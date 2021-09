”Pudotus on totta kai suuri, mutta me tiesimme sen” – olut virtasi saksalaiskaupungin vaalivalvojaisissa

Vaalivalvojaisten tunnelma oli jännittynyt Saksan Cellessä.

Celle, Saksa

Hullunkurisesti vaali-illan paras tunnelma on kristillisdemokraattien vaalivalvojaisissa Pohjois-Saksan Cellessä.

Kaiken kaikkiaan Saksassa kristillisdemokraatit hävisivät vaaleissa roisisti.

Paikallisen kristillisdemokraattien CDU:n ehdokkaan Henning Otten kampanjapäällikkö ja työntekijä Jörg Grünhagen selittää, että puolueelle on vaikeaa, että neljiin vaaleihin puolueen vienyt Angela Merkel ei jatka enää maan johdossa liittokanslerina. Syitä lienee muitakin.

Tunnelma on korkealla CDU:n valvojaisissa.

Valvojaisissa katsotaan tarkkaan seinälle heijastettua vaaliseurantaa.

Ollaan Ala-Saksin osavaltion keskellä Cellen piirikunnassa. Vaali-ilta on niin lämmin, ettei takkia tarvita.Paikallisessa valokeilassa on, kuka lähtee Berliinin parlamenttiin eli Bundestagiin edustamaan Celle-Uelzenin vaalipiiriä, josta valitaan suoraan yksi ehdokas. Puolueen listalta Berliiniin voi hyvin nousta toinenkin tai periaatteessa kolmaskin paikallinen, mutta se riippuu puolueen menestyksestä koko Ala-Saksin osavaltiossa.

Viime vaaleissa 2017 alueelta pääsi Bundestagiin sekä kristillisdemokraattien että sosiaalidemokraattien ehdokas. Vaalijärjestelmä on monimutkainen ja monitasoinen. Jokainen saa antaa kaksi ääntä: yhden puolueelle ja toisen suoraan ehdokkaalle.

16 osavaltion Saksassa poliittinen järjestelmä on aikamoinen tilkkutäkki. Bundestagin edustajien määräkin vaihtelee.

Henning Otte, 52, on edustanut aluetta Berliinissä jo vuodesta 2005, ja hän vaikuttaa uusivan paikkansa, minkä vuoksi tunnelma on korkealla Eversenin kylän baarissa. Ilta on jo hämärtynyt, oluttuoppeja juodaan ja viirit on viritetty juhlatilan kattoon.

Seinällä on suuri juliste, jossa Otte ajaa traktoria. Toisella seinällä on koko rivi peuran- tai kauriin sarvia.

Metsästys on alueella tärkeä harrastus. Cellen kaupungin keskustaan on 18 kilometrin matka.

Otte on istunut Bundestagissa jo vuodesta 2005.

Valtakunnallinen tilanne kyllä harmittaa, kaksi viikkoa kellon ympäri työskennellyt kampanjapäällikkö myöntää, mutta rökäletappio oli selvä jo gallupeissa. Huonomminkin olisi voinut mennä, kuuluu rivien välistä.

– Pudotus on totta kai suuri, mutta me tiesimme sen gallupeista, Grünhagen sanoo.

Hän selittää, että vaikka tilanne on täpärä, voisi kristillisdemokraatit olla hallituksessa liberaalien FDP:n kanssa, sillä johtajat ovat keskenään hyvää pataa. Hallituksen muodostaminen tulee olemaan vaikeaa, eivätkä kristillisdemokraatit ja liberaalit yhdessä yksin yltäisi lähellekään puolta parlamentista. Vihreiden kanssa enemmistö ylittyisi.

Baarissa odotetaan, että Otte saapuu Berliinistä valvojaisiin.

Koko Cellen alue on Otten julisteita täynnä. Sellainen on myös valvojaisten ovella.

Vaalien voittaminen ja häviäminen on lukujen lisäksi tunnepeliä. Saksan vihreä puolue on saamassa kymmeniä lisäpaikkoja Bundestagiin, ja prosentuaalinen nousu on räväkkä.

Cellen vihreät juhlivat iltaa pienellä puoluetoimistollaan kaupungin keskustassa.

Puoluetoimisto on Cellen kaupunkin ytimessä. Kaupungissa on noin 70 000 asukasta.

Bernd Zobel.

Puheenjohtaja Bernd Zobel on tuloksesta iloinen mutta huomauttaa, että puoli vuotta sitten näytti siltä, että vihreät olisi voinut saada kanslerin paikan. Nyt on selvää, että puolueen kansleriehdokas Annalena Baerbock ei nouse Merkelin saappaisiin.

