Silminnäkijä soitti hätäkeskukseen ja kertoi nähneensä pariskunnan tappelevan tienvarressa.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat julkistaneet hätäkeskustallenteen, jonka uskotaan liittyvän kuolleeksi epäillyn Gabby Petiton ja tämän poikaystävän Brian Laundrien väliseen yhteenottoon.

Välikohtaus tapahtui vain viikkoja ennen kuin 22-vuotias Petito ilmoitettiin kadonneeksi.

Pariskunnan kohdannut autoilija ilmoitti havainnoistaan hätäkeskukseen, ja nyt Moabin poliisilaitos on julkaissut kaksi ja puoli minuuttia kestävän tallenteen puhelusta. Silminnäkijä kertoo nähneensä Petiton ja Laundrien tappelevan tienvarressa.

– Haluan raportoida väkivaltatapauksesta. Valkoinen pakettiauto, floridalainen rekisterikilpi, autoilija kertoo.

– Mitä he tekivät, hätäkeskuspäivystäjä kysyy.

– Ajoimme ohi. Mies läimäytti naista, silminnäkijä vastaa.

– Läimäytti häntä?

– Kyllä. Me pysähdyimme. He juoksivat pitkin jalkakäytävää. Mies löi häntä, ja he ajoivat pois, autoilija sanoo.

Kuuntele pätkä tallenteesta yllä olevalta videolta, jolla näkyy myös poliisin vartalokameran kuvaa partion kohtaamisesta Petiton ja Laundrien kanssa 12. elokuuta. Poliisiraportin mukaan Petito nukkui seuraavan yön pakettiautossa ja Laundrie läheisessä hotellissa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kertoi sunnuntaina, että kansallispuistosta Wyomingin osavaltiossa löytyneet ihmisjäännökset vaikuttavat kuuluvan Petitolle. Vainajan henkilöllisyyttä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.

Brian Laundrien etsintöihin laajalla Carltonin suojelualueella on osallistunut iso joukko viranomaisia. Häntä ei silti ole löydetty.

Petitosta ei ole tehty varmoja havaintoja sitten elokuun lopun. Nuori nainen katosi matkatessaan Laundrien, 23, kanssa pakettiautolla halki maan kansallispuistoissa pysähdellen. Petiton äiti on kertonut puhuneensa tyttärensä kanssa viimeisen kerran 21. elokuuta.

Laundrie palasi yksin parin kotikaupunkiin Floridan North Portiin 1. syyskuuta. Petiton omaiset ilmoittivat hänet kadonneeksi 11. syyskuuta eli kymmenen päivää myöhemmin.

Laundrie ei ole suostunut minkäänlaiseen yhteistyöhön poliisin kanssa Petiton löytämiseksi. Nyt myös hän on ollut kateissa jo lähes viikon ajan.

Laundrie on viimeksi nähty tiistaina 14. syyskuuta. Laundrie lähti silloin kotoaan selkärepun kanssa ja ilmoitti suuntaavansa laajalle Carltonin suojelualueelle samoilemaan.

Laundrien pakoilu ihmetyttää virkavaltaa, sillä häntä ei tässä vaiheessa epäillä eikä syytetä rikoksesta. Poliisi haluaisi vain puhuttaa Laundrieta, sillä häntä pidetään yhtenä viimeisistä, joka on nähnyt Petiton.

Poliisi ei voi ole voinut etsintäkuuluttaa Laundrieta, koska etsintäkuulutukseen tarvitaan epäilty rikos ja etsintäkuulutetun todennäköinen osallisuus rikokseen.