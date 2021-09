FBI:n tilastojen mukaan mustien ja alkuperäiskansoihin kuuluvien osuus kadoksissa olevista on suhteettoman suuri.

Gabby Petiton tapaus on nostanut julkisuuteen myös muita katoamistapauksia.

Yhdysvalloissa kadonneen ja myöhemmin surmattuna löytyneen Gabby Petiton, 22, tapaus on nostanut julkisuuteen myös muita katoamistapauksia. Tapauksia yhdistää se, että ne eivät ole alun perin saaneet suurta kansallista, saati sitten kansainvälistä, huomiota.

Vuoden 2020 lopussa Yhdysvaltojen liittovaltion poliisilla FBI:lla oli yli 89 000 aktiivista ilmoitusta kadonneista ihmisistä.

Tilastoista käy ilmi, että mustien ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansoihin kuuluvien osuus on suhteettoman suuri. Mustat muodostavat 13 prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä, mutta lähes 90 000 kadonneesta he muodostivat 31 prosenttia. Alkuperäiskansoihin kuuluvat muodostavat prosentin Yhdysvaltojen väestöstä, mutta kadonneista heidän osuutensa oli kaksi prosenttia.

Asiantuntijat puhuvat ”kadonneen valkoisen naisen syndroomasta,” jolla viitataan siihen, kuinka paljon erityisesti valkoisen naisten ja tyttöjen katoamistapaukset saavat huomiota perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

– Kun näemme valkoisen ihmisen, joka on kadonnut, sanomme, että se voisi olla tyttäreni, naapurini, serkkuni tai ystäväni... ja he samaistuvat siihen henkilöön ja todennäköisemmin lukevat hänen tarinansa kuin, jos se käsittelisi etniseen vähemmistöön kuuluvaa, kriminologi Zach Sommers kuvailee ilmiötä.

Kadonneiden omaiset toivovat, että Petiton tapauksen myötä myös heidän läheisensä saisivat enemmän huomiota.

David Robinson, jonka poika katosi Arizonassa, oli etsinyt poikaansa kolmen kuukauden ajan ja hän oli jo suunnittelemassa paluuta kotiinsa Etelä-Kaliforniassa, käytettyään rahansa etsintöihin. Petiton tapauksen myötä myös hänen poikansa tapaus on herättänyt valtavaa kiinnostusta ja hänelle on tulvinut lahjoituksia.

Petiton saama huomio oli herättänyt isässä ristiriitaisia tunteita.

– Se, että hänestä tulisi kansallinen tarina ja, että FBI ja muut virastot tutkisivat tapausta, se oli kaikki, mitä halusin pojalleni, Robinson sanoi BBC:lle.

Daniel Robinson

24-vuotias Daniel Robinson nähtiin viimeisen kerran Buckeyessa Arizonassa 23. kesäkuuta. Robinson on ammatiltaan geologi ja hänet nähtiin tuolloin poistumassa tutkimuskohteesta siniharmaalla Jeep Renegadellaan.

Auto löytyi rotkosta heinäkuun puolivälissä, CNN kertoo. Ajoneuvossa oli merkkejä törmäyksestä ja kasa Robinsonin vaatteita ja muuta omaisuutta löytyi auton läheltä.

Robinsonin David-isän mukaan hänen poikansa viihtyi ulkoilmassa ja hänellä on paljon ystäviä. Daniel Robinson syntyi ilman vasenta kättä, mutta se ei estänyt häntä harrastamasta kaikkea jalkapallosta pasuunaan. Hän valmistui huippuarvosanoin Charlestonin collegesta ja kivien keräilystä innostuneena päätyi geologiksi.

Daniel Robinson on ollut kateissa viime kesäkuusta lähtien.

Isä lähti kotoaan Etelä-Kaliforniasta etsimään poikaansa.

– En lähde ennen kuin löydän poikani, David Robinson sanoi KNX:lle heinäkuussa.

Toistaiseksi tapauksessa ei epäillä rikosta, mutta tutkinta jatkuu.

Robinsonin auto löytyi heinäkuussa, mutta miehen kohtalosta ei ole tietoa.

Lauren Cho

New Jerseystä Kaliforniaan muuttanut 30-vuotias Lauren Cho katosi 28. heinäkuuta iltapäivällä viiden maissa paikallista aikaa. Tuolloin hänen kerrottiin poistuneen majapaikastaan.

Lauren Cho jätti musiikinopettajan työn ja muutti Kaliforniaan.

Cho asui ystävänsä Cody Orellin kanssa bussissa, joka oli muutettu eräänlaiseksi asuntoautoksi. Orell kertoi Hi-Desert Starille BBC:n mukaan heinäkuussa huomanneensa, että Cho vaikutti olevan poissa tolaltaan.

– En silloin udellut siitä, mutta nyt tietysti toivon, että olisin.

