Pashtana Durrani ei pelkää puhua Talebania vastaan, vaikka se tarkoittaisi, että hänen turvallisuutensa olisi uhattuna. Enemmän hän pelkää, että maailma unohtaa Afganistanin tytöt ja naiset.

Afganistanilainen Pashtana Durrani, 23, on turhautunut. Durrani on lasten ja naisten koulutusta edistävän Learn-järjestön perustaja ja johtaja. Talebanin noustua valtaan tyttöjen koulutus on kuitenkin vaakalaudalla.

– Tytöt, jotka ovat luokilla 1–6 saavat käydä koulua, mutta tytöt luokilla 7–12 eivät saa. He ovat pääosin 13–18-vuotiaita. Lukion jälkeen naiset voivat taas mennä kouluun, Durrani kuvailee tilannetta.

– Ironia on siinä, että 1–4 vuoden kuluttua nyt yliopistossa olevat naiset valmistuvat ja sen jälkeen ei ole enää tyttöjä, jotka voisivat päästä yliopistoon. Minua turhauttaa se, että joudun vääntämään rautalangasta, että kyse ei ole vain tytöistä nyt vaan myös tulevaisuudesta.

Durrani uskoo, että elokuussa vallan kaapannut ääriliike Taleban käyttää 13-18-vuotiaita tyttöjä neuvotteluvalttina: tytöt eivät pääse kouluun ennen kuin kansainvälinen yhteisö on tunnustanut Talebanin hallinnon ja Afganistanin varat, jotka on nyt jäädytetty, vapautetaan.

– Taleban pitää 7-12-luokkien tyttöjä panttivankeina, Durrani kuvailee.

Pashtana Durrani on afganistanilaisen Learn-järjestön perustaja ja toimitusjohtaja. Järjestö pyrkii edistämään lasten ja naisten koulutusta.

Talebanin edustaja sanoi hiljattain, että tytöt voisivat lähitulevaisuudessa palata kouluun.

– Me viimeistelemme asioita... se tapahtuu mahdollisimman pian, Zabidullah Mujahid sanoi tyttöjen koulutuksesta.

Durrani pelkää kuitenkin, että tytöt ovat jo nyt jääneet auttamatta jälkeen, vaikka he pääsisivät myöhemmin kouluun.

– Vaikka he päästäisivät tytöt kouluun sanotaan kolmen kuukauden tai kolmen viikon päästä, he ovat silti pilanneet sen perustan, jonka tytöt ovat hankkineet.

Durranin mukaan sosiaaliset normit ovat Afganistanissa monessa paikassa vielä konservatiivisia. Jos tyttö ei menesty koulussa, hänet saatetaan vetää sieltä pois kokonaan.

– Ajatellaan, että mikäli hän ei pärjää koulussa, hän haluaa naimisiin. Kun yhdistetään tämä ajatustapa siihen, että tyttöjä ei nyt päästetä kouluun, miten he onnistuvat jatkamaan opintojaan ja pärjäämään taas?

Pashtana Durranin mukaan 1–6 luokkia käyvät tytöt ovat voineet jatkaa opintojaan. Vanhemmat tytöt ovat kuitenkin joutuneet jäämään kotiin.

Taleban on rajoittanut myös yliopistossa olevien naisten mahdollisuuksia, sillä naiset saavat opiskella ainoastaan naisvaltaisia aloja kuten lääketiedettä ja muita terveydenhuollon ammatteja, Durrani kertoo. Tytöt, jotka ovat haaveilleet urasta esimerkiksi luonnontieteiden tai tekniikan parissa, joutuvat luopumaan unelmistaan.

Talebanin valtaannousun myötä myös naisten mahdollisuudet käydä töissä ovat kaventuneet huomattavasti. Esimerkiksi Kabulin kaupungin naispuolisista työntekijöistä töissä ovat yhä ne, jotka eivät voi tehdä miesten töitä. Tällaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, jotka siivoavat naisten vessoja, CNN uutisoi hiljattain.

Talebanin väliaikaisessa hallituksessa ei ole lainkaan naisia.

Durranin mukaan Learn on pystynyt toimimaan myös Talebanin valtaannousun jälkeen, mutta toimintaa on jouduttu muuttamaan.

Durranin oma perhe pakeni aikoinaan sisällissotaa Afganistanin naapurimaahan Pakistaniin. Durrani syntyi pakolaisleirillä joulukuussa 1997. Tuolloin Taleban hallitsi Afganistania kovalla otteella: tytöt ja naiset eivät saaneet käydä kouluissa, heidän oli pukeuduttava burkaan ja esimerkiksi julkiset teloitukset olivat arkipäivää.

Durrani palasi Afganistaniin teini-ikäisenä. Silloin Yhdysvallat ja sen liittolaiset olivat jo syrjäyttäneet Talebanin. Tytöt pääsivät takaisin kouluun.

Afganistanissa Durranin järjestö on tukenut tyttöjen ja naisten opiskelua muun muassa erilaisilla stipendeillä, opettajien koulutuksilla ja tekemällä töitä sen eteen, etteivät tytöt joutuisi jäämään kuukautisten takia pois oppitunneilta.

Durranin mukaan järjestö tukee tyttöjä ja naisia myös nyt.

– Meillä on ohjelma, joka edistää pärjäämistä teknistieteellisillä aloilla ja siinä on mukana noin sata tyttöä. Heidän opintonsa ovat käynnissä.

Ohjelmasta ei voi kuitenkaan kertoa enempää julkisuudessa turvallisuussyistä.

Lisäksi Durrani kertoo järjestönsä tarjoavan muualta maasta saapuneille pakolaisnaisille lääkärin ja gynekologin palveluja. Lääkärit tekevät töitä vapaaehtoisina, ilmaiseksi, mutta Learn maksaa lääkkeet.

Pashtana Durrani ei ole epäröinyt puhua naisten ja lasten koulutuksen puolesta.

Durrani ei elättele suurta toivoa siitä, että apua tulisi ulkomailta.

– Olen menettänyt uskoni kansainväliseen yhteisöön. On yksilöitä, jotka yrittävät auttaa meitä eri maista, mutta muiden maiden hallitukset eivät ole olleet valmiita auttamaan. Ja se särkee sydämeni, sillä heillä on kaikki keinot tehdä niin.

Hän sanoo kuitenkin jatkavansa tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta puhumista. Durrani on kritisoinut Talebania useissa kansainväliselle medialle antamissaan haastatteluissa. Hän ei epäröi arvostella ääriliikettä myöskään sosiaalisessa mediassa.

– Maailma katsoo nyt meitä. Jos kukaan ei nyt puhu, ei meitä kuunnella enää viikon päästä tai eikä kukaan välitä meistä. Nyt, kun maailma katsoo meitä, aion puhua turvallisuuteni uhallakin, sillä ainakin sitten joku puhuu ja pitää ääntä.