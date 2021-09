Kristillisdemokraatit kärsivät murskatappion, sillä neljä vuotta sitten puolue sai lähes 33 prosentin ääniosuuden.

Saksan parlamenttivaalien ääntenlaskenta on valmistunut. Sosiaalidemokraatit (SPD) säilyttivät johtoasemansa tiukaksi osoittautuneiden parlamenttivaalien ääntenlaskennan loppumetreille asti.

Ääntenlaskennan tulossivuston mukaan SPD on saanut äänistä 25,7 prosenttia, kun äänet on laskettu kaikissa 299 vaalipiirissä. Kakkoseksi jäänyt kristillisdemokraatit (CDU) sisarpuolueensa CSU:n kanssa on saanut äänistä 24,1 prosenttia.

Kolmanneksi tullut vihreät sai äänistä 14,8 prosenttia. Tulokset vastaavat jotakuinkin sunnuntain myöhäisillan ennusteita. Äänestysprosentti sunnuntain vaaleissa oli 76,6.

SPD:n osuus äänistä kasvoi 5,2 prosenttiyksiköllä edellisvaaleista. Vaalien suurimman tappion kärsi väistyvän liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolue, jonka osuus äänistä laski 7,9 prosenttiyksiköllä edellisvaaleista vuonna 2017. Sisarpuolue CSU:n suosio laski prosenttiyksiköllä.

Kristillisdemokraatit kärsivät murskatappion, sillä neljä vuotta sitten puolue sai lähes 33 prosentin ääniosuuden. Tappiosta tuli CDU/CSU:lle niiden historian huonoin vaalitulos.

Vaalien tulos on niin tasainen, että hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita. Molemmat kärkiehdokkaat Merkelin seuraajaksi, SPD:n Olaf Scholz ja CDU:n Armin Laschet vakuuttivat sunnuntaina saksalaisen ARD-televisiokanavan haastattelussa, että hallitus on muodostettu jouluun mennessä.

Vihreät kuninkaantekijän asemassa

Kolmanneksi eniten ääniä sai vihreät 14,8 prosentillaan. Se on vihreille iso nousu neljän vuoden takaisesta vajaasta yhdeksän prosentin osuudesta, mutta silti puolue otti sunnuntain ensitiedot vastaan pettyneinä. Vielä keväällä vihreät oli mielipidekyselyissä jopa ykkössijalla.

– Halusimme voittaa kanslerin paikan, mutta ikävä kyllä se ei ollut mahdollista. Teimme virheitä, mutta saimme silti selvän mandaatin äänestäjiltämme ja aiomme kunnioittaa sitä. Tämä maa tarvitsee hallituksen, joka taistelee ilmaston lämpenemistä vastaan (...) Se on äänestäjiemme viesti, vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock sanoi.

Vihreiden odotetaan ottavan niin sanotun kuninkaantekijän roolin hallitusneuvotteluissa.

Äärioikeistolainen AfD sai 10,3 prosenttia äänistä, eli 2,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin neljä vuotta sitten. AfD:llä ei uskota olevan osaa eikä arpaa hallitusneuvotteluista, sillä muut puolueet ovat jyrkästi kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa.

Keskustaoikeistolainen FDP sai äänistä 11,5 prosenttia ja kasvatti hieman kannatustaan neljän vuoden takaisesta.

Laitavasemmistolaisen Linken äänisaalis jäi alle viiden prosentin, eli puolue on näillä näkymin putoamassa parlamentista. Puolueen kannatuksesta suli lähes puolet neljän vuoden takaiseen tulokseen verrattuna. Tämä voi vaikeuttaa ilman vasenta tukijalkaa hallitusneuvotteluihin lähtevän SPD:n taivalta.

Muiden pienpuolueiden yhteenlaskettu äänisaalis oli 8,7 prosenttia.