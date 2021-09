Pääministeri Boris Johnson saa pelätä tyytymättömyyden talvea, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus

Pula on sulkenut huoltoasemia Britanniassa. Toimivilla asemilla on valtavia ruuhkia.

Bensajonoja ja tyhjiä hyllyjä kaupoissa. Armeija valmiustilassa tulossa apuun. Riittääkö joulupöytään kalkkunoita?

Britit heräsivät painajaisesta tragikomediaan.

Pandemia on vaatinut Britanniassa yli 130 000 uhria. Koronahelvetti vei yli vuodeksi huomion EU-eron toteutumisesta. Kun pandemia hellittää, joudutaan katsomaan silmiin totuutta Brexitistä. Se on nolo.

Huoltoasemilla jonotetaan polttoainetta. Välillä yli puolelta asemista on ollut polttoaine lopussa. Englannin suurissa kaupungeissa tilanne on vielä pahempi.

Tämä on suoraan Brexitin seuraus. Polttoainetta kyllä riittäisi, mutta sitä ei saada perille, koska tankkiautojen kuljettajista on pula. Ja heistä on pula sen vuoksi, että Brexit karkotti eurooppalaiset kuskit Britannian valtateiltä.

Hallitus on yrittänyt vakuutella, että syy on vain paniikissa polttoainetta hamstraavissa autoilijoissa. Nyt armeija on jo pantu valmiustilaan kuljetusten varmistamiseksi.

Työvoimapula on ongelma myös maatiloilla ja elintarviketeollisuudessa. Pienipalkkaiset, raskaat ja likaiset työt oli jo ajat sitten jätetty suosiolla itäisestä Euroopasta tuleville työläisille.

Nyt kun heitä ei ole, palkat eivät ole nousseet niin, että britit innolla ryntäisivät aukkoa täyttämään. Suuri huoli on jo siitä, riittääkö joka kotiin joulukalkkunaa.

Mitään nälänhätää ei tietenkään ole, mutta kaupan hyllyltä ei aina saa mitä haluaa. Vanhimmat saattavat muistella sodanjälkeistä säännöstelyä.

Työvoimapulaa yritetään ratkaista pikaviisumeilla, mutta Britannian nykymaine ei välttämättä vierastyöläisiä houkuta. Euroopassa on muitakin mahdollisuuksia.

Tämä ei ollut se, mitä Brexitin kannattajat lupasivat. Tämä on se, mitä britit saivat.

Kolmas vitsaus ei johdu Brexitistä, mutta samaan huolten taakkaan sekin sujahtaa.

Kaasun hinta nousee kautta maailman. Tähän vaikuttavat kuluneen vuoden säät, Aasian suuri kysyntä ja Venäjän energiapolitiikka.

Britannia on tuottanut maakaasua 1960-luvulta lähtien, mutta merelliset kentät ovat ehtyneet jo pitkään. Maa ei ole irrallaan maailmanmarkkinoista. Siksi kaasun hinta nousee brittikodeissakin.

BBC:n

arvion

mukaan Britannian kotitalouksista 85 prosenttia lämpiää kaasulla. Kaasulaskujen kasvu siis koskettaa liki jokaista.

Poliittinenkin hinta kasvaa.

Boris Johnsonin konservatiivien kannatus on yhä kohtuullisella tasolla. Näin lähinnä siksi, että Keir Starmerin työväenpuolue käy loppumatonta sisällissotaa.

Arkihuolten kasaantuminen voi kuitenkin johtaa siihen, että tilanne keikahtaa äkkiä.

Bensajonot olivat tuttuja 1970-luvun polttoainekriisin aikana. Se kärjisti brittitalouden silloiset suuret ongelmat.

Tyytymättömyys purkautui kylmänä talvena 1978-1979. ”Tyytymättömyyden talvena” lakkoiltiin, väristiin huuruisissa kodeissa ja väisteltiin roskapinoja jalkakäytävillä.

Silloinen työväenpuolueen hallitus sai syyt niskaansa. Konservatiivit voittivat vaalit ja Margaret Thatcher nousi valtaan. Hän alkoi mullistaa valtakuntaa mieleisekseen. Monet asiat muuttuivat pysyvästi.

Historian harrastaja Boris Johnson tietää, että sama voi toistua. Tämä tykyttää hänen takaraivossaan, kun kriisit kasaantuvat.

Britanniaa odottaa taas tyytymättömyyden talvi.