Lauren Chosta ei ole saatu mitään havaintoja hänen katoamisensa jälkeen.

Chon lempinimi ystävien keskuudessa oli El. Hän oli musiikinopettaja, mutta lopetti työssään talvella ja liittyi Orellin seuraan matkalle Yhdysvaltojen halki. Kaksikko asui asuntoautoksi muutetussa bussissa.

Etsintäoperaatiossa ei löydetty edes Chon jälkiä. Myöskään poliisin helikopteri ei löytänyt merkkiä Chosta.

Maya Millete

Kolmen lapsen äiti Maya Millete katosi tammikuussa jälkiä jättämättä Chula Vistassa, Kaliforniassa. Milleten sisko Maricris Droualillet kokee, ettei poliisi tutkinut Milleten katoamista samalla kiireellä kuin Petiton katoamista.

– Se toi takaisin paljon tuskaa Mayan katoamisesta. Tiedän, että Gabbyn tapauksen olosuhteet ovat erilaiset, mutta se toi takaisin paljon kipua. Tiedän, että Chula Vistan tekee kovasti töitä, mutta se kiireellisyys, mitä olemme nähneet tässä tapauksessa, on sydäntä särkevää, Droualillet kuvaili ABC Newsille.

Maya Millete katosi tammikuussa vain muutama päivä ennen tyttärensä 11-vuotispäivää.

Droualilletin miehen mukaan kaikkia yksityiskohtia tapauksesta ei ole kerrottu Milleten kolmen lapsen suojelemiseksi.

Peoplen mukaan Milleten aviomies Larry oli viimeinen henkilö, joka näki vaimonsa. Millete oli suunnitellut miehensä kanssa vievänsä parin kolme lasta Big Beariin juhlimaan tyttären syntymäpäivää MIlleten perheen kanssa. Kun Maya Milleteen ei seuraavana päivänä saatu yhteyttä, perhe huolestui.

– Hän ei koskaan hylkäisi lapsiaan tai perhettään, Droualillet sanoo.

Heinäkuussa Millete aviomies nimettiin ”kiinnostavaksi henkilöksi,” mutta ei suoraan epäillyksi eikä häntä vastaan ole nostettu syytteitä.

Tiffany Foster

Kolmen lapsen äiti Tiffany Foster, 35, on ollut kateissa maaliskuusta lähtien. Foster lähti kotoaan hoitamaan asioita Newnanissa, Georgiassa 1. maaliskuuta.

Viranomaisten mukaan Fosterin kihlattu Reginald Robertson näki naisen viimeistä kerta, Fox 5 on uutisoinut.

Fosterin auto löytyi noin viikko katoamisen jälkeen. Sen sisällä olivat Fosterin avaimet ja lompakko, Washington Post kertoo.

– Hän on rakastava ja kiltti ihminen. Hän on äiti, täti ja me kaipaamme häntä, Fosterin sisko Kimberly Bryan sanoo.

Tiffany Fosterin kihlattu on nimetty ”kiinnostavaksi henkilöksi,” mutta häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä katoamiseen liittyen.

People uutisoi aiemmin syyskuussa, että Robertsonia vastaan on nostettu syyte Fosterin auton varastamisesta, sillä kihlattu oli siirtänyt autoa sen jälkeen, kun Fosterista oli tehty katoamisilmoitus. Lisäksi Robertsonia vastaan on nostettu syyte Fosterin sieppauksesta. Syytteen mukaan epäilty rikos tapahtui marraskuussa 2020.

Robertson on tällä hetkellä vankilassa eikä ole vastannut syytteisiin. Häntä vastaan ei ole nostettu syytettä liittyen Fosterin katoamiseen.

Keeshae Jacobs

Keeshae Jacobs, joka nyt olisi 26-vuotias, on ollut kadoksissa jo syyskuusta 2016 lähtien. Hänen äitinsä Toni Jacobs kertoo nuoren naisen lähteneen perheen kotoa Richmondissa, Virginiassa viettämään iltaa ystävänsä kanssa. Tytär ei kuitenkaan koskaan palannut kotiinsa.

Jacobsin mukaan poliisi aluksi väitti, että Keeshae ei vain halunnut vastata äitinsä puheluihin eikä ollut todella kateissa. Poliisi sanoi kuitenkin 14 kuukautta nuoren naisen katoamisen jälkeen, että rikoksen osuutta katoamiseen epäillään.

Keeshae Jacobs on ollut kateissa vuodesta 2016.

Jacobs sanoi ymmärtävänsä kaikkia vanhempia, joiden lapsi on kadonnut eikä halunnut kenellekään hänen kohtaloaan.

– Mutta samaan aikaan on turhauttavaa, että Keeshae ei saanut tätä huomiota. Mikä sai FBI:n ajattelemaan, että hänen (Petito) tapauksensa oli tärkeämpi kuin Keeshaen?