Hallituksessa puolue voisi hyvinkin nyt olla, Zobel arvelee. Aiemmin hän pohti, että vaalit voisivat johtaa hallituksessa niin sanottuun Jamaika-koalitioon, mutta nyt hän on kallellaan liikennevalokoalitioon.

Jamaika-koalitiossa on vihreiden ja liberaalien (FDP) lisäksi kristillisdemokraatit, liikennevaloissa Spd. Nimet tulevat puolueiden tunnusväreistä ja Jamaikan lipun väreistä.

– Olen tyytyväinen, jos Spd johtaa ja Scholz nousee kansleriksi, Zobel sanoo.

Puoluetoimiston ikkunassa on perjantaina pidetyn ilmastolakon mainosjuliste.

Hän uskoo, että vihreiden hyvään menestykseen vaikuttaa sekä puolueen ”hyvä tiimi” että puolueen ajamien teemojen ajankohtaistuminen.

– Tämän ajan aiheet ovat vihreitä aiheita, hän sanoo ja viittaa niin ilmastonmuutokseen kuin päästöihin.

Ilmasto oli vihreille vaaleissa ykkösteema. Kuten Suomessakin, vihreät on kaupungeissa paljon suositumpi kuin maaseudulla. Lisäksi vihreät on nuorten puolue.

– Toivon että se muuttuu lähivuosina. Nuoret levittävät viestiä vanhemmille, itse 40 vuotta puolueessa vaikuttanut 69-vuotias Zobel sanoo.

Vaalivalvojaisissa on tosiaan nuorempaa väkeä kuin muiden puolueiden valvojaisissa. Illanistujaiset levittäytyvät myös kadulle. Paikallinen pastori juo hampurilaista Fritz-kolaa ja sanoo jännittävänsä tulosta koko illan.

Muutos alkaa tästä, paikallisen vihreän kampnaja-t-paidan selässä lukee.

Sosiaalidemokraatit ovat vuokranneet Cellen jalkapallostadionin kyljessä olevan ravintolan. Valvojaiset ovat ainoat, joissa ovella tarkistetaan koronapassi. Missään valvojaisissa ei maskia käytä juuri kukaan. Periaatteessa muissakin paikoissa vaadittiin rokotuksia tai todistetta sairastetusta taudista.

Spd:n ovella koronapassista tavataan nimi ja rokote tarkasti.

Spd-materiaa on valvojaisissa paljon.

Oven tuntumassa on kuminauhoilla kiinni oleva nippu Spd-lippuja. Niille voisi olla tänään käyttöä, mutta tunnelma on jännittynyt ja suurin osa silmäpareista valkokankaaseen nauliintunut. Ensimmäisissä tuloksissa Spd ja CDU olivat täysin samoissa lukemissa. Pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että kärkiaseman saa Spd.

– Tätä on odotettu 23 vuotta, Cellen piirikunnan valtuuston eli Kreistagin sosiaalidemokraattien ryhmänjohtaja Mathias Paulsmann sanoo.

– Tulee olemaan pitkä ilta. Uskon, että tulos selviää 12:n maissa, hän sanoo.

Mathias Paulsmann on tuloksesta iloinen.

Sosiaalidemokraattien valvojaisissa analysoidaan tarkkaan myös muiden puolueiden tuloksia. Hallituksen muodostaminen mietityttää täälläkin.

Paikalla on enimmäkseen puolueen paikallisaktiiveja. Baari on auki ja olutlaseja monen kädessä, mutta ainakin yhtä moni on hakenut seisovasta pöydästä kurpitsakeittoa tai chili con carnea.

Koko talo on verhottu punaiseen, ja nurkassa on vaalimateriaaleja notkuva pöytä.

Kun paikallinen Spd:n ehdokas Dirk-Ulrich Mende myöhemmin saapui valvojaisiin, oli Spd-lipuille ja hurrauksille varmaankin jo tarvetta, sillä illan edetessä kävi ilmi, että Spd voitti CDU:n puolueäänillä selvästi prosenttiosuuksilla 30,8–26,1.

Spd:n vaalivalvojaisten tunnelma on tanakasti punainen.

Paikallinen Spd on Menden takana.

Vaalipiirin omana edustajana Berliiniin palaa kuitenkin Henning Otte, joka voitti vaalit täpärästi henkilöäänillä laskettuna. Hän sai 32,9 prosenttia henkilöäänistä ja Mende 32,2. Vaikka Otte voitti, sai hän melkein 10 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin 2017 vaaleissa.

Kun kaikki äänet on laskettu, käy ilmi, että äänestysaktiivisuus on vaalipiirissä 73,7 prosenttia.

Vasta kun koko Ala-Saksin osavaltion äänet on laskettu, tiedetään pääseekö puolueen listalta myös joku muu vaalipiiriläinen.