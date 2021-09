Merkelin vahvin seuraajaehdokas Olaf Scholz on ”tylsäksi” haukuttu keskitien demari, johon skandaalit eivät tartu

Scholzia on kutsuttu myös ”virnuilevaksi smurffiksi”. Ensi sunnuntaina hän saattaa saada valtuutuksen Saksan liittokansleriksi.

– Pyrin liittokansleriksi, en sirkustirehtööriksi.

Näin kommentoi Saksan sosiaalidemokraattien kansleriehdokas Olaf Scholz taannoin naistenlehdessä luonnehdintoja, että hän on hieman ”tylsä”.

Lausahdus tiivistää hyvin sen, millainen Saksan ensi sunnuntain vaalien voittajaehdokas myös omasta mielestään on.

63-vuotias nykyinen varakansleri ja valtiovarainministeri ei ole sävähdyttänyt tyylillään tai lausunnoillaan – ja juuri se vetoaa tällä hetkellä saksalaisiin.

Olaf Scholz on entinen Hampurin pormestari ja nykyinen varakansleri ja valtiovarainministeri Angela Merkelin hallituksessa.

Liki 16 vuotta hallinnut Euroopan vakauden takuunainen, liittokansleri Angela Merkel jää eläkkeelle, ja sunnuntain vaalien tuloksesta riippuu, kuka täyttää hänen paikkansa.

Scholz on markkinoinut vahvasti itseään juuri Merkelin työn jatkuvuuden takaajana ja keskitien kulkijana, vaikka sosiaalidemokraattina hän tulee poliittisen värikartan eri laidalta kuin konservatiiveja edustava Merkel.

Vaaleissa ei valita suoraan kansleriehdokasta eivätkä mielipidemittaukset välttämättä kerro totuutta etukäteen, mutta ainakin tällä hetkellä Scholzin puolue on vahvoilla.

”Scholzomaatti”

Jos liittopäivävaalit sujuvat kuten mittaukset ennustavat, on Scholz seuraavan hallituksen muodostaja ja Euroopan uusi voimahahmo.

Lue lisää: Saksassa käytiin viimeinen kansleri­ehdokas­tentti – nämä ovat vaihto­ehdot hallitukseksi

Samalla Scholzin sosiaalidemokraatit kellistäisivät liittotasavallan historian ehdottoman mahtipuolueen, konservatiivisen CDU:n.

Scholzin ja demarien kannatus alkoi kivuta ylös viime kesänä, kun CDU-puolueen kansleriehdokas Armin Laschet yllätettiin naureskelemassa Saksan tuhotulvien tapahtumapaikoilla. Vihreiden Annalena Baerbock oli aiemmin tuhonnut kannatuksensa hitaaseen reagointiin plagiointisyytöksiä kohtaan.

Annalena Baerbock, Olaf Scholz ja Armin Laschet poseerasivat suurimpien puolueiden vaalimainoksissa.

Nimenomaan Scholzin persoonan on tulkittu olevan sosiaalidemokraattien kannatuksen takana. Hän on yllätyksetön, kuten Merkelkin on ollut. Jopa niin tasainen, että hänestä on käytetty lempinimeä ”Scholzomaatti”, viittauksena robottimaisiin vastauksiin.

– Hän on arkkityyppi poliitikosta, joka ajattelee hyvin, mutta kommunikoi huonosti, Spiegel-lehti luonnehti taannoin.

Scholz on vienyt Saksan demareita keskemmälle politiikassa. Työväenpuolueen ideologiasta on jäljellä esimerkiksi vaatimus reilummista palkoista pienituloisille sekä vuokrasääntelystä.

Scholz kertoi lehdistölle Saksan tulvatuhojen jälkeisestä talousavusta viime heinäkuussa Berliinissä.

Tärkeä vaaliteema saksalaisille on ollut myös ilmastonmuutos, jonka torjunnan vaisuudesta Merkeliä on moitittu. Scholz lupaa satsausta vihreään teknologiaan, mutta ei vallankumouksellisia toimia, mikä on rauhoittanut saksalaisteollisuutta.

