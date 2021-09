La Palmalla asuva Krista, 38, heräsi aamulla koviin pamauksiin – kertoo, kuinka tunnelma saarella on muuttunut tulivuoren­­purkauksen kiihtyessä

Cumbre Viejan tulivuori alkoi purkautua viikko sitten.

Suomalainen Krista, 38, heräsi aamulla tulivuoren voimakkaisiin purkausääniin La Palmalla, Espanjan Kanariansaariin kuuluvalla saarella. Kristan asunnolta linnuntietä vain 20 kilometrin päässä sijaitseva Cumbre Viejan tulivuori alkoi purkautua viime viikolla ensimmäistä kertaa 50 vuoteen.

– Tulivuoren toiminta on kiihtynyt ja sen kyllä kuulee. Kuulostaa samankaltaiselta kuin ukkonen, Krista viestittää saarelta.

Kristan mukaan tulivuorenpurkauksesta lähtevät äänet kantautuvat 20 kilometrin päähän.

Tuhkaa auton päällä Los Llanos de Aridanessa.

Itse tuhkapilvi ei näy Kristan asunnolle, sillä he asuvat laaksossa vuoristoisella alueella. Purkaus kuitenkin kuuluu aiempaan paremmin.

– Ei ole kuulunut näin voimakkaita ääniä ennen.

Krista kertoo, että hänellä on ystäviä, jotka asuvat aivan tulivuoren lähellä Los Llanos de Aridanen kaupungissa. Siellä tuhkaa on satanut kaduille.

– He kertoivat kuinka tilanne pelottaa. Öisin on vaikea nukkua, silla paukkeet ovat niin voimakkaita ja huoli omasta kodista ja läheisistä on suuri, tuleeko äkkilähtö evakkoon vai ei. Monet tutut ovat myös joutuneet jättämään kotinsa.

Los Llanos de Aridaneen näkyy hyvin tulivuorenpurkauksen nostattama tuhkapilvi.

Viime viikolla Krista kertoi ihmisten olevan rauhallisia ja monen ajaneen näköalapaikoille katsomaan tulivuorta. Nyt tunnelma on kuitenkin muuttunut.

– Mitä enemmän laava hautaa alleen kyliä, kyllä tunnelma tietenkin muuttuu surullisemmaksi.

Osa kaupoista Los Llanos de Aridanessa on suljettu tulivuorenpurkauksen takia.

Kuva otettu näköalapaikalta läheltä Los Llanos de Aridanea.

Hän kuitenkin kiittelee saarelaisten vahvaa yhteishenkeä. Kotinsa menettäneille ja evakkoon joutuneille on yhdessä kerätty esimerkiksi vaatteita, ruokaa ja vauvanvaippoja, Krista kertoo.

– Toivon suuresti, että tulivuori lakkaisi jo purkautumasta ja jälleenrakennus voisi alkaa.

Espanjan ilmailuviranomaiset kertoivat lauantaina sulkeneensa Kanarian La Palman saaren lentokentän tulivuorenpurkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi.

Purkauksen vuoksi yli 6 000 ihmistä on jättänyt kotinsa. Yli 420 rakennusta on tuhoutunut.