Tulivuoreen ilmestyi uusi halkeama, joka sylkee laavaa – lisää ihmisiä evakuoitiin

Kanariansaarten La Palmassa käynnissä olevan tulivuorenpurkauksen tieltä evakuoitiin tiistaina lisää ihmisiä.

Cumbre Vieja -tulivuoreen on ilmestynyt uusi halkeama, joka sylkee ulos lisää laavaa.

Laavavirran tieltä evakuoitiin 500 ihmistä lisää. Yhteensä 6 000 ihmistä on nyt joutunut jättämään kotinsa. Sunnuntaina alkanut purkaus on tuhonnut yhteensä 166 rakennusta, ja laava on peittänyt alleen 103 hehtaarin mittaisen alueen. Henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty.

Asiantuntijat seuraavat tarkasti lähes tuhatasteisen laavavirran etenemistä kohti Atlanttia, koska mereen virratessaan se nostattaa ilmaan vaarallisia myrkkykaasupilviä. Laava ei ollut vielä tiistaina saavuttanut merta.

Noin 85 000 asukkaan La Palma sijaitsee Kanariansaarten länsiosassa, eikä se kuulu saariryhmän keskeisiin turistikohteisiin. Saarella koettiin tulivuorenpurkaus viimeksi vuonna 1971.