Scholzin katsotaan onnistuneen koronapandemian talousongelmien torjunnassa, ja kansainvälisesti häntä on kiitetty koronan takia perustetun EU:n elpymisrahaston tukemisesta.

Lue lisää: Tyyntä kesti vain hetken, sitten rysähti – vallasta luopuva Angela Merkel on ratkonut kaikkia tämän vuosi­sadan kriisejä

Teflon-Scholz

Scholz on siitä erikoinen poliitikko, että hän on urallaan väistänyt lukuisia skandaaleja. Hänestä on puhuttu jopa teflon-poliitikkona, johon mikään lika ei tartu.

Hampurin pormestarina 2011–2018 Scholz töpeksi niin sanotussa CumEx-skandaalissa, jossa Saksan valtiolta käytännössä huijattiin 30 miljardia euroa harmaalla alueella liikkuneella ”verosuunnittelulla”. Scholz oli ollut yhteydessä pankkiin, jolta Hampurin kaupungin veroviranomaiset olisivat voineet vaatia 47 miljoonan hyvityksiä – mutta eivät vaatineet ajoissa.

Scholz kiisti toimineensa väärin, ja pankki maksoi rahat lopulta takaisin.

Olaf Scholzin uralta ei puutu kohuja ja kolhuja, mutta hän on aina onnistunut luovimaan niistä läpi.

Toinen skandaali syntyi Hampurin G20-maiden kokouksen levottomuuksista 2017, kun pormestaria syytettiin tilanteen huonosta hoidosta. Oppositiopuolueet Hampurissa tutkivat sekä CumExiä että G20-tapauksia edelleen, mutta mitään raskauttavaa Scholzia vastaan ei ole löydetty.

Scholz lähti valtiovarainministeriksi Merkelin hallitukseen vuonna 2018. Hänen aikanaan ministeriö joutui tutkinnan kohteeksi niin sanotussa Wirecard-petosskandaalissa, kun ministeriön alaiselta valvontaviranomaiselta jäi huomaamatta kateissa olevat 1,9 miljardia euroa. Kun Financial Timesin toimittajat ryhtyivät paljastamaan asiaa 2019, Scholzin alaiset viranomaiset alkoivat syyttää heitä.

Scholzin on arveltu selvinneen skandaaleista kuiville sen vuoksi, että ne ovat hyvin monimutkaisia selittää kadunmiehelle. Valtiovarainministeriön toimia kuitenkin tutkitaan yhä, ja poliisi teki sinne ratsian aiemmin syyskuussa. On mahdollista että Scholz joutuisi jopa liittokanslerina vielä vastaamaan kysymyksiin.

Kovinkaan moni ei usko, että Scholz kaatuisi nytkään.

– Hän on taistelija. Hän ei koskaan menetä itseluottamustaan ja rohkeuttaan. Hän suunnittelee aina asioita eteenpäin, kommentoi ystävä ja puoluetoveri Behcet Algan.

Smurffivertaus

Poliittiset vastustajat ovat yrittäneet toistuvasti vaalikampanjan aikana nostaa Scholzin menneisyyttä esille, mutta kannatus on pysynyt sitkeästi.

Yksi selitysyritys on, että saksalaiset yksinkertaisesti tykkäävät Scholzista. Kaljuuntuvana ja lyhyenläntänä hän ei ehkä ole valovoimainen, mutta häntä voi pitää sympaattisena.

Yksi Scholzin tavaramerkki on hänen hymynsä, jonka hän lehauttaa kasvoilleen usein puheensa päätteeksi.

SPD:n kansleriehdokas on tavoitellut vaalikampanjassa myös rennompaa tyyliä.

Viime maaliskuussa julkisuuteen vuoti tieto, että Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder oli kiivaiden koronarajoitusten purkuneuvottelujen yhteydessä puuskahtanut, että Scholzin ei tarvitsisi ”virnuilla kuin smurffi”.

Scholz, joka on syntynyt samana vuonna kuin tunnetut piirroshahmot, kuittasi takaisin, että hän itse asiassa pitää vertauksesta.

– Smurffit ovat pieniä, ovelia – ja ne voittavat aina.