Ulkomaat

Sabina, 28, löytyi kuolleena puistossa Lontoossa – poliisi pidätti 36-vuotiaan miehen epäiltynä murhasta

Poliisilla on torstaiaamuun asti aikaa kuulustella miestä ennen kuin mies on laskettava vapaaksi tai häntä vastaan on nostettava syytteet.

Sabina Nessin muistotilaisuuteen viime perjantaina kokoontui noin 500 surijaa.