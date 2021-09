Kuvat Texasissa siirtolaisia paimentaneista rajavartijoista nostattivat kohun – viranomaiset käynnistivät tutkinnan

Yhdysvaltain hallintoa on viime päivinä kritisoitu voimakkaasti tilanteesta, joka on ollut jo jonkin aikaa käynnissä rajaseudulla Texasin Del Riossa.

Viime viikonloppuna maailmalle levisi Yhdysvaltain Texasissa, Meksikon rajan tuntumassa otettuja kuvia ja videoita, joissa rajaviranomaiset paimensivat ja jahtasivat Rio Grande -rajajoen ylittäneitä haitilaissiirtolaisia aggressiivisesti hevosilla ratsastaen. Rajavartijat pyrkivät estämään siirtolaisten tulon rajan yli, ja kuvat herättivät huolta muun muassa mahdollisesta ruoskien käyttämisestä sekä siirtolaisten muusta huonosta kohtelusta tilanteessa.

Videoilla joidenkin rajavartijoiden kuultiin myös puhuvan siirtolaisille halventavaan sävyyn.

Kuvat ja videot nostattivat Yhdysvalloissa ja maailmalla laajaa kritiikkiä, johon Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki reagoi maanantaina lehdistötilaisuudessa. Psaki kuvaili kuvamateriaalia ”järkyttäväksi”.

– En usko, että kukaan näitä videoita nähnyt voi ajatella sen olevan hyväksyttävää tai sopivaa, Psaki sanoi.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto lupasi niin ikään maanantaina käynnistää ”pikaisesti” sisäisen tutkinnan rajalla taltioidusta, ”äärimmäisen ongelmallisesta” kuvamateriaalista. Viraston mukaan tutkinta saattaa johtaa kurinpitotoimiin.

– Kotimaan turvallisuusvirasto ei suvaitse huostassamme olevien siirtolaisten kaltoinkohtelua. Otamme nämä väitteet erittäin vakavasti, viraston tiedottaja kertoi muun muassa CBS Newsin mukaan.

Kotimaan turvallisuusministeri Alejandro Mayorkas puolestaan lähetti viraston edustajia tapahtumien keskipisteessä olevaan Del Rion pikkukaupunkiin varmistamaan, että rajavartijat hoitavat velvollisuutensa ”soveltuvien menettelytapojen, koulutuksen sekä viraston arvojen mukaisesti”.

Tiistaina myös presidentti Joe Biden kommentoi asiaa YK:n yleiskokouksessa vieraillessaan.

– Saamme sen hallintaan, Biden sanoi rajan tilanteesta tiedustelleille toimittajille NBC Newsin mukaan.

Psakin mukaan Bidenille oli kerrottu Del Rion hätätilanteesta sekä paikan päällä kuvatusta materiaalista ja tämä oli yhtä lailla pitänyt kuvia ja videoita järkyttävinä.

Monet kohua nostattaneista kuvista ovat AFP:n kuvaajan Paul Ratjen ottamia. Ratje kertoi BBC:lle, että jotkut haitilaiset olivat kulkeneet edestakaisin rajan yli hakeakseen ruokaa perheilleen ja huomasivat palatessaan tiensä tukitun hevosten avulla.

– Osa siirtolaisista alkoi juosta päästäkseen hevosmiesten ohi, ja yksi viranomaisista tarttui kuvassa olevaa haitilaista paidasta. Hän päätyi roikottamaan miestä ympäriinsä hevosen hölkätessä ympyrää, Ratje selitti yhtä kuviin tallentuneista tilanteista.

Rajavartija tarttui miestä paidasta estääkseen tämän pääsyn Del Riosssa sillan alle syntyneeseen leiriin.

Kuvaaja ei uskonut miehen loukkaantuneen. Hänen mukaansa tilanne rauhoittui pian ja rajavartijat antoivat ihmisten palata joen yli.

Rajalla otetut kuvat ovat kiihdyttäneet entisestään kriisiä, jossa arviolta 10 000–15 000 enimmäkseen Haitista lähtöisin olevaa ja Yhdysvaltoihin pyrkivää siirtolaista on ollut useita päiviä jumissa Del Riossa. Kuumuutta välttääkseen he ovat leiriytyneet rajajoen ylittävän sillan alle, ja oloja on kuvailtu järkyttäviksi.

Viime päivinä noin 4000 ihmistä on saatu Reutersin mukaan siirrettyä siirtolaiskeskuksiin turvapaikkahakemustensa käsittelyä odottelemaan. Valkoinen talo on pyrkinyt helpottamaan tilannetta myös lähettämällä siirtolaisia takaisin Haitiin lentokoneilla.

Voimakasta kritiikkiä on nostattanut myös se, että Yhdysvallat palauttaa ihmisiä sekavassa ja epävakaassa tilanteessa olevaan maahan, jota on juuri hiljattain runnellut myös voimakas maanjäristys.

Tiistaina YK ilmaisi ”syvän huolensa” haitilaisten joukkokarkotuksiin, jotka saattavat sen mukaan rikkoa kansainvälisiä lakeja.

– Turvapaikan hakeminen on perusihmisoikeus. Vaadimme, että sitä kunnioitetaan, sanoi YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedottaja Shabia Mantoo AFP:n mukaan.

Haitilaissiirtolaiset yrittivät rynniä tiistaina Port-au-Princen lentoasemalla takaisin lentokoneeseen, jolla heidät oli hetkeä aiemmin palautettu Yhdysvalloista Haitiin.

Reutersin mukaan tunteet kuumenivat tiistaina Haitissa Port-au-Princen lentokentällä, kun sinne saapui erä Yhdysvalloista passitettuja haitilaisia. He löysivät itsensä taas nollapisteestä uhrattuaan säästönsä Yhdysvaltoihin pyrkiessään.

Silminnäkijöiden mukaan jotkut maahan saapuneista yrittivät rynniä takasin lentokoneeseen. Osa taas tunkeutui väkisin lentoaseman rajoitetulle alueelle saadakseen takaisin passinsa ja muuta omaisuuttaan.

– Olen vihainen hallitukselle. Meille kerrottiin vankilassa, että Haitin hallitus oli hyväksynyt meidän palauttamisemme takaisin Haitiin. He ovat kaikki pahoja ihmisiä, nämä viranomaiset, sanoi Haitiin takaisin lennätetty Yranese Melidor, 45, Reutersin toimittajalle.