20 vuoden aikana Afganistanissa on toiminut noin 270 naista tuomareina. He ovat maassa tunnettuja hahmoja, joiden turvallisuudesta ollaan nyt huolissaan.

Useat naistuomarit ovat toimineet naisten ja tyttöjen oikeuksien ajajina.

Afganistanissa noin 87 prosenttia naisista joutuu pahoinpitelyn uhriksi. Naistuomarit onnistuivat ajamaan lakimuutoksia, joiden mukaan naisten ja tyttöjen pahoinpitely on rangaistava rikos.

Tuomittaviksi rikoksiksi laskettiin myös raiskaukset ja avioliittoon pakottaminen sekä naisen kieltäminen omaan omaisuuteen.

Taleban on noustuaan uudelleen valtaan esittänyt, että se on nyt maltillisempi kuin maata 1996–2001 hallinnut Taleban. Nykyhallinto on luvannut turvata naisten oikeudet sekä pitää huolta siitä, ettei edellisen hallinnon kanssa työskennelleiden tarvitse pelätä kostotoimia.

Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että ihmisoikeuksia kavennetaan kovaa vauhtia. Taleban on ilmoittanut muun muassa tuovansa takaisin rangaistukset, joissa katkotaan käsiä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportissa ilmeni Talebanin syyllistyneen siviilien tappamiseen. Afganistanin ihmisoikeuksien puolustajat ovat kertoneet talebanien tekemistä pahoinpitelyistä sekä uhkailu- ja kiristyspuheluista.

– Afganistaniin jääneet ihmisoikeuspuolustajat ovat hengenvaarassa. Taleban pitää heitä vihollisina. Heidän toimistojaan ja kotejaan on ratsattu. Heidän kollegojaan on pahoinpidelty. Heidät on pakotettu piileskelemään pysyvästi. Heitä uhkaavat pidätykset, kidutus tai jotakin vielä pahempaa, sanoo Kansainvälisen kidutuksenvastaisen järjestön (OMCT) ihmisoikeuspuolustajatyön johtaja Delphine Reculeau tiedotteessa.