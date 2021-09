Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 10 haavoittunut joukkoammuskelussa Yhdysvaltain Tennesseessä torstaina illalla.

Uhreja on 13, joista yksi on kuollut, kertoo Colliervillen kaupungin poliisipäällikkö Dale Lane. Myös ammuskelija on FOX13-kanavan tietojen mukaan kuollut. Poliisin mukaan hän surmasi itsensä.

CNN:n mukaan ammuskelu on tapahtunut Krogerin supermarketissa Colliervillen esikaupungissa Memphisin itäpuolella.

– Memphisin poliisi on ammuskelupaikalla Krogerissa ja auttaa paikan turvaamisessa, tviittasi poliisi.