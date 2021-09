Saksan liittopäivävaaleissa on yksi erikoinen piirre: ”Tämän takia voisi tulla ennätyssuuri määrä edustajia”

Saksan liittopäiville valitaan vähintään 598 edustajaa, mutta yleensä heitä on reilusti enemmän.

Saksassa äänestettiin sunnuntaina liittopäivävaaleissa. Vaaleissa on yksi esimerkiksi Suomen vaaleista poikkeava piirre: etukäteen ei ole varmaa, kuinka moni ehdokas lopulta tulee valituksi liittopäiville.

– Liittopäiville valittavien edustajien määrä ei ole sama vaan se vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon valitaan suoraan ja kuinka paljon tulee niin sanottuja tasauspaikkoja. Näin voi tulla enemmänkin liittopäivien edustajia kuin tavallisesti, kertoo Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.

– Liittopäiville voi tulla valituksi suoraan, mutta lopuksi myös katsotaan, mikä on puolueiden suhteellinen vaaliosuus ja tämän mukaan jaetaan vielä lisäpaikkoja tietty määrä. Nyt on uumoiltu, että tämän takia voisi tulla ennätyssuuri määrä edustajia liittopäiville.

Saksassa äänioikeutetut eli täysikäiset aikuiset antavat vaaleissa kaksi ääntä: yhden paikalliselle ehdokkaalle ja yhden puolueelle. Näiden kautta liittopäiville valitaan vähintään 598 edustajaa. Yleensä edustajia on kuitenkin enemmän: nykyisessä kokoonpanossa on ollut 709 kansanedustajaa.

Paikat jaetaan ensimmäiseksi niille ehdokkaille, jotka saivat eniten ääniä vaalipiireissään. Vaalipiirejä on Saksassa 299.

Loput paikoista jaetaan puolueiden saamien äänien perusteella. Jokaisella puolueella on lista ehdokkaista jokaisessa Saksan osavaltiossa. Näiltä listoilta pääsee tietty määrä henkilöitä liittopäivien edustajiksi sen mukaan, mikä on ollut puolueen saama suhteellinen äänisaalis, Euronews on avannut Saksan vaalijärjestelmää.

Usein päädytään kuitenkin kasvattamaan liittopäivien kokoa ja jakamaan ”tasauspaikkoja,” joilla varmistetaan, ettei mikään puolue saa vähempää kuin sille kuuluvan määrän paikkoja. Paikkojen määrä jakautuu sen mukaan, mikä puolueen saamien äänien osuus kansallisella tasolla, liittopäivien sivuilla kerrotaan.