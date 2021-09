Minkä tien Saksa valitsee? Näin berliiniläiset kommentoivat koko Eurooppaan vaikuttavia vaaleja

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat Saksan vaalien suurin teema. Berliinissä niiden puolesta on protestoitu vaalien alla myös poikkeuksellisen radikaalisti.

Berliinin taivaalla helottava aurinko hellii sunnuntaina usean pilvisen päivän jälkeen paitsi kaupunkiin kerääntyneitä kymmeniä tuhansia maratoonareita, myös vaaliuurnille jalkautuneita äänestäjiä. Ulkomaita myöten tarkkaan seuratuissa parlamenttivaaleissa saksalaiset päättävät maansa tulevasta suunnasta.

Äänestyksestä tekee merkittävän myös se, että tuloksesta riippumatta vaalit merkitsevät loppua 16 vuoden jälkeen väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin valtakaudelle. Viimeisissä mielipidemittauksissa Merkelin kristillisdemokraattinen unioni CDU oli onnistunut kuromaan umpeen kaulaa sosiaalidemokraattiseen SPD:hen, jolla oli edelleen 25 prosentin kannatus.

Armin Laschet on Angela Merkelin CDU-puolueen ehdokas seuraavaksi liittokansleriksi.

Vaalipäivänä katukuvaa hallitsi Berliinin maraton.

Kolmantena kisassa oli edelleen vihreät. Tuleva liittokansleri on todennäköisesti joku näiden kolmen puolueen johtajista: Armin Laschet, Olaf Scholz tai Annalena Baerbock.

– Ainakin on tulossa muutos, tuumaa Mitten kaupunginosassa Waldorf-koululle perheineen äänestämään tullut Sonja Haase.

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat nousseet vaalien suurimmaksi teemaksi erityisesti sen jälkeen, kun ennennäkemättömän voimakkaat tulvat olivat runnelleet Saksan länsiosia kesällä. Haasekin mainitsee ympäristön itselleen tärkeimmäksi kysymykseksi.

– Myös talous on saatava toimimaan, mutta ei niin, että samalla laiminlyödään ympäristöä. Tulevan hallituksen on osattava yhdistää nämä asiat niin, että ympäristönsuojelu on etusijalla. Uuden kanslerin on osattava olla muutosjohtaja, sillä meidän täytyy muuttua. Mutta ei kuitenkaan EU:n ja muun maailman kanssa tehtävässä yhteistyössä. Saksa ei voi yksin pelastaa maailmaa, Haase sanoo.

Sonja Haase äänesti Mitten kaupunginosassa Waldorf-koululla.

Äänestyspaikalle kertyi jonoa.

Merkelin kaudelta hän mainitsee jäävänsä kaipaamaan tämän luotettavuutta.

– Hän on ollut harkitseva ja rationaalinen ja osannut ajatella sitä, mikä on paras tapa toimia kussakin tilanteessa.

Puolisonsa kanssa samalle äänestyspaikalle saapunut Christian Müller asettuu ovelle vaivihkaa kertyneen pitkän jonon hännille. Hän ei ole aivan yhtä vakuuttunut vaalien merkityksellisyydestä kuin monet muut.

– Sanoisin, että tärkein teema on yleinen navigointi vaikeiden aikojen läpi. Vaikka ei se taida olla mikään varsinainen vaaliteema.

Müllerin mukaan paljon riippuu tulevan hallituksen kokoonpanosta. Hän toivoo, ettei puolueita ole koalitiossa liikaa, että se kykenee tekemään myös kunnolla päätöksiä ja viemään asioita samaan suuntaan.

– Merkel on ollut tietynlainen keskushahmo, joka on saanut ohjattua asiat pullonkaulan läpi. Hän puhui kautensa alussa asioista toisella tavalla kuin nyt, joten on vaikea sanoa, tarkoittaako hän oikeasti sitä, mitä sanoo. Hän on kompromissihahmo. Konfliktien välttely, se taitaa olla aika saksalaista, Müller sanoo.

– Ollakseni rehellinen, jos hallitukseen tulee liikaa puolueita, en usko mihinkään muutokseen, hän lisää.

Christian Müller ei ole ihan varma, seuraako vaalien jälkeen minkäänlaista muutosta.

Vaalipäivänä juostu Berliinin maraton tyhjensi muun keskustan liikenteestä.

Ilmaston merkitys vaaleissa käy selväksi, sillä se on ylivoimaisesti useimmiten esille nouseva asia paikallisten puheissa. Perjantaina Berliinin kadut täyttyivät kymmenistä tuhansista eri-ikäisistä ilmastomielenosoittajista, jotka marssivat valtiopäivätalolle kuuntelemaan kaupunkiin saapuneen ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin puhetta.

