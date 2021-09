Asiantuntija arvioi, mistä USA:n ja Venäjän kenraalit keskustelivat Vantaalla: ”Isoja yhteisiä intressejä”

Yhdysvaltain asevoimien komentaja tapasi venäläisen kollegansa Suomessa keskiviikkona. Keskustelujen sisällöstä ei ole juuri tihkunut tietoja julkisuuteen.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Mark Milley tapasi keskiviikkona venäläistä kollegaansa, kenraali Valeri Gerasimovia Königstedtin kartanossa eli valtioneuvoston edustustiloissa Vantaan Riipilässä. Julkisuuteen on kerrottu vain vähän tapaamisen sisällöstä.

Puolustushaarakomentajien neuvoston, jonka puheenjohtaja Milley on, sivuilla mainitaan ainoastaan, että ”tapaaminen oli jatkoa keskusteluille, joilla pyritään parantamaan sotilasjohdon viestintää kahden maan välillä, tarkoituksena vähentää riskejä ja operatiivisia yhteentörmäyksiä.”

Venäjän puolustusministeriön julkaisema lausunto ei juuri enempää avannut tapaamisen sisältöä, Interfax uutisoi.

– Tapaamisen aikana sotilasjohtajat keskustelivat yhteisistä intresseistä, mukaan lukien yhteentörmäysten uhkan vähentämisestä sotilaallisessa toiminnassa, tiedotteessa luki.

Molemmat osapuolet kuvailivat keskusteluja rakentaviksi.

Vaikka tapaamisen tarkkaa sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen, mediassa on spekuloitu, että tapaaminen keskittyisi Afganistanin tilanteeseen. Yhdysvallat vetäytyi maasta elokuun lopussa, jolloin ääriliike Taleban oli jo kaapannut vallan.

Helsingin yliopiston emeritusprofessorin Markku Kivisen mukaan on tervettä, että Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajat tapaavat. Hänen mukaansa tapaamisilla pyritään välttämään tilanteiden eskaloitumista. Kivinen uskoo, että Afganistanin tilanne on noussut keskusteluissa esille.

– Peruslogiikka on, että he tapaavat, jotta toisen operaatioihin liittyviä törmäyksiä ei tulisi alueilla, joissa molemmat toimivat. Se oli Syyrian sodassa ongelmana ja silloinkin pidettiin yhteyttä ja yritettiin välttää törmäystä. Nyt on Afganistanin suhteen tilanne tietyssä mielessä auki, Kivinen sanoo.

Kivisen mukaan Milleyn ja Gerasimovin tapaaminen antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden tunnustella maaperää ja toisen suhtautumista Afganistanin uuteen Taleban-hallintoon.

– Venäjän kanta Talebaniin on ollut hyvin ambivalentti, Kivinen kuvailee.

– Afganistaniin liittyy kuitenkin myös isoja yhteisiä intressejä. Ei pelkästään terrorismin torjunta vaan myös huumekysymys.

Kivinen nostaa esille Venäjän avaaman huoltoreitin länsimaiden joukoille esimerkiksi tilanteesta, jossa yhteisten intressien takia Yhdysvallat ja Venäjä on tehnyt yhteistyötä.

Yksi asia, jota Yhdysvallat todennäköisesti haluaa edistää, on mahdollisten tukikohtien avaaminen Afganistanin naapurimaihin. Koska Yhdysvalloilla ei ole enää joukkoja Afganistanissa, sen täytyy muista maista käsin valvoa terrorijärjestöjä al-Qaidaa ja Isisiä sekä muita ääriliikkeitä alueella.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov varoitti jo heinäkuussa Yhdysvaltoja, että yhdysvaltalaisten joukkojen lähettäminen Afganistanin naapurimaihin ”ei olisi hyväksyttävää,” AP kertoo. Rjabkovin mukaan Venäjä oli kertonut kannastaan myös Keski-Aasian maille.

Kivisen mukaan on oletettavissa, että tukikohdat nousisivat esille keskusteluissa. Hän kuitenkin huomautti, että Venäjällä on vahva syy olla sallimatta Yhdysvaltojen tukikohtia Afganistanin naapurimaihin.

– Siellä on sellainen prosessi käynnissä, jossa Kiina on merkittävä taloudellinen kumppani ja Venäjä on edelleen poliittisesti ja sotilaallisesti läsnä. Venäjä haluaa pitää asemastaan kiinni, Kivinen sanoo.

Kivisen mukaan Venäjä ei myöskään halua antaa Yhdysvalloille tilaa lisätä vaikutusvaltaa.

– Uuden vastakkainasettelun ja kylmän sodan uhan oloissa Venäjä pitää Yhdysvaltoja vastustajana ja haluaa rajoittaa sen vaikutusvaltaa siellä, missä pystyy.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa piti Helsingin Sanomien haastattelussa myös realistisena sitä, että tukikohdista Keski-Aasian maissa on neuvoteltu keskiviikkoisessa tapaamisessa.

– Strategisella tasolla tämä on todella merkittävää, Kajanmaa arvioi lehdelle.

– Aloitteen tekijä on ilman muuta Yhdysvallat, joka siis on kutsunut Venäjän neuvottelupöytään. Samalla he tulevat tunnustaneeksi, että Venäjä on niin merkittävä tekijä, että sitä on kuunneltava. Se on jo sulka presidentti Vladimir Putinin ja Gerasimovin hattuun.

Kivisen mukaan Afganistanin lisäksi mahdollinen keskustelunaihe on Venäjän strategia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

– Lännessä on pitkään arvailtu, että mikä Venäjän strategia on tämän alueen suhteen.