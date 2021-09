Yhdysvalloissa useat koronapotilaat vaativat hoitoonsa yleisimmin eläinten matolääkityksenä käytettyä ivermektiiniä, vaikka terveysviranomaisten mukaan lääke ei auta ja saattaa olla jopa vaarallinen.

Viime kuukausien aikana Yhdysvalloissa useat koronaan sairastuneet potilaat ovat vaatineet hoitoonsa ivermektiini-lääkettä. Sairaaloita, jotka ovat kieltäytyneet antamasta potilaille tätä lääkettä, on haastettu oikeuteen, niiden henkilökuntaa on häiritty ja sairaaloiden ulkopuolella on ollut mielenosoituksia, kertoo ABC-Newsin sivusto FiveThirtyEight.

Kyseistä ivermektiini-lääkettä käytetään ihmisillä joidenkin loismato-infektioiden ja ihosairauksien hoitoon, mutta lääkettä käytetään yleisemmin eläinten loislääkkeeksi, esimerkiksi hevosten madotukseen.

Koronan hoitamiseen ivermektiinillä uskovien katsotaan muodostaneen Yhdysvalloissa eräänlaisen kultin.

Esimerkiksi erilaisia salaliittoteorioita levittävä QAnon puolustaa invermektiinin käyttöä koronan hoidossa.

Myös Yhdysvaltojen suosituimman podcastin juontaja Joe Rogan on ilmoittanut sairastuneensa koronaan ja käyttäneensä lääkkeenä ivermektiini-valmistetta. Asiasta kertoi Washington Post.

USA:n ruoka- ja lääkeviraston FDA:n mukaan lääkkeellä ei ole mitään todistettua vaikutusta koronaa vastaan ja sen käyttö voi olla vaarallista.

Myös Euroopan lääkevirasto EMAn mukaan saatavilla olevat tutkimustulokset eivät tue ivermektiinin käyttöä covid-19-taudin hoitoon.

Kuitenkin ainakin seitsemässä oikeuteen menneessä tapauksessa tuomarit ovat määränneet sairaalat antamaan potilaille heidän vaatimaansa ivermektiiniä tai sallimaan ulkopuolisen lääkärin tulemaan sairaalaan antamaan lääkkeen.

Terveysviranomaisten huolena on nyt, että epidemian kanssa taistelevat sairaalat saavat uudeksi riesakseen netissä leviävän väärän tiedon vuoksi oikeusjuttuja ja protesteja.

Ivermektiiniä sisältäviä suun kautta annosteltavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita on EU:ssa kaupan eräiden loismato-infektioiden ja ihosairauksien hoitoon ja eläinten loislääkkeiksi.

Suomessa ivermektiinitabletteja on saatavilla ainoastaan erityisluvallisina, ja ne on tarkoitettu ihmisillä edellä mainittujen harvinaisempien loistautien hoitoihin.