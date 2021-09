Tyyntä kesti vain hetken, sitten rysähti – vallasta luopuva Angela Merkel on ratkonut kaikkia tämän vuosi­sadan kriisejä

Vallasta väistyvä Saksan liittokansleri Angela Merkel on ratkonut kaikkia tämän vuosisadan kriisejä. Ne määrittelevät hänen perintönsä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel siirtyy syrjään maan sunnuntaisten liittopäivävaalien jälkeen. Merkel on ollut virassaan marraskuusta 2005 lähtien.

Tyyntä kesti vain muutama vuosi.

Angela Merkel nousi Saksan liittokansleriksi syksyllä 2005, kun Eurooppa ja muu maailma viettivät vielä uuden vuosituhannen tasaista alkuaikaa.

Angela Merkel sai liittokanslerin valtikan edeltäjältään Gerhard Schröderiltä marraskuussa 2005.

Syksyllä 2008 rysähti, kun finanssikriisin seurauksena kansantaloudet uhkasivat kaatua ja euroalue hajota. Sen jälkeen kriisit ovat seuranneet toisiaan: Ukraina, pakolaisaalto, brexit, korona…

Kaiken keskellä on seissyt Merkel, joka on toistuvasti joutunut käärimään hihansa, ettei joutuisi seisomaan raunioiden keskellä.

Merkel neuvotteli presidentti George W. Bushin kanssa Texasissa vuonna 2007.

Kriisit ovat määrittäneet häntä ehkä enemmän kuin ketään muuta valtionpäämiestä, johtuen osin hänen pitkästä valtakaudestaan.

Merkel on matkansa varrella ansainnut tukun epämuodollisia titteleitä, kuten vapaan maailman johtaja, Euroopan rautarouva ja saksalaisten Mutti, äiti.

Hänen onnistumisensa työssään on makukysymys, mutta yhdestä asiasta lähes kaikki ovat samaa mieltä.

– Mielestäni hänen tärkein perintönsä on yksinkertaisesti se, että kaikkien maailmanlaajuisten kriisien keskellä hän tarjosi vakautta, summasi Merkelin elämäkerturi, saksalaistoimittaja Ralph Bollman uutistoimisto AP:lle.

– Jatkuvat kriisit olivat todella eksistentiaalinen uhka ja ne asettivat kyseenalaiseksi koko maailmanjärjestyksen. Hänen ansionsa oli johtaa Saksa, Eurooppa ja jossain määrin myös maailma kaiken läpi, joskin aina voi myös esittää kritiikkiä yksityiskohtia.

Saksan liittokansleri saapui vakavana EU:n huippukokouksen budjettineuvotteluihin Brysselissä 2012.

Merkelin onnistumisesta kertoo ainakin se, että hänen valtakautensa pituus lähestyy Saksan yhdistymiskansleri Helmut Kohlin valtakauden (1982–1998) mittaa. Merkelillä, 67, on mahdollisuus lyödä Kohlin ennätys, jos Saksan sunnuntaisten vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut venyvät, ja hän on liittokansleri vielä 17. joulukuuta.

Ehkä merkittävämpi Merkelin mittari on se, että hän on ensimmäinen Saksan liittokansleri, joka lähtee eläkkeelle omilla ehdoillaan, ei pakotettuna.

Merkel otti toisen vaalivoittonsa vuonna 2009.

Kritiikkiä Merkel ei kuitenkaan vältä uransa jälkipuinnissa.

Eurokriisi loi Merkelin

– Jos euro epäonnistuu, Eurooppa epäonnistuu.

Merkelin sanat finanssikriisistä käynnistyneen eurokriisin huipulla vuoden 2009 lopussa kuvasivat tilanteen vakavuutta. Etelä-Euroopan maat, etunenässä Kreikka, olivat eläneet yli varojensa, ja velkakriisi uhkasi paitsi kaataa valtioita ja niitä lainoittaneita pankkeja myös murentaa eurooppalaisen yhteisvaluutan.

Saksan, Ranskan ja Italian johtajat neuvottelivat finanssikriisin hoidosta Pariisissa 2008. Italian pääministeri Silvio Berlusconi kuiskutteli presidentti Nicolas Sarkozyn korvaan.

Merkelin ratkaisumalli oli tukea kriisimaita, mutta kalliilla hinnalla, kun niiden piti suostua rajuihin säästötoimiin. Euro pysyi pystyssä.

