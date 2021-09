Maissipeltojen Saksassa jännitetään vaaleja – hustedtilainen Thomas, 59, listaa sunnuntain kolme tärkeää teemaa

Pienessä pohjoissaksalaisessa kylässä asuva Thomas kertoo kannattavansa sosiaalidemokraattien Olaf Scholzia uudeksi kansleriksi.

Celle, Saksa

Hustedtilainen Thomas, 59, kertoo, että uusi aika on alkamassa. Vaalipäivä on kaikkien huulilla, ja on ollut jo vuosikausia, sillä liittokansleri Angela Merkelin pitkä valtakausi on loppumassa ja kristillisdemokraattisen, kolmet viime vaalit voittaneen CDU:n kannatus laahaa historiallisen matalana.

– K-frage eli kanslerikysymys on minulle myös hyvin tärkeä. Sekä puolue että henkilö, Thomas sanoo.

Ala-Saksin osavaltion keskitienoilla pienessä Hustedtin kylässä jo 40 vuotta asunut mies on käynyt äänestämässä heti aamutuimaan.

Thomas jännittää vaalien tulosta Hustedtin vapaapalokunnan talolla, jossa hän viettää päivää ystäviensä kanssa.

Päätös oli selvä, sillä mies kuuluu sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja hänet valittiin kaksi viikkoa sitten pidetyissä kunnallisvaaleissa puolueen listoilta kylänvaltuustoon. Hustedtin kylän valtuustossa on neljä kristillisdemokraattia, kolme sosiaalidemokraattia, yksi vihreiden edustaja ja yksi sitoutumaton.

Kristillisdemokraattia en voisi äänestää, Thomas sanoo ja toteaa, ettei toivoisi vihreiden Annalena Baerbockiakaan kansleriksi. Vihreät ovat olleet gallupeissa historiallisen kovassa vedossa, mutta kansleria puolueesta tuskin nousee.

– (Sosiaalidemokraattien) Olaf Scholz on minulle oikea ehdokas.

Valtionvarainministerinä toimiva Scholz saattaa nousta maan johtoon, sillä kolme päivää sitten Sdp johti gallupeja 25 prosentin kannatuksella. Kristillisdemokraattien CDU:n ja baijerilaisen CSU:n liitto sai 22 prosenttia, joten kärjessä on tungosta.

Äänestyksen jälkeen Thomas saapui äänestyspaikan vieressä olevalle vapaapalokunnan talolle viettämään päivää ystäviensä kanssa.

Vaalipaikka on vuonna 1939 valmistunut ristikkotalo, entinen koulu.

Naapuritalo on Cellen kyläntalo, johon saapuu tasaista vauhtia ihmisiä paperi kädessään. Talo on monille saksalaisalueille tyypillinen ristikkotalo, Fachwerkhaus, jossa tiilet on pinottu hirsiristikon väliin.

Sisällä pitkän pöydän ääressä istuu neljä maskeilla suojautunutta valvojaa. Aamuvuoro alkoi kahdeksalta, ja kohta on vaihdon aika. Kuudelta alkaa ääntenlasku, jossa he arvioivat kuluvan puolisentoista tuntia. Äänioikeutettuja kylän alueella on 400.

– Onhan tämä jännittävää, valvoja toteaa.

Äänestäjiltä vaaditaan maskeja.

Vaaleissa annetaan kaksi ääntä: toinen ehdokkaalle ja toinen puolueelle. Siksi äänestäjät saavat A4:sta pidemmän paperin, johon kirjataan kaksi rastia. Äänestysjärjestelmän vuoksi Berliinin Bundestagissa eli parlamentissa kansanedustajien määrä vaihtelee. Viimeksi edustajia oli 709.

Hustedtilainen Dietrich esittelee paperia, jonka hän on matkalla vaalikoppiin täyttämään. Vasemmalta puolelta hän valitsee puolueen, oikealta puolelle ehdokkaan.

Äänilappu sujahtaa uurnaan.

Hustedtilaiset kuuluvat Celle-Uelzenin vaalipiiriin, josta Bundestagiin äänestetään varmasti yksi ehdokas. Lisäksi puolueen listalta voi periaatteessa päästä joku muukin, mutta se riippuu siitä, miten puolue menestyy koko osavaltiossa.

Saksalaisessa yhteiskunnassa kaikessa näkyy osavaltiojärjestelmä. Ala-Saksi on vajaalla kahdeksalla miljoonalla asukkaallaan Saksan 16 osavaltiosta väkiluvultaan neljänneksi suurin. Osavaltio rajautuu pohjoisessa Pohjanmereen ja lännessä Hollantiin. Aikoinaan itärajan takana oli Itä-Saksa.

