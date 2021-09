Kolumni: Joku tekee rahaa ja propagandaa Suomen median Venäjä-jutuilla

Venäjä-aiheisia suomalaisartikkeleita käännetään ilman lupaa internetin useille ansaintasivustoille. Toisinaan jutuissa on tahallisia virheitä, toisinaan tahatonta komiikkaa, Arja Paananen kirjoittaa.

Pietari, Venäjä

Seuraan työkseni Venäjän median kirjoittelua Suomesta. Netin virrasta nousee samalla esiin myös englanninkielisiä artikkeleita.

Koskaan ei tiedä, mitä sieltä tulee.

Tiistaina ällistyin, kun näin Erkki Tuomiojan (sd) kuvalla varustetussa englanninkielisessä jutussa otsikon: Suomalaiset poliitikot arvostavat Venäjän vaaleja. Käännöksessä käytetty verbi oli appreciate.

(Alla on kuvakaappaus Nord.News-sivuston alkuperäisestä käännösartikkelista.)

Linkki johti epämääräiselle sivulle nimeltä Nord.News, joka julkaisee usein Venäjä-aiheisia tai Venäjän näkökulmasta kiinnostavia pohjoismaalaisia artikkeleita. Sivuston ansaintalogiikkaan näyttää kuuluvan kokonaisten juttujen varastaminen käännöskoneen avulla ja Googlen välittämien mainosten sijoittelu sivuilleen.

Kyseessä oli alkujaan Ylen uutinen, jossa suomalaiset poliitikot eivät suinkaan arvostaneet Venäjän duumanvaaleja korkealle, vaan kritisoivat niitä suorin sanoin. Alkuperäinen Ylen juttu suomeksi löytyy tästä linkistä.

(Alla on kuvakaappaus Ylen omasta englanninkielisestä käännöksestä jutulleen.)

Nord.News oli kopioinut Ylen valokuvan Tuomiojasta ja kääntänyt englanniksi Ylen tekstin, johon oli kaiken huipuksi laitettu valheellinen otsikko.

Tekstin muut virheet selittynevät käännösrobotin käytöllä. Esimerkiksi Anne-Mari Virolaisesta (kok) oli tullut The Estonian, johon viitattiin pronominilla he (miestä tarkoittava hän-sana englanniksi).

Lähetin Nord.Newsille lukijapalautetta. Mitään puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta tai vastuuhenkilöiden nimiä ei sivustolta löytynyt, mutta palautelomake sentään.

Ensimmäinen viesti ei tuottanut tulosta, joten lähetin toisen. Sivusto lienee saanut muutakin palautetta, sillä loppuviikosta otsikkoon oli kuin olikin vaihdettu arvostelemista tarkoittava criticise-verbi. The Estonian seikkailee tekstissä silti yhä.

(Alla on kuvakaappaus Nord.Newsin korjatusta otsikosta.)

Nord.Newsin julkaisemassa tekstissä Anne-Mari Virolainen muuttuu kesken kaiken miespuoliseksi The Estonian -hahmoksi.

Muun muassa minun juttujani käännetään säännöllisesti Venäjän valtiolliseen Rossija Segodnja -mediaryppääseen kuuluvalle InoSMI-sivustolle. Se rikkoo tekijänoikeuksia omimalla jutut kokonaisuudessaan ja käännöksiin jää usein myös virheitä. Toisinaan sävyä muutetaan lisäämällä juttuun InoSMI:n oma johdantokappale.

InoSMI:n käännöksiä jaetaan sen jälkeen myös venäjänkielisillä valeuutissivustoilla, joista ainakin osa kuuluu Pietarin trollitehtaan pyörittäjälle Jevgeni Prigozhinille. Syntyy siten tilanne, jossa Suomen median juttujen avulla tehdään paitsi Venäjää hyödyttävää propagandaa niin myös selvää rahaa, sillä sivustot saavat osuutensa netin mainossijoittelusta.

Kerran löysin TV6.News-nimiseltä sivustolta Jim Bartin kirjoittamaksi merkityn englanninkielisen jutun, joka kertoi Venäjän Karjalaan ilmestyneestä ”suomalaisesta” kulissikeskitysleiristä. Juttu tuntui kumman tutulta, olinhan sen itse kirjoittanut. Sivuston palauteposti ei toiminut, joten ”Bartille” lähetetty sähköposti ei mennyt koskaan minnekään.

(Alla on kuvakaappaus Jim Bartin nimiin laitetusta jutusta, joka oli alkujaan IS:ssä suomeksi Arja Paanasen kirjoittamana.)

Konekäännökset tuottavat paitsi asiavirheitä, myös tahatonta komiikkaa.

Kirjoitin joulukuussa 2020 presidentti Vladimir Putinin lehdistötilaisuudesta, jossa islantilainen (mies)toimittaja ylisti ja mielisteli Putinia. Tekstissä ja kuvatekstissä kuvailin, kuinka jopa Putinilla oli selvästi vaikeuksia pitää pokkaansa toimittajaa kuunnellessaan.

Venäjä-aiheisia juttuja usein kopioiva Tellerreport-sivusto oli kaapannut ja kääntänyt juttuni englanniksi. Kuvatekstissä kerrottiin kuitenkin nyt yllättäen, että kuunnellessaan toimittajaa ”Vladimir Putin clearly had difficulty holding his cock”.

(Alla on kuvakaappaus IS:n alkuperäisen jutun Putin-kuvasta kuvateksteineen ja Tellerreportin julkaisemasta englanninkielisestä versiosta kuvatekstille.)

Englantia osaamattomille tiedoksi, että cock ei tarkoita pokkaa, vaan kukkoa. Puhekielessä sillä on myös toinen yleisesti tunnettu merkitys, joka viittaa miehisiin sukukalleuksiin.

Tellerreport ei ole korjannut virhettään vieläkään. Kremlille tiedoksi, että sivustolta löytyy Gmail-sähköpostiosoite lukijapalautetta varten.

(Artikkelissa ei ole suoria linkkejä mainituille kyseenalaisille sivustoille. Nord.Newsin ja Tellerreportin jutut ovat yhä löydettävissä, TV6.Newsin artikkeli näyttää poistuneen netistä.)