Kroatialaiselta saarelta löytynyt nainen ei tiedä, kuka hän on: näin hänet löydettiin – tapauksessa useita avoimia kysymyksiä

”Kuningattaren englantia” puhuvan, muistinsa menettäneen naisen Krkin saarelta löytänyt kalastajapariskunta on kertonut asiasta paikallisen uutissivuston haastattelussa.

Kroatian poliisi julkaisi maanantaina kuvia Krkin saarelta reilu viikko sitten löytyneestä, englantia puhuvasta naisesta, joka ei muista, kuka hän on tai miten hän on päätynyt sinne. Kuvien avulla poliisi toivoo saavansa selville sairaalassa hoidettavan, noin 60-vuotiaaksi arvioidun naisen henkilöllisyyden.

Mysteerinaisen ensimmäisenä saaren rantakivikossa havainnut paikallinen pariskunta on epäillyt paikalliselle 24Sata-uutissivustolle antamassaan haastattelussa, ettei tämä olisi itse omin avuin päätynyt saaren vaikeakulkuiseen osaan. Haastattelun sisällöstä uutisoi myös Daily Beast.

Nimettömänä haastattelun antanut pariskunta näki naisen ollessaan syyskuun 12. päivänä kalastamassa muutaman sadan metrin päässä rannasta. Ensin he luulivat myös naisen olevan kalastamassa.

Naisen kasvoissa olevat naarmut saattavat viitata kaatumiseen.

Löytäjät kertoivat viettäneensä yön veneessään ja nähneensä aamulla naisen olevan edelleen paikalla.

– Se vaikutti mielestämme epäilyttävältä jo silloin. Näimme hänen kävelevän hermostuneena edestakaisin. Kun hän näki meidät, hän alkoi huutaa ja heiluttaa käsiään. Lähestyimme rantaa nähdäksemme, mistä oli kyse. Hänellä näytti olevan peittonaan valkoinen lakana, mutta voi olla, että hän oli löytänyt pressua tai jotakin ja hän yritti lämmitellä sen avulla, pariskunnan mies kertoi haastattelussa.

Hänen englantia puhuva vaimonsa yritti selittää naiselle, että veneellä ei pystynyt rantautumaan kyseiseen kohtaan.

– Nainen ei saanut sanottua mitään, hän vain toisteli englanniksi, että auttakaa minua, mies kertoi.

Pariskunta otti yhteyttä viranomaisiin, jotka lähettivät paikalle 14 hengen pelastusryhmän. Ryhmä sai noudettua naisen maastoajoneuvoja käyttämällä ja patikoimalla noin kolmen kilometrin matkan. Heikon kunnon vuoksi hänet oli kannettava pois paareilla.

– Kyseessä on äärimmäisen vaikeapääsyinen osa lahtea, ja siellä on kauhean teräviä kiviä, kirjaimellisesti veitsenteriä, jotka leikkaavat kenkien kumipohjat. Siellä ei ole elämää, ei eläimiä, paitsi villisikoja ja karhuja, eräs paikallinen asukas kertoi 24Satalle.

Poliisi päätyi julkaisemaan naisen kuvat, kun muu selvitystyö ei tuottanut tulosta.

Poliisi päätyi julkaisemaan naisen kuvan, kun muut etsinnät muun muassa kadonneita henkilöitä listaavilta sivustoilta tai risteilyalusten matkustajarekistereistä eivät tuottaneet tulosta. Myös naisen muistin oli toivottu palaavan, mutta näin ei ole toistaiseksi käynyt.

Naisen sormenjälkiä on etsitty tietokannoista hänen kuviaan on levitetty saaren lähikyliin ja leirintäalueille.

Paikallisen poliisin edustaja kuvaili naisen puhumaa englannin kieltä Daily Beastille ”täydelