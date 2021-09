Tämän takia sinunkin kannattaa olla kiinnostunut Saksan vaaleista

Asiantuntijan mukaan vaaleista tekee jännittävän sen, että vaalit ovat tiukat eikä tulosta ole etukäteen voitu ennustaa.

Sunnuntaina saksalaiset menivät vaaliuurnille äänestämään liittopäivien kokoonpanosta ja samalla myös liittokansleri Angela Merkelin seuraajasta. Saksan vaaleja on haukuttu ”tylsiksi,” mutta asiantuntijan mukaan tämän vuoden vaaleihinkin liittyy jännitystä.

– Kuka on Saksan johtaja, Euroopan taloudellisesti suurimman maan johtaja, sillä on merkitystä, toteaa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.

Forsbergin mukaan vaalit ovat kiinnostavat, sillä Merkel luopuu nyt vapaaehtoisesti vallasta jäämällä eläkkeelle. Kyse on ensimmäisestä kerrasta Saksan historiassa sitten vuoden 1949, kun liittokansleri ei pyri jatkokaudelle.

– Jännittävää tässä on se, että tulos ei ole etukäteen selvä. Siinä mielessä vaalit eivät missään nimessä ole tylsät. Tämä on uusi tilanne Saksassa, sillä aiemmin hallituskokoonpanoksi on ollut vain vähän vaihtoehtoja. Nyt voidaan ajatella, että on viisikin vaihtoehtoa pöydällä.

Ensimmäisen virallisen ennusteen jälkeen tilanne oli tiukka. Hieman ennen iltakahdeksaa tulleen ennusteen mukaan sosiaalidemokraattien eli SPD:n äänisaalis olisi 24,9 prosenttia kaikista äänistä ja kristillisdemokraattien eli CDU:n ja sen sisarpuolueen CSU:n yhteinen äänisaalis olisi 24,7 prosenttia.

Angela Merkel on jäämässä eläkkeelle toimittuaan 16 vuotta liittokanslerina.

Seuraava liittokansleri on todennäköisesti sen eniten paikkoja saaneen hallituspuolueen ehdokas, jonka kansanedustajat lopulta valitsevat. Hallitusneuvotteluiden odotetaan kuitenkin kestävän muutamista viikoista jopa kuukausiin, joten aivan heti ei Merkelin seuraaja välttämättä selviä.

Pääehdokkaina seuraavaksi liittokansleriksi ovat sosiaalidemokraattien Olaf Sholz ja Merkelin seuraaja kristillisdemokraateissa Armin Laschet. Molemmat ovat pyrkineet luomaan itsestään kuvaa Merkelin politiikan seuraajana.

Vaalien tulos vaikuttaa Suomeen etenkin Euroopan unionin kautta ja etenkin ulko- ja talouspolitiikassa tehtävien linjanvetojen kautta, Forsberg sanoo.

– Yleisesti on ajateltu, että Scholz ja demarit olisivat valmiimpia lisäämään yhteisvastuuta ja kristillisdemokraatit olisivat sitten kireämmän talouspolitiikan kannalta. Mutta Laschet on siinä ehkä enemmän keskitien kulkija ja ero Scholziin on pienempi.

Armin Laschet on CDU:n puheenjohtaja.

Sekä Laschet että Scholz ovat ulkopoliittisissa näkemyksissään pitkälti samoilla linjoilla ja noudattaisivat todennäköisesti Merkelin tyylistä politiikkaa. Molemmat ovat esimerkiksi pitäneet tärkeänä, että Venäjän kanssa pidetään yllä dialogia, vaikka pakotteiden purkamiseen ei nähdä perusteita. Näkemys on myös linjassa Suomen Venäjä-politiikan kanssa.

– Hyvin pitkälle he samoin tavoin ajattelevat kuin suomalaisetkin: ei voi olla liian naiivi, mutta pitää pitää yllä dialogia. Vihreillä on tarve ottaa enemmän esille ihmisoikeusrikkomuksia ja ympäristökysymyksiä. Vihreät ovat halunneet vetää myös tiukempaa linjaa Kiinan suhteen, Forsberg kuvailee.

Forsberg myös huomauttaa, että Saksa on monella tapaa toiminut eräänlaisena esikuvana muille Euroopan maille ja myös Suomelle. Tämänkin takia sillä on merkitystä, kuka Saksan johdossa on.

–Erityisesti Suomessa on katsottu, miten asioita on siellä tehty ja haettu malleja ja poliittiset suuntaukset ovat usein kulkeutuneet sieltä Suomeen.

Merkel valittiin liittokansleriksi vuonna 2005. 16 vuoden aikana hän luotsasi Saksan muun muassa läpi finanssikriisin, siirtolaiskriisin ja koronaviruspandemian. Merkeliä on kuvailtu vakautta luovaksi hahmoksi Euroopassa ja hän jättää suuret saappaat täytettäväksi.

SPD:n Olaf Scholz on kerännyt kansan keskuudessa suosiota.

Forsbergin mukaan on vaikea arvioida, olisiko Laschetista tai Scholzista ”uudeksi Merkeliksi”.

– Scholz voi tietyllä tavalla olla sellainen, sillä hänen kannatuksensa on suurempi kuin demareiden ja hänen kannatuksensa liittokansleriksi on myös ollut suurempi kuin Laschetin. Hänessä ehkä nähdään joitain samanlaisia piirteitä Merkelin kanssa kuten rauhallinen esiintyminen ja tietty vaatimattomuus. Laschet ei herätä sellaista uskottavuutta ja luottamusta edes asiaosaamisellakaan. Myös johtajuus kuitenkin muokkaa johtajaa, minkä takia tällaisen ennustaminen on vaikeaa.

– Jos mietitään, niin aika vähän aikoinaan uskottiin, että Merkelistä tulisi merkittävä johtaja. Mutta kun hän saavutti sen aseman, hän kasvoi siihen ja huomattiin, että hän olikin hyvin tasapainoinen kriisijohtaja, joka osaa tehdä tarvittaessa tiukkojakin päätöksiä ja luoda eurooppalaisella tasolla yhteistyötä