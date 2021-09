WHO: Ilmansaasteet yksi suurimmista uhista ihmisten terveydelle – valtava määrä kuolemantapauksia vuosittain

Seitsemän miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ilmansaasteisiin.

Savusumua New Delhissä Intiassa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ilmansaasteet ovat nykyään yksi suurimmista ympäristöuhista ihmisen terveydelle. WHO:n mukaan ilmansaasteet aiheuttavat seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Järjestön mukaan tarvitaan kiireellisiä toimia, jotta ilmansaasteille altistumista saataisiin vähennettyä.

WHO on tiukentanut ilmanlaatua koskevia suosituksiaan tänään. Suositusten tarkoituksena on suojella ihmisiä ilmansaasteiden haitoilta, ja hallitukset käyttävät niitä pohjana oikeudellisesti sitoville standardeille.

WHO päivitti suosituksiaan ilmanlaadusta viimeksi vuonna 2005.