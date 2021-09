Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump valmistelee jo vallankaappausta

On mahdollista, että Yhdysvalloissa käytiin 2020 viimeiset tavalliset presidentinvaalit, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Vielä ennen viime marraskuun presidentinvaaleja useimmat pitivät varoituksia Donald Trumpin vallanhimosta liioitteluna. Kyllä Trump lopulta tappionsa myöntää, he sanoivat. Vallanvaihto sujuu lopulta rauhallisesti, he vakuuttivat.

Kun vaaleista on kulunut kohta vuosi, on Trump edelleen Yhdysvaltain historian ainoa presidentinvaalit hävinnyt ehdokas, joka ei ole myöntänyt vaalitappiotaan. Hänen kannattajansa yrittivät väkivalloin estää vaalituloksen vahvistamisen, ja suuri osa republikaanipoliitikoista tuki näitä pyrkimyksiä.

Yhdysvallan demokratian pelasti lopulta se, että Joe Bidenin voitto oli niin selvä ja ratkaisevat poliitikot ja viranomaiset eivät suostuneet Trumpin pyyntöihin rikkoa lakia.

Ei kannata kuitenkaan huokaista helpotuksesta. Trump valmistelee jo vallankaappausta, ja kolmen vuoden päästä hänellä on siihen entistä paremmat mahdollisuudet.

Kukaan tuskin enää uskoo, että vaalien todellinen tulos merkitsisi Trumpille mitään.

Pukit kaalimaalle

Arvostettu konservatiivinen kommentaattori Robert Kagan kirjoitti viime viikolla Washington Postille pitkän mielipidekirjoituksen, jossa hän varoitti vallankaappauksen vaarasta.

”Yhdysvallat on matkalla kohti sen suurinta poliittista ja perustuslaillista kriisiä sitten sisällissodan, ja seuraavien kolmen–neljän vuoden aikana on varteenotettava mahdollisuus joukkoväkivaltaan, liittovaltion auktoriteetin romahdukseen ja maan jakautumiseen toisiaan vastaan taisteleviin punaisiin ja sinisiin saarekkeisiin”, Kagan kirjoitti.

Kagan totesi, että Trumpin ympärille muodostunut kultti on säilyttänyt voimansa, eikä republikaanisen puolueen poliitikoilla ole halua tai kykyä hillitä sitä. Trump jatkaa äänekkäästi väitteitään vaalivilpistä ja valmistelee näin demokraattisen prosessin kaappaamista seuraavissa presidentinvaaleissa 2024.

Trumpin kannattajat pyrkivät saamaan vaalikoneiston haltuunsa kaikilla tasoilla republikaanisen puolueen paikallisjärjestöistä aina osavaltioiden ylimpiin vaaliviranomaisiin.

Ensi vuoden välivaaleissa 26 osavaltiota valitsee secretary of staten. Tehtävälle ei ole suoraa suomennosta, ja sen toimenkuva vaihtelee osavaltiosta toiseen. Käytännössä jokaisessa osavaltiossa secretary of state on ylin vaaleista vastaava viranomainen, joka vastaa vaalien käytännön järjestelyistä ja vahvistaa niiden tuloksen.

Trump on ilmoittanut suosikkinsa kolmen osavaltion secretary of staten vaalissa. Niin Arizonassa, Michiganissa kuin Georgiassakin Biden voitti Trumpin niukasti 2020. Kaikki Trumpin suosittelemat ehdokkaat väittävät, että vaaleissa tapahtui vilppiä.

Pukit saattavat päästä vartioimaan kaalimaata.

Vielä huolestuttavampaa on se, että joissain osavaltioissa republikaanit ajavat lakeja, jotka antaisivat osavaltion kongressille vallan kumota vaalitulos.

Myös liittovaltion tasolla demokratia on uhattuna. Yhdysvaltain perustuslaki on tulkinnanvarainen sen osalta, mitä tapahtuu jos edustajainhuone kyseenalaistaa presidentinvaalin tulokset. Käytännön uhkaa ei kuitenkaan viime vaaleissa ollut, sillä edustajainhuoneessa puhetta johti demokraatti Nancy Pelosi.

On kuitenkin hyvin mahdollista, että republikaanit ottavat vallan välivaaleissa. Uskaltaisiko republikaaninen puhemies panna hanttiin Trumpille?

Vetelät housuissa

Kagan ei ole ainoa tarkkailija, joka on jo nyt huolissaan siitä, mitä kolmen vuoden päästä tapahtuu. Vaalilakien johtava asiantuntija, professori Rick Hasen on sanonut olevansa ”paskat housussa” ajatellessaan seuraavia presidentinvaaleja. Hänen mukaansa Trumpin venkoilu 2020 vaalien jälkeen saattoi olla vain kenraaliharjoitus vuodelle 2024.

Hasenin mukaan on vaarana, että vaalivirkailijoiden ja poliitikkojen joukossa on silloin suuri joukko ihmisiä, jotka uskovat Trumpin valheisiin vaalivilpistä. Republikaanien kannattajista lähes 80 prosenttia uskoo, että Biden ei saanut tarpeeksi ääniä voittaakseen vaalit.

– Ihmiset ovat valmiimpia huijaamaan, jos he ajattelevat, että heiltä on viety heille kuuluva voitto. Jos uskoo, että Trump oikeasti voitti, silloin saattaa tehdä mitä tahansa varmistaakseen, että häntä ei enää huijata – vaikka se tarkoittaisi huijaamista itse, Hasen sanoi Politicon haastattelussa.

Tavalliset vaalivirkailijat joutuivat viime vaaleissa monin paikoin häiriköinnin kohteeksi. Hasenin havaintojen mukaan heistä suuri osa päätti vaalien olleen heidän viimeisensä.

Hasenin mukaan vaalivirkailijoiden vaihtuvuudella on kaksi seurausta: kokemattomat virkailijat tekevät enemmän virheitä, ja uusien virkailijoiden joukossa saattaa olla sellaisia, jotka uskovat Trumpin valheisiin ja ovat valmiita huijaamaan.

On täysin mahdollista, että vuoden 2020 presidentinvaalit eivät olleet epätavalliset. Ne saattoivat sen sijaan olla viimeiset tavalliset.