Merkel ei ole koskaan omilla saavutuksillaan juuri kerskunut, mutta hiljattain hän nimesi nimenomaan euron pelastamisen keskeiseksi saavutuksekseen.

Monien asiantuntijoiden mukaan Etelä- ja Pohjois-Euroopan välille aukesi kuitenkin juopa, joka ei ole kuroutunut umpeen.

Lue lisää: ”Merkel-timantti” ja jakkupuvut kaikissa väreissä – katso kuvasarja Saksan väistyvän liitto­kanslerin uralta

– On totta, että se oli hän, joka onnistui pitämään eurovyöhykkeen koossa, kommentoi BBC:n haastattelema Kreikan entinen valtiovarainministeri Yanis Varoufakis.

– Mutta minulla on suuri erimielisyys sen jälkeisestä politiikasta. Hänellä ei koskaan ollut visiota eurovyöhykkeestä sen jälkeen, kun hän oli pelastanut sen, ja tapa jolla hän sen teki oli vain jakolinjoja syventävä sekä Saksassa että Kreikassa.

Merkel CDU-puolueensa kokouksessa Karlsruhessa vuonna 2010.

Merkelin motiiveja on pidetty osin puhtaasti kansallisina. Euron pelastamalla hän pelasti ennen kaikkea Saksan pankit, omien kansalaisten säästöt ja maan vientiteollisuuden.

Putin-ristiriita

Samaan aikaan eurokriisin kanssa idässä alkoi ärjyä Vladimir Putinin johtama Venäjä.

Vastakkainasettelu kärjistyi 2014 Krimin valtaukseen ja Itä-Ukrainan sotaan, jota Merkel sovitteli runnomalla Putinin kanssa Minskin tulitaukosopimuksen. Se lopetti avoimen sodan, vaikka ei sittemmin ole rauhaa tuonutkaan.

Merkelin lääke Venäjän suitsimiseen on ollut tiukka pakotepolitiikka, mutta jälleen hän on samaan aikaan ajanut myös kansallista etua, kun hän on edistänyt kiisteltyä Nordstream 2 -kaasuputkea Venäjältä.

Merkel matkusti toukokuussa 2015 tapaamaan Vladimir Putinia Moskovaan.

Sen on jopa epäilty olevan suurin geopoliittinen haaste tulevaisuuden Euroopalle, jos Venäjä alkaa kiristää kaasuruuvia jostain syystä.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Nord Stream 2:n valmistuminen on iso voitto Angela Merkelille, mutta kaasuputki voi vielä tahria hänen poliittisen perintönsä

Putinin suhteen Merkel on kuitenkin aina pitänyt parempana keskusteluyhteyden säilyttämistä kuin välien katkaisua. Tätä on usein syytetty liian sallivaksi politiikaksi.

Kaksikon kuuluisassa kohtaamisessa Putin esitteli vapaana liikuskellutta mustaa labradorinnoutajaansa Merkelille, joka tunnetusti pelkää koiria. Merkelkin osaa näpäyttää, kuten hän teki esimerkiksi tapaamalla Saksaan myrkytyksen jälkeen lennätetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin sairaalassa.

Angela Merkel valmistautui viimeiseen vaalitilaisuuteen ennen Saksan liittopäivävaaleja 2017.

Autoritaariset johtajat ovat Merkelin aikakauden ilmiö muutenkin. Heitä on ilmaantunut Merkelin nenän edessä myös EU:n sisälle. Kriitikkojen mielestä Merkelin olisi pitänyt sysätä Saksan talousedut kerrankin taka-alalle ja tehdä asialle enemmän.

– Hänen vahtivuorollaan Unkarin Viktor Orbanin ja Puolan Jaroslav Kaczynskin autoritaariset tavoitteet saivat kasvaa muodostamaan systeemisen haasteen EU:lle, kirjoitti yhdysvaltalaisen German Marshall Fund -ajatushautomon tutkija Daniel Hegedüs Politico-lehdessä.

Pakolaistulva

Merkelin ehkä kiistellyin teko oli toteamus Syyrian sodan laukaiseman pakolaiskriisin alussa: ”Me selviämme tästä.” Se tulkittiin kutsuksi Saksaan, ja vuoden 2015 siirtolaisaalto ravisteli pian koko Eurooppaa.

Merkelin perusteet olivat humanitaariset. Varsinkin Atlantin takaa tuli kiitosta, koska jo varhain nähtiin, että Merkel riskeerasi samalla koko poliittisen uransa.

Siirtolaismies otti selfien, kun Merkel vieraili vastaanottokeskuksessa Berliinissä syyskuussa 2015.

– Hän on oikealla puolella historiaa, presidentti Barack Obama totesi Washington Postin mukaan tuolloin.

Pakolaiskriisi johti myös Saksan politiikan myllerrykseen, kun laitaoikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue alkoi kasvaa. EU:n aiemmat turvapaikanhakuperiaatteet murenivat eikä niitä ole saatu koottua vieläkään uudelleen.

Merkel ja Obama keskustelivat G7-kokouksessa Garmisch-Partenkirchenissä 2015.

Lopulta Merkel neuvotteli Turkin kanssa sopimuksen pakolaisten pitämisestä pois Euroopasta. Nyt ihmisoikeusjärjestöt eivät enää kiittäneet. Ratkaisu kuitenkin palautti vakautta.

Trump ja brexit

Vuosi 2016 toi Euroopalle brexitin ja Yhdysvalloille Donald Trumpin – ja yhtäkkiä Merkelille myös tittelin vapaan maailman johtaja. Itseensä käpertynyttä, riitaisaa Yhdysvaltain presidenttiä ei enää sille paikalle istutettu.

Tarvittiin Merkel rauhoittamaan populismin voittokulusta ja mullistuksista huolestuneita.

Merkel ja muut G7-johtajat kerääntyivät Donald Trumpin ympärille Quebecin kokouksessa Kanadassa 2018.

On jopa spekuloitu, että Merkel pitkitti poliittista uraansa vuonna 2017 toimiakseen vastavoimana myllerrykselle. Hän puolusti voimakkaasti monenkeskistä sopimusjärjestelmää sekä transatlanttista yhteistyötä Trumpin hyökkäyksiltä.

Merkel esiintyi tiukkana myös Britannian EU-erosopimuksen muotoilussa ja jätti kertaalleen jopa vastaamatta pääministeri Boris Johnsonin puhelinsoittoon.

Merkel poseerasi yhdessä isäntämaan Boris Johnsonin kanssa G7-kokouksessa Cornwallissa kesäkuussa.

Korona-käännös

Merkelin tausta luonnontieteilijänä takasi sen, että korona-Saksa nosti asiantuntijat etunenään päättämään turvatoimista. Saksa oli yksi koronakriisin alkuaikojen vähiten kärsineistä.

Merkelin loppukauden suurin käännekohta liittyy sekin koronakriisiin.

Kun etenkin Etelä-Euroopan maat kituivat kriisin kourissa, hän esitteli yhdessä Ranskan Emmanuel Macronin kanssa EU:n elpymisrahaston, eli käytännössä yhteisen velan muiden auttamiseksi.

Kannattaja heilutteli lempinimikylttiä Merkelin vaalitilaisuudessa 2013.

Kyseessä oli Merkeliltä täydellinen takinkääntö paitsi EU:n rahoitusperiaatteessa myös Saksan ikiaikaisessa tarkan euron politiikassa.

– Hän todisti pystyvänsä päättämään asioista Saksan tyypillisen ajattelun vastaisesti ja teki sen paremman integraation ja Euroopan tehokkuuden puolesta, ylisti elpymisrahaston arkkitehti, Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire BBC:lle.

Ilmasto?

Yhtä kriisiä Merkel ei ole kyennyt arvostelijoiden mukaan riittävästi ratkomaan, vaikka se kolkuttaa ovella. Talous on ajanut ilmaston ohi Merkelin papereissa.

Saksa on edelleen suuri hiilentuottaja, vaikka Merkel on käynnistänyt siirtymisen kohti uusiutuvia energianlähteitä. Hiilen tarvetta lisää se, että Fukushiman vuoden 2011 ydinturman jälkeen Merkel kiihdytti myös luopumista ydinvoimasta.

Merkel ruokki pingviinejä eläintarhassa Stralsundissa 2011.

Ilmastokriisissä on potentiaalia tahrata Merkelin maine vielä kauan hänen kautensa jälkeen, koska hän ei aikanaan tehnyt ajoissa tarpeeksi.

Lue lisää: DDR:n kasvatista Angela Merkelistä tuli maailman vaikutusvaltaisin nainen

Merkel on itse kysyttäessä painottanut, että muut arvioikoot hänen menestyksensä ja perintönsä. Vuonna 2019 häneltä kuitenkin kysyttiin Stralsundin-vierailun lopuksi, mitä hänestä pitäisi 50 vuoden kuluttua lukea koulujen oppikirjoissa.

– Hän yritti, Merkel vastasi.