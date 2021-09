Brasilian terveysministeri Marcelo Queiroga sai positiivisen tuloksen koronatestistä vain muutama tunti sen jälkeen, kun hän oli osallistunut kokousistuntoon osana presidentti Jair Bolsonaron delegaatiota.

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron (kolmas vasemmalta) delegaatio kuvattiin sunnuntaina syömässä pizzaa jalkakäytävällä New Yorkissa. Valkoiseen maskiin sonnustautunut terveysministeri Marcelo Queiroga kuvassa viidentenä vasemmalla.

New Yorkissa YK:n yleiskokoukseen parhaillaan osallistuvalla Brasilian terveysministerillä Marcelo Queirogalla on todettu koronavirustartunta. Reutersin mukaan asiasta tiedotti Brasilian hallitus, jonka mukaan ministeri on vetäytynyt kahdeksi viikoksi karanteeniin paikan päällä.

– Ministeri voi hyvin, hallituksen tiedotteessa kerrottiin.

Queiroga sai positiivisen tuloksen koronatestistä vain muutama tunti sen jälkeen, kun hän oli osallistunut kokousistuntoon osana presidentti Jair Bolsonaron seuruetta. Muiden Brasilian delegaation jäsenten testitulosten kerrottiin olleen negatiivisia.

Aiemmin viikonloppuna positiivisen testituloksen sai myös nuori brasilialaisdiplomaatti, joka oli New Yorkissa valmistellut etukäteen presidentin seurueen matkaa. Myös hän on vetäytynyt eristyksiin.

Queiroga kertoi Brasilian CNN:lle käyttäneensä kasvomaskia koko ajan YK:n rakennuksessa ollessaan. Rokotekriitikkona profiloitunut presidentti Bolsonaro on puolestaan kehuskellut kokouksessa uhmaavansa järjestäjien toivetta ja osallistuvansa siihen rokottamattomana.

Presidentti Jair Bolsonarolla ei maskia nähdä järin usein, mutta YK:n yleiskokouksessa pitämänsä puheen jälkeen hän puki sellaisen kasvoilleen.

Hänet tunnetaan myös koronarajoitusten vastustajana, jonka kasvoilla maskia on nähty harvemmin. Muille valtionjohtajille pitämässään puheessa Bolsonaro kertoi, ettei Brasilian hallitus kannata rokotuspassin käyttöä vaan sairauden hoitoa esimerkiksi malarialääkkeenä käytettävän hydroksiklorokiinin avulla. Lääke ei kuitenkaan tutkimuksissa ole osoittautunut tehokkaaksi hoitomuodoksi koronaan.

Bolsonaro kehui puheessaan Brasilian koronarokotekampanjaa menestykseksi ja lupasi kaikkien halukkaiden aikuisten olevan täysin rokotettuja marraskuuhun mennessä.

Sunnuntaina kaupunkiin saapuneen Bolsonaron seurue kuvattiin syömässä pizzaa jalkakäytävällä, sillä New Yorkin ravintoloihin ja baareihin ei ole rokottamattomilla asiaa.

Pian sen jälkeen, kun tieto Queirogan koronatartunnasta oli tullut julkisuuteen, julkaisi Bolsonaro Twitterissä videon, jolla hän kätteli kannattajiaan hotellinsa edustalla.

Bolsonaron delegaation koronatartunnat nousivat uutiseksi myös viime vuonna, kun hän vieraili Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin luona Floridassa. Tuolloin virus levisi seurueessa ja kaikkiaan 22:lla sen jäsenellä todettiin lopulta korona.