Jotkut ovat valmiita vielä huomattavasti kovempiin toimiin, joille kaikki eivät anna varauksetonta tukeaan, vaikka itse asiaa tärkeänä pitäisivätkin. Valtiopäivätalon pohjoispuolella jatkui vaalien aattona lauantaina elokuun lopulla käynnistynyt mielenilmaus, jota on luonnehdittu paikallisessa mediassa muun muassa ”radikaaleimmaksi kotimaiseksi protestiksi vuosikymmeniin”.

Alun perin seitsemästä aktivistista koostunut ”Viimeinen sukupolvi” -niminen ryhmä aloitti kuun vaihteessa syömälakon, jolla se pyrki painostamaan kolmen suurimman puolueen kansleriehdokkaita kuuntelemaan heitä sekä julistamaan ilmastohätätilan.

Lauantaina varsinaisessa syömälakossa oli enää kaksi aktivistia, Henning Jeschke, 21, ja Lea Bonasera, 24. Heikkovointisen näköisinä telttakatoksessa pyörätuoleissa istuvan kaksikon puhenaisena toimi ryhmän tiedottajaksi ilmoittautunut Carla Hinrichs.

Lähes kuukauden syömättä olleet ilmastoaktivistit Lea Bonasera ja Henning Jeschke kieltäytyivät lauantaina myös juomasta.

Carla Hinrichs toimi ”Viimeinen sukupolvi” -aktivistiryhmän tiedottajana lauantaina.

Hinrichsin mukaan kaksikko oli muutamaa tuntia aiemmin lopettanut myös juomisen, minkä vuoksi heidän tilaansa seuraamaan oli tuotu ympärivuorokautisesti kaksi lääkäriä. Hän kertoi aktivistien saaneen juuri yhteydenoton SPD:n Scholzin edustajilta, mutta kansleriehdokkaan tulosta paikalle ei ollut toivoa.

– Meille riittäisi, että hän sanoisi julkisesti, että meillä on ilmastohätätila. Tiedotekin riittäisi.

Aiemmin ainoastaan vihreiden Baerbock oli ollut puhelinyhteydessä ryhmään. Baerbockin ehtona keskustelulle oli kuitenkin syömälakon lopettaminen.

– Hän sanoo olevansa huolissaan meistä, mutta hän ei ehkä ymmärrä, että kyse ei ole meistä, vaan maailmasta ja miljoonista ilmastonmuutoksen vuoksi kuolevista ihmisistä.

CDU:n Laschetia ryhmä ei liiemmin enää painostanut, sillä Hinrichsin mukaan tämä on ”melko lailla toivoton” ja ”naimisissa” kivihiiliteollisuuden kanssa.

Hinrichsin mukaan aktivistit päättivät ryhtyä äärimmäisiin toimiin, kun vuosia jatkuneet mielenosoitukset ja katujen tukkimiset eivät johtaneet mihinkään.

– Tämä on viimeinen askel, jonka voimme ottaa rauhanomaisesti, hän sanoo hiukan pahaenteiseltä kuulostaen.

Lauantaina protestin jatkosta ei ollut tietoa, sillä etenkin Jeschken tila oli heikkenemässä nopeasti. Myöhemmin illalla saksalaiset tiedotusvälineet kertoivat protestin päättyneen, eikä ilmastohätätilan julistusta oltu siihen mennessä saatu yhdeltäkään kansleriehdokkaalta.

”Koulu kuin Helsingissä”. Saksan vaaleissa kampanjoitiin myös Suomi-kulmalla.

Jeschke kertoi kuitenkin Twitterissä lakon loputtua, että Scholz oli luvannut ryhmälle ”julkisen keskustelun ilmastohätätilasta seuraavien neljän viikon sisällä”.

Harva saksalainen on valmis yhtä radikaaleihin toimiin ilmaston eteen, mutta se ei vähennä vaaliteeman merkitystä kansalaisten keskuudessa. Toisaalta monille lähes yhtä tärkeää on koronapandemian runtelema talous ja sen kestävä hoitaminen.

Varsinainen kädenvääntö vallanjaosta käynnistyy vasta vaalituloksen jälkeen alkavista hallitusneuvotteluista. Merkelin saappaisiin astuvalla on edessään raskas urakka, sillä vaikeat ajat eivät näytä olevan ihan hetkeen päättymässä.

Vaalihuoneistojen sulkeuduttua iltakuudelta luvassa ovat ensimmäiset ennusteet vaalien tuloksista. Ne antavat viitteitä siitä, haluavatko saksalaiset maansa jatkavan vakaalla ja tasaisella kompromissien tiellä vai lähtevän uuteen suuntaan muutosjohtajan johdolla.