Hustedtin kylä kuuluu Cellen kaupunkiin, jonka keskustaan on matkaa 12 kilometriä. Ala-Saksin pääkaupunkiin Hannoveriin on 55 kilometriä ja Hampuriin 110 kilometriä. Pohjoissaksalaisittain ollaan keskellä metsää, Lüneburger Heiden eteläosissa. Kylässä on koulutuskeskus ja yksi ravintola, mutta ei muun muassa ruokakauppaa. Pellot tarjoavat elannon monille. On maissinkeruun aika, ja monilla pelloilla törröttää vastaleikattu sänki.

Julkista liikennettä ei käytännössä ole, ja elämä kulkee neljällä renkaalla. Yksi äänestäjä saapuu mönkijällä, muutama polkupyörillä. Autot ovat valtavirtaa.

Saksalaisittain Hustedt on syrjäinen maaseutupitäjä. Mittasuhteet ovat toista luokkaa kuin Suomessa, sillä vaikka Suomi ja Saksa ovat pinta-alaltaan samaa luokkaa, asuu Saksassa yli 80 miljoonaa ihmistä.

Viitisen vuotta sitten alueella ei toiminut kunnolla edes matkapuhelinverkko. Nyt puhelimella voi soittaa kännykällä ja internetiin kyllä pääsee, mutta laajakaista on heikko. Näin on monilla maaseutualueilla, ja tämä on yksi vaalikysymyksistä. Insinöörimaana tunnettu Saksa on digitalisaation saralla kehityksen tikkaiden alapäässä.

Saksan parlamenttivaaleissa ulkomaita kiinnostaa, kuka nousee Euroopan suurimman talouden johtoon ulkopoliittisesti valtaviin saappaisiin. Angela Merkeliä on usein tituleerattu maailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi, mutta vaaleissa valokeila suuntautuu myös paikallisempiin ilmiöihin, kuten maaseudun elinvoimaisena pitämiseen.

Thomaksen mukaan nyt on reagoitava ilmastonmuutokseen. Hän painottaa, että nuoret ovat asiasta huolissaan. Se näkyy Fridays for future -liikkeessäkin, mies sanoo. Greta Thunberg oli perjantaina Berliinissä suuressa mielenosoituksessa.

Toinen tärkeä teema ovat sosiaaliset kysymykset, Thomas sanoo, ja viittaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Teema linkittyy ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja muun muassa polttoaineen hinnan nostamiseen sekä tietysti verotukseen.

Kolmanneksi Thomas mainitsee maahanmuuttajat ja sanoo, että hänellä ei ole mitään ongelmia maahanmuuttajien kanssa.

– En äänestäisi ikinä AfD:tä.

Alternativ für Deutschland kampanjoi Cellen keskustassa lauantaina. Sunnuntaina kampanjointi on ohi.

Alternativ für Deutschland, AfD eli Vaihtoehto Saksalle on populistinen äärioikeistolainen puolue, joka on gallupien mukaan saamassa noin 11 prosenttia koko maan äänistä.

Lauantaina Cellen kaupungin vaaliteltoilla AfD kertoo, että maassa on menty energiapolitiikassa täysin väärään suuntaan. Vasemmiston Die Linken pisteellä naureskellaan AfD:lle ja sosiaalidemokraattien pisteellä kerrotaan, että poliisit ovat päivystäneet koko viikon AfD:n teltan vieressä. Natsien ajan muistavassa maassa monet suhtautuvat AfD:hen hyvin tiukasti.

Vihreiden pisteen vieressä on puoleen tarroilla koristeltu laatikkopyörä. Laatikkopyörät ovat nousseet isoon asemaan poliittisessa keskustelussa ja ne ovat etenkin kaupungeissa yleisiä.

Vieressä on myös koronarajoituksiin keskittyvän die Basis -puolueen piste, jolla vierailijoita käy harvakseltaan. Puolue tuskin ylittää Saksassa vaaleissa vaadittavaa viiden prosentin rajaa, joka parlamenttiin pääsemiseksi edellytetään.

Liberaalien FDP-puolueen teltalla jaetaan keltaisia ruusuja.

CDU:n ja Sdp:n pisteillä virtaa väkeä, mutta tuskin minkään puolueen pisteellä näkyy alle 50-vuotiaita. Tulosta täytyy jännittää.