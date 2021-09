Hallitusneuvottelut saattavat kestää viikkoja, jopa kuukausia.

Saksan sunnuntaina pidettäviä liittopäivävaaleja edeltävä viimeinen liittokansleriehdokastentti pidettiin torstai-iltana. Aiemmissa tenteissä ulkopolitiikasta oli puhuttu vähän, mutta nyt se nousi yhdeksi teemaksi.

Tiukimmin liittokanslerin paikasta kamppailevat sosiaalidemokraattien (SPD) Olaf Scholz ja kristillisdemokraattien (CDU/CSU) Armin Laschet puhuivat molemmat vahvan ja suvereenin Euroopan puolesta.

– Euroopan on puhuttava enemmän yhdellä äänellä. Meidän on pystyttävä toimimaan, kun Yhdysvallat vetäytyy kuoreensa, Laschet sanoi ja viittasi esimerkiksi Yhdysvaltojen kaoottiseen vetäytymiseen Afganistanista.

Scholz muistutti puolestaan EU:n yhtenäisyyden tärkeydestä ja yhteistyön merkityksestä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.

Vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock vaati EU:lta yhteistä Kiinan-politiikkaa, "jotta emme päädy pelaamaan toisiamme vastaan". Baerbock vaati keskustelun ja kovuuden yhdistelmää suhteisiin Pekingin kanssa.

Kotimaan politiikan asioissa keskustelu sujui tuttujen aiheiden parissa kuten ilmaston ja verotuksen.

SPD paalupaikalla, hallitusneuvotteluista voi tulla pitkät

Viimeisten mielipidemittausten mukaan Scholzin SPD olisi saamassa 25 prosentin ääniosuuden ja Laschetin CDU/CSU 23 prosentin. Vihreille on povattu noin 16 prosentin osuutta, mikä antaa heille realistisen mahdollisuuden olla mukana seuraavassa hallituksessa apupuolueena. Mikäli mielipidemittaukset pitävät paikkaansa, kristillisdemokraatteja odottaa historian heikoin vaalitulos sitten toisen maailmansodan.

Koska mielipidemittauksissa SPD:n ja CDU/CSU:n ero on tällä hetkellä varsin pieni, Saksassa on pyöritelty erilaisia hallituskoalitiovaihtoehtoja. Laschet on jo ilmoittanut, että mikäli CDU/CSU tulee toiseksi, hän yrittää muodostaa koalition yhdessä vihreiden ja bisnesmyönteisen liberaalipuolue FDP:n kanssa. Vihreät ovat puolestaan kertoneet SPD:n olevan heille mieluisampi hallituskumppani.

Mikäli SPD ja vihreät tarvitsevat hallituksen muodostamiseen kolmatta pyörää, laitavasemmistopuolue Linke voi tulla kyseeseen. Tosin Linken kielteinen suhtautuminen Natoon tekee puolueesta kiistellyn vaihtoehdon. Myös SPD:n, vihreiden sekä FDP:n koalitiota on pidetty mahdollisena.

Sen sijaan yksikään puolue ei aio mennä hallitukseen äärioikeistolaisen AfD:n kanssa.

Hallitusneuvottelujen odotetaan kestävän viikkoja, mahdollisesti jopa kuukausia. Siksi nykyisen liittokanslerin, 16 vuotta vallassa olleen, Angela Merkelin siirtyminen eläkkeelle saattaa kestää odotettua kauemmin.