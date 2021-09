Trump nosti kanteen veljentytärtään ja toimittajia vastaan – vaatii 100 miljoonan dollarin korvauksia

Nyw York Timesin Pulitzerilla palkitussa artikkelissa paljastettiin Trumpin väitettyjä veronkiertoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii 100 miljoonan dollarin (noin 85,2 miljoonan euron) korvauksia kanteessaan veljentytärtään Mary Trumpia ja New York Timesia vastaan.

Trumpin lakitiimi väittää lehden ”juonitelleen salakavalasti” paljastaessaan Trumpin verotietoja sittemmin Pulitzerilla palkitussa artikkelissa.

NYT:n vuonna 2018 julkaistun jutun mukaan Trump sai aikoinaan nykyrahassa noin 400 miljoonaa dollaria varallisuutta isänsä omistaman kiinteistöyhtiön kautta. Suurimman osan veropetosten avulla.

Yksi jutun lähteistä oli Mary Trump, jonka suhteet setäänsä ovat katkenneet. Presidentin lakikanteessa väitetään Mary Trumpin rikkoneen aiempaa sukuriitaan liittynyttä vaitiolosopimusta.

Mary Trump myönsi antaneensa NYT:lle Donald Trumpin verotietoja omassa paljastuskirjassaan, joka ilmestyi 2020.

Tiistaina New Yorkin osavaltion oikeudelle jätetyssä kanteessa Trump syyttää veljentytärtään ja kolmea New York Timesin toimittajaa ”henkilökohtaisesta kostoretkestä”.

Trump väittää kärsineensä jutun vuoksi ”merkittäviä taloudellisia vahinkoja”, joista hän vaatii 100 miljoonan dollarin korvauksia.

Mary Trump, 56, on ex-presidentin vanhemman veljen, alkoholismiin 42-vuotiaana kuolleen Fred Trumpin tytär.

Mary Trump julkaisi syyskuussa taas uuden paljastuskirjan Donald Trumpista. Uutuuskirjan mukaan Donald Trump oli peloissaan palatessaan sairaalahoidosta Valkoiseen taloon median eteen koronatartuntansa jälkeen.

Viime vuonna julkaistussa Too Much and Never Enough -kirjassa Mary Trump kuvaili Donaldin isää Fred Trump senioria ”kylmäksi sosiopaatiksi”.

Mary Trump ei ole puhunut Donald-sedälleen sitten huhtikuun 2017. Mary Trump on kertonut julkisuudessa äänestäneensä Hillary Clintonia ja Joe Bidenia kaksissa edellisissä presidentinvaaleissa.