AP: Taleban ottaa julmat rangaistukset jälleen käyttöön – ”Käsien katkominen on välttämätöntä”

Uutistoimisto AP:n haastattelema Talebanin johtohahmo Mullah Nooruddin Turabi vannoo ääriliikkeen muuttuneen, mutta pitää julmia rangaistuksia välttämättöminä.

Talebanin rangaistuskäytäntöön kuuluvat jatkossakin teloitukset ja amputaatiot. On vielä epäselvää, toteutetaanko näitä julkisesti kuten edellisellä kerralla kun ääriliike oli vallassa.

Yksi Afganistanissa vallan kaapanneen ääriliike Talebanin perustajista ja korkea-arvoinen johtaja Mullah Nooruddin Turabi sanoo uutistoimisto AP:n haastattelussa, että Taleban aikoo ottaa jälleen käyttöön edellisen hirmuhallintonsa ajoilta tutut rangaistuskäytänteet.

Taleban hallitsi Afganistania edellisen kerran vuosina 1996–2001. Tuolloin lainrikkojia rangaistiin julmasti ja yleensä julkisesti. Käytössä oli kuolemanrangaistus, ja teloituksia suoritettiin muun muassa Kabulin urheilustadionilla satojen ihmisten silmien edessä. Varkaudesta tuomituilta leikattiin käsi irti, maantierosvoilta myös jalka.

Turabin mukaan teloitukset ja amputaatiot ovat tulossa jälleen käyttöön, joskaan ei välttämättä julkisesti toteutettuina. Turabi myös arvosteli länsimaiden suhtautumista heidän lainsäädäntöönsä ja varoitti muuta maailmaa sekaantumasta heidän asioihinsa.

– Kaikki kritisoivat meitä stadionilla toteutetuista rangaistuksista, mutta me emme koskaan kommentoineet heidän lakejaan ja rangaistuksiaan, Turabi sanoo.

– Kukaan ei kerro meille, millaisia meidän lakimme pitäisi olla. Noudatamme Islamia ja lakimme perustuvat Koraaniin, hän jatkaa.

Nykyisin noin 60-vuotiaan Turabin vastuulla ovat maan vankilat. Hän on yksi monista Taleban-hallinnon johtajista, jotka ovat YK:n pakotelistalla.

Edellisen hallinnon aikaan Turabi oli Afganistanin oikeusministeri ja niin kutsutun hyveiden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön johtaja, kun Taleban oli edellisen kerran vallassa.

Ministeriön tehtävä oli valvoa, että kansalaiset noudattivat tiukkoja islamilaisia sääntöjä. Talebanin on kerrottu perustaneen ministeriön uudelleen ja korvanneen sillä Afganistanin naisasiainministeriön.

Vaikka rangaistukset olivat usein julkisia, oikeudenkäynnit eivät sitä puolestaan olleet. Oikeuslaitos nojasi uskonnollisiin johtajiin, joiden lakiosaaminen rajoittui uskonnollisiin määräyksiin.

Turabin mukaan jatkossa tapauksia ratkovat tuomarit, joiden joukossa on myös naisia. Lait pohjaavat kuitenkin Koraaniin ja julma rangaistuskäytäntö säilyy.

– Käsien katkominen on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi, Turabi perustelee.

Kansalaiset kokevat ihmisoikeusloukkaukset ja julkiset rangaistukset ikävinä, mutta myöntävät turvallisuustilanteen parantuneen Talebanin noustua valtaan.

Hänen mukaansa rangaistukset luovat pelotteen, jolla on rikoksia ehkäisevä vaikutus. Turabi kertoo, että hallinto pohtii, toteutetaanko rangaistuksia julkisesti ja tekee asiasta linjauksen.

Viime aikoina Talebanin taistelijat ovat jo toteuttaneet vanhan käytännön mukaisia rangaistuksia Kabulissa. Julkinen nöyryyttäminen oli yksi yleisimmistä rangaistuksista, joita Taleban käytti.

Tiedossa on AP:n mukaan viime viikolta ainakin kaksi tapausta, joissa kabulilaisia miehiä on lastattu lava-autojen kyytiin kädet sidottuina. Heitä ajelutettiin ympäri kaupunkia häväistystarkoituksessa. Ainakin yhdessä tapauksessa heidän kasvonsa oli maalattu, jotta heidät tunnistettaisiin varkaiksi. Toisessa tapauksessa pilaantunut leipä oli tungettu heidän suuhunsa tai laitettu kaulalle roikkumaan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mihin rikoksiin he olivat syyllistyneet.

Viimeksi, kun Taleban oli vallassa, Turabi tunnettiin yhtenä raivokkaimmista ja järkähtämättömimmistä johtajista. Kun Taleban nousi valtaan vuonna 1996, hän karjui naistoimittajalle ja vaati tätä poistumaan huoneesta, jossa oli vain miehiä. Tämän jälkeen hän läimäisi lujasti kasvoihin asiaa vastustanutta miestä.

Turabi myös repi autojen soittimista musiikkikasetteja ja ripusti satoja metrejä tuhottua nauhaa puihin ja tienviittoihin. Hän vaati kaikkia hallinnon miestyöntekijöitä pukeutumaan turbaaniin, ja hänen alaisensa pahoinpitelivät toistuvasti partansa ajaneita miehiä. Urheilu oli kielletty ja Turabin johtamat valvojat pakottivat miehet rukoilemaan moskeijassa viidesti päivässä.

Nyt häntä haastatellut AP:n toimittaja on nainen, ja Turabi vakuuttaa Talebanin muuttuneen. Hän kertoo Talebanin hyväksyvän nykyisin television, kännykät, kuvat ja videot.

– Ne ovat välttämättömiä ihmisille, ja suhtaudumme siihen vakavasti, hän perustelee.

Talebanin taistelijat kokoontuivat kaduille juhlimaan 31. elokuuta, kun Yhdysvaltojen viimeiset joukot poistuivat maasta. Talebanin mielestä länsimaiden ei tulisi sekaantua heidän käytäntöihinsä.

Turabi näkee, että Taleban voi hyödyntää teknologiaa myös oman viestinsä välittämisessä yhä laajemmille yleisölle. Siinä, missä he aiemmin pystyivät tavoittamaan satoja, voivat he nyt tavoittaa miljoonia.

Tässä yhteydessä hän nostaa jälleen esiin rangaistuskäytännöt. Jos rangaistukset toteutetaan jatkossakin julkisesti, ihmisillä olisi lupa kuvata ja videoida niitä. Näin Turabin mukaan niiden pelotevaikutus leviäisi yhä laajemmalle.

Turabi arvostelee kansainvälisen yhteisön pakotteita, joilla pyritään painostamaan Talebania tasa-arvoisempaan ja inhimillisempään toimintaan, ja vähättelee uuteen hallintoon kohdistuvaa huolta. Hänen mukaansa Taleban onnistui edellisellä kerralla palauttamaan Afganistaniin ”täydellisen turvallisuuden”.

Myös jotkut AP:n haastattelemat paikalliset kertovat, että julkiset rangaistukset ja ihmisoikeusloukkaukset tuntuvat ikäviltä, mutta myöntävät Kabulin turvallisuustilanteen parantuneen Talebanin elokuisen valtaannousun myötä.