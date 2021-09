Kuva La Palman tulivuoren juurella sijaitsevasta ”ihmetalosta” hämmästyttää somessa

Cumbre Vieja -tulivuoren purkautuminen on tuhonnut jo yli 200 asuntoa ja vienyt mennessään myös muun muassa kouluja sekä banaaniplantaaseja.

Kanariansaarten La Palmalla sijaitsevan talon selviytyminen tulivuorenpurkauksen aiheuttamasta laavavirrasta on herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa, kertoo BBC. Kuvasta näkee ”Ihmetaloksi” julistetun asunnon välttäneen poroksi palamisen hyvin täpärästi.

Valokuvaaja Alfonso Escaleron ottaman kuvan talo kuuluu eläköityneelle tanskalaispariskunnalle Inge ja Ranier Cocqille. Pariskunta ei ole käynyt asunnollaan pandemian alkamisen jälkeen, kertoo espanjalaislehti El Mundo.

Talon miehensä kanssa aikanaan rakentanut Ada Monnikendam kertoi keskustelleensa pariskunnan kanssa talon kohtalosta. He olivat kertoneet hänelle olevansa helpottuneita siitä, että talo on edelleen pystyssä.

La Palman Cumbre Vieja -tulivuori alkoi purkautua viime sunnuntaina jättäen jälkeensä valtavat tuhot. Yli 200 asuntoa on tuhoutunut, ja noin 6 000 ihmistä on evakuoitu alueelta. Laava on vienyt mennessään myös muun muassa kouluja sekä banaaniplantaaseja.

Laavavirta etenee edelleen, eivätkä tieteilijät ole varmoja siitä, kuinka kauan purkaus tulee vielä kestämään. Paikalliset viranomaiset pelkäävät laavavirran käynnistävän räjähdyksiä aiheuttavan kemiallisen reaktion, joka vapauttaisi ilmaan myrkyllisiä kaasuja mereen ylettyessään. Tällä hetkellä virta etenee kuitenkin onneksi hyvin hitaasti.

Kanariansaarten hallinto on ilmoittanut aikovansa auttaa kotinsa katastrofissa menettäneitä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez palaa Kanariansaarille valvomaan pelastusoperaation etenemistä heti YK:n yleiskokouksen päätyttyä.