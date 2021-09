Riistakameraan tallentui maanantaiaamuna Luoteis-Floridassa mies, jonka tuntomerkit täsmäävät Gabby Petiton viikko sitten kadonneeseen poikaystävään Brian Laundrieen. Poliisi on tutkinut aluetta, mutta tuloksetta.

Tiistaina tehty ruumiinavaus vahvisti, että Wyomingista sunnuntaina kuolleena löytynyt nainen on 11. syyskuuta kadonneksi ilmoitettu 22-vuotias Gabby Petito. Kuolinsyyntutkijan mukaan kyseessä on henkirikos.

Petito ja hänen kihlattunsa Brian Laundrie, 23, lähtivät heinäkuussa matkustamaan pakettiautolla Yhdysvaltain halki tarkoituksenaan vierailla eri kansallispuistoissa. Laundrie palasi matkalta takaisin yksin 1. syyskuuta. Hän ei ole suostunut tekemään poliisin kanssa yhteistyötä katoamiseen liittyen. Petito on puhunut äitinsä kanssa puhelimessa viimeksi 24. elokuuta.

Myös Laundrie on sittemmin kadonnut, mutta toistaiseksi häntä ei ole etsintäkuulutettu rikoksesta epäiltynä. Poliisi on etsinyt häntä kadonneena henkilönä. Laundrie on nähty viimeksi 14. syyskuuta. Hänen vanhempansa kertoivat FBI:lle, että Laundrie ilmoitti lähtevänsä yksin patikoimaan Carltonin suojelualueelle noin 20 kilometrin päähän Floridan North Portista, jossa hän asui vanhempiensa ja Petiton kanssa.

Brian Laundrie ja Gabby Petito lähtivät yhdessä retkeilemään, mutta vain Laundrie palasi takaisin.

Viranomaiset ovat etsineet Laundriea Carltonin alueelta muun muassa dronejen ja vihikoirien avulla, mutta hänestä ei ole näkynyt jälkeäkään. Tiheäpuisella suojelualueella puiden latvustot estävät tehokkaasti näkyvyyden ja etsimisen ilmateitse.

Gabby Petiton Joseph-isä on sanonut haluavansa Laundrien vastuuseen siitä, mikä ikinä onkaan tämän osuus hänen tyttärensä katoamisessa. Hän myös uskoo Laundrien perheen suojelevan poikaansa.

Tiistaina floridalainen Sam Bass julkaisi Facebook-tilillään riistakamerakuvan. 20. syyskuuta kello 6.17 otetussa kuvassa näkyy Laundriea muistuttava mieshenkilö. Kuva on Bassin mukaan otettu Bakerin alueella Okaloosan piirikunnassa Luoteis-Floridassa. Matkaa Laundrien kotiin North Portiin on noin 800 kilometriä.

Okaloosan piirikunnan sheriffi on kertonut tehneensä kuvan myötä alueella perusteellisia etsintöjä, mutta tuloksetta. Etsinnöissä käytettiin apuna muun muassa dronea. Laundriella ei ole tiettävästi mitään yhteyksiä Okaloosan alueeseen tai siellä asuviin ihmisiin. Siitä, onko kuvan henkilö Laundrie, ei ole varmuutta.

The Sun -lehden mukaan kuvan miehen reppu näyttää samalta kuin mikä Laundriella on nähty aiemmin käytössään.

Petiton ruumiin löytymisessä saattoi olla San Francisco Chronicle -lehden mukaan osuutta Jessica Schultzilla, jonka huomion oli 26. elokuuta herättänyt ”oudosti käyttäytyvä” pakettiautoa yksin ajanut mies Tetonin kansallispuistossa. Hän vaikutti olevan eksyksissä ja ajoi hitaasti.

– Hän vain käyttäytyi oudosti. Tiedäthän, kun olet keskellä ei-mitään, karvat nousevat pystyyn, jos jokin poikkeaa tavanomaisesta, Schultz sanoo.

Schultzin mukaan sama auto oli pysäköitynä alueella useiden päivien ajan, mutta sen ympärillä ei ”näkynyt elonmerkkejä”. Hän kertoi FBI:lle havainnoistaan kuultuaan Petiton katoamistapauksesta.

FBI teki maanantaina oikeuden hyväksymän kotietsinnän Laundrien vanhempien taloon Floridassa, mutta sen tuloksista ei ole tiedotettu. FBI pyysi keskiviikkona kaikkia, jotka uskovat tietävänsä jotain Petiton, Laundrien tai heidän pakettiautonsa liikkeistä 27.–30. elokuuta välisenä aikana ottamaan yhteyttä.

Tetonin kansallispuiston alueella liikkuneet ihmiset ovat jakaneet tietoa Petiton ja Laundrien katoamiseen liittyen muun muassa sosiaalisen median palvelussa TikTokissa, kertoo CNN.

Nuoret liikkuivat Ford Transit -pakettiautolla.

Poliisi jatkoi tutkimuksia tiistaina.

Miranda Baker on kertonut TikTokissa ottaneensa poikaystävänsä kanssa Laundrien kyytiinsä 29. elokuuta Wyomingissa. Naisen kertoman mukaan Laundrie oli väittänyt leireilleensä yksin useita päiviä samalla kun Petito oli heidän pakettiautonsa takaosassa työskentelemässä sosiaalisen median julkaisujen kanssa.

Laundrie oli liikkunut lähellä paikkaa, josta Petiton ruumis löytyi. Bakerin mukaan hän oli tarjonnut kyydistä maksuksi 200:aa dollaria jo ennen kuin oli noussut autoon sisään.

Laundrie oli Bakerin mukaan kertonut, että hänelle ja Petitolle oli tullut riitaa matkan seuraavasta määränpäästä. Bakerin mukaan Laundrie oli jäänyt kyydistä alle 30 minuutin ajon jälkeen.

Poliisin mukaan Bakerin kertomus vaikuttaa uskottavalta. Baker on kertonut puhuneensa asiasta poliisin kanssa ennen videoidensa julkaisemista.