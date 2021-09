Tuore oikeusjuttu perustuu siihen, ettei Texasin aborttilaissa ole rajoitettu juurikaan sitä, kuka voi sen pohjalta haastaa abortissa ”avustaneen” tai toimenpiteen tehneen oikeuteen.

Yhdysvaltojen Texasissa työskentelevä lääkäri Alan Braid kertoi viime viikolla tehneensä abortin, vaikka syyskuun alussa voimaan tullut laki kieltää abortit sen jälkeen, kun alkion sydänäänet voidaan havaita eli käytännössä noin kuudennen raskausviikon aikoihin. Nyt Arkansas’ssa asuva veropetoksesta tuomittu mies on haastanut Braidin oikeuteen aborttilain rikkomisesta, CBS News uutisoi.

Erikoisen oikeusjutun taustalla on Texasin aborttilain muotoilu, jonka mukaan kuka tahansa osavaltion ja paikallishallintojen virkamiehiä ja työntekijöitä lukuun ottamatta voi haastaa oikeuteen henkilön, joka on ”avustanut” toimenpiteessä. Potilasta ei voi haastaa oikeuteen, mutta sen sijaan esimerkiksi lääkärit, toimenpiteen maksaneet ihmiset ja jopa taksikuski, joka vie potilaan aborttiklinikalle, voivat ainakin periaatteessa saada siviilikanteen.

Jos tuomioistuin ratkaisee asian kanteen nostaneen eduksi, on hän oikeutettu 10 000 dollarin (noin 8 450 euroa) korvaukseen.

Braid kertoi Washington Postin julkaisemassa mielipidekirjoituksessa aloittaneensa erikoistumisensa synnytyslääkärinä ja gynekologina San Antonion sairaalassa heinäkuussa 1972, kun abortti oli käytännössä laitonta Texasissa. Tuolloin abortin sai ainoastaan, jos psykiatri vahvisti, että nainen oli itsetuhoinen.

– Sinä vuonna sairaalassa näin kolme teiniä, jotka kuolivat laittomiin abortteihin, Braid kirjoitti.

Vuonna 1973 Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, että abortti oli perustuslaillinen oikeus. Braidin mukaan uusi aborttilaki on paluuvuoteen 1972.

– Siksi, 6. syyskuuta aamulla suoritin abortin naiselle, jonka raskaus oli yhä ensimmäisellä kolmanneksella, mutta oli yli osavaltion uuden rajan. Toimin niin, koska minulla on vastuu hoitaa tätä potilasta, kuten minulla on kaikkia potilaita ja, koska hänellä on perustuslaillinen oikeus saada tätä hoitoa.

Pian Braidin kirjoituksen julkaisemisen jälkeen häntä vastaan nostettiin siviilikanne. Kanteen asianomistaja on Arkansas’ssa asuva entinen asianajaja, joka istuu kotonaan 15 vuoden vankeusrangaistusta veropetoksesta.

Oscar Stilley vaatii kanteessa 100 000 dollaria (reilu 85 000 euroa), mutta vähintään 10 000 dollaria. Stilley sanoi CBS Newsille nostaneensa kanteen, koska ”haluaa oikeuden toteutuvan”. Hän sanoi haluavansa, että tuomioistuimet arvioivat lakia.

– Hankitaan päätös eikä jätetä tätä kellumaan mikä-mikä-maahan, jossa ihmiset eivät tiedä, mikä laki on, Stilley sanoi.

Stilley sanoi Washington Postille, ettei henkilökohtaisesti vastusta aborttia. Hän myös totesi, että mikäli hän voittaa oikeusjutun, hän voisi saada ainakin 10 000 dollarin ”palkkion”.

Maanantaina nostettiin myös toinen siviilikanne Braidia vastaan. Kyseisen kanteen nosti Chicagossa asuva Felipe Gomez, jossa vaadittiin, että Texasin aborttilaki julistettaisiin perustuslain vastaiseksi. Gomez ei hakenut mitään korvauksia kanteen kautta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on haastanut Texasin osavaltion oikeuteen aborttilain takia. Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että oikeusministeriö pyrkii estämään aborttilain toimeenpanon.

Yhdysvaltojen oikeusministerin Merrick Garlandin mukaan Texasin aborttilaki on ”selvästi perustuslain vastainen” eikä osavaltiolla ole oikeutta rajoittaa naisen mahdollisuuksia päättää raskauden keskeyttämisestä ennen kuin sikiö on sen ikäinen, että se selviäisi myös kohdun ulkopuolella.

Korkeimman oikeuden vuonna 1973 tekemän ratkaisun mukaan naisella on perustuslaillinen oikeus aborttiin siihen saakka, kunnes sikiö pystyy selviytymään kohdun ulkopuolella eli käytännössä noin 22–24 viikkoon asti.