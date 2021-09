Neljän tähden kenraali joutui kohun keskelle viime viikolla, kun paljastuskirja kertoi hänen toimistaan Donald Trumpin presidenttikauden viimeisinä aikoina.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley saapui Suomeen vain viikko sen jälkeen, kun joutui kotimaassaan kohun keskelle tuoreen paljastuskirjan takia.

Milley on suuressa roolissa Bob Woodwardin ja Robert Costan kirjassa Peril (suom. vaara), joka kertoo presidentti Donald Trumpin virkakauden viimeisistä ajoista ja Yhdysvaltain nykyisen presidentin Joe Bidenin virkakauden alusta.

Kirjan mukaan Milley soitti kaksi salaista puhelua kiinalaiskollegalleen vakuuttaakseen, että Trumpin Kiinan-vastaiset puheet eivät tarkoittaneet sotilaallisten toimien aloittamista.

Kirjassa myös väitetään, että Milley varmisti Capitolin valtauksen jälkeen, että kaikki tiedustelujohtajat ja muut kansallisesta turvallisuudesta vastaavat johtajat olisivat valppaina. Kirjan mukaan Milley myös varmisti, ettei Trump voisi laukaista ydinasetta niin, ettei Milley saisi siitä ennakkovaroitusta.

Mark Milley ja Donald Trump maavoimien ja laivaston välisessä jalkapallopelissä joulukuussa 2018. Milleyn toimet Trumpin virkakauden aikana ovat joutuneet suurennuslasin alle.

Yhdysvalloissa on etenkin oikeiston keskuudessa tulkittu, että Milley ylitti valtuutensa. Trumpin mukaan Milleytä syytettäisiin maanpetoksesta, jos hän olisi ollut tekemisissä kiinalaisen kollegansa kanssa presidentin selän takana.

Milley on lyhyesti kommentoinut kirjan väitteitä AP:lle sanoen, että puhelut Kiinaan olivat täysin linjassa hänen työnsä ”vastuiden ja velvollisuuksien” kanssa.

Milleyn isä oli toisen maailmansodan veteraani, joka toivoi, ettei hänen poikansa liittyisi armeijaan vaan hankkisi yliopistokoulutuksen. Vaikka Milley suostui menemään yliopistoon, veti armeija kuitenkin lopulta miehen puoleensa.

Milley on kahden lapsen isä. Hän on ollut naimisissa vaimonsa Hollyannen kanssa jo yli 34 vuotta.

Mark Milley ja Hollyanne-vaimo poseerasivat Washington Capitalsin cheerleadereiden kanssa armeijan kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa vuonna 2016. Pari on pitänyt yhtä yli 30 vuotta.

Massachusettsissa kasvanut Milley valmistui Princetonin yliopistosta vuonna 1980 kandidaatiksi opiskeltuaan politiikkaa. Myöhemmin hän valmistui maisteriksi opiskeltuaan kansainvälisiä suhteita Columbian yliopistossa. Hän sai myös maisterin tutkinnon kansallisen turvallisuuden ja strategian opinnoista Naval War Collegessa, Yhdysvaltojen puolustusministeriön sivuilla kerrotaan.

Milley on palvellut Yhdysvaltojen asevoimissa useissa eri tehtävissä ja hän on osallistunut operaatioihin useissa eri maissa kuten Afganistanissa, Haitissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Irakissa ja Somaliassa.

Ennen kuin Milley nimitettiin asevoimien komentajaksi, hän oli palvellut Yhdysvaltain maavoimien esikuntapäällikkönä.

Kenraali Mark Milley puhui sotilaille Washerissa, Afganistanissa vuonna 2014.

Trump nimitti Milleyn puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajaksi joulukuussa 2018 ja Milley aloitti tehtävässä vuonna 2019.

Trump nimitti Milleyn silloisen puolustusministerinsä Jim Mattisin suosikin, ilmavoimien esikuntapäällikön David L. Goldfeinin ohi ennen kuin silloisen asevoimien komentajan kausi oli edes päättynyt.

New York Timesin mukaan Milleyn ylenemistä on selitetty sillä, että Milley oli hieronut tuttavuutta Trumpin kanssa vitseillä ja ystävällisillä keskusteluilla siitä, kuinka karsia asevoimien kuluja.

Milleyn edeltäjänä asevoimien komentajana toiminut kenraali Joseph Dunford kättelemässä seuraajaansa. Dunford luopui pestistään 30. syyskuuta 2019 ja jäi eläkkeelle. Trump oli valinnut Milleyn Dunfordin seuraajaksi jo lähes vuotta aiemmin.

Toisaalta Milleyn tutut sanoivat, että miehen kyky tulla toimeen Trumpin kanssa kuvasti yksinkertaisesti Milleyn luonnetta. Heidän mukaansa Milley ei ollut koskaan tavannut henkilöä, josta ei olisi pitänyt – ainakaan aluksi. Milleyllä kuvailtiin olevan myös kyky löytää yhteinen maaperä useiden erilaisten ihmisten kanssa.

Erityisesti Trumpin liittyen Milley on kuitenkin ollut monen kohun kohteena.

Kesäkuussa 2020 Milley joutui pahoittelemaan, että oli esiintynyt Trumpin rinnalla lähellä Valkoista taloa, kun alueelta oli hetkeä aiemmin poistettu voimaa käyttäen mielenosoittajia.

Tämä kuva sai aikaan kohun.

Trump oli kävellyt Lafayette Squaren läpi Pyhän Johanneksen episkopaalisen kirkon luo. Kirkko oli vaurioitunut George Floydin kuoleman jälkeisissä protesteissa. Milleyn lisäksi Trumpin rinnalla kävelivät puolustusministeri ja neuvonantajia. Milleyn läsnäolo erityisesti herätti kritiikkiä ja huolta armeijan roolista kansalaisyhteiskunnassa.

– Minun ei olisi pitänyt olla siellä. Minun läsnäoloni siinä hetkessä, siinä ympäristössä, loi käsityksen, että armeija olisi sekaantunut sisäpolitiikkaan, Milley sanoi Washington Postin mukaan.

Trump heilutti Raamattua kirkon edustalla.

Viime heinäkuussa kerrottiin, että Milley olisi muiden amerikkalaiskenraalien kanssa tehnyt epävirallisia suunnitelmia sen varalle, että Trump yrittäisi vallankaappausta marraskuisten presidentinvaalien jälkeen. Washington Postin toimittajien kirjassa I Alone Can Fix It kerrottiin, että Milley ja muut puolustushaarakomentajien neuvoston jäsenet olivat suunnitelleet irtisanoutuvansa yksi kerrallaan ennemmin kuin seuraisivat Trumpin määräyksiä, joita he pitäisivät laittomina, vaarallisina tai huonoina.

Kirjan mukaan Milley vertasi myös Trumpin valheellisia vaalivilppiväitteitä Saksan natsijohtajan Adolf Hitlerin käyttämään retoriikkaan.

– Tämä on Reichstag-hetki, Milley sanoi avustajilleen kirjan mukaan.

– Führerin evankeliumi.

Milley viittasi kommenteillaan Saksan valtiopäivätalon tuhopolttoon helmikuussa 1933. Tapahtuman myötä natsi-Saksa sai muun muassa toteutettua lakeja, joilla rajoitettiin kansalaisoikeuksia ja jotka lopulta muodostivat täydellisen diktatuurin.

Mark Milley jatkaa asevoimien komentajana myös Bidenin aikana.

Vaikka Milley on joutunut myrskyn keskelle paljastuskirjojen myötä, hänellä näyttää olevan Valkoisen talon tuki.

– Minulla on suuri luotto kenraali Milleyhin, presidentti Biden sanoi viime viikolla CNN:n mukaan.

Jo aiemmin Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki oili vakuuttanut, että presidentillä oli ”täysi luotto” asevoimien komentajaan, jota kuvaili myös ”kunnian mieheksi”.

– En aio lisätä mitään...puhua anonyymeistä, vahvistamattomista väitteistä koskien keskusteluja, joista on vain rajattu konteksti. Mutta voin vakuuttaa, että presidentti tietää kenraali Milleyn, hän on ollut asevoimien komentajana lähes kahdeksan kuukautta. He ovat työskennelleet yhdessä useissa kansainvälisissä tapahtumissa. Ja presidentillä on täysi luotto hänen johtajuuteensa, isänmaallisuuteensa ja uskollisuuteensa perustuslakiamme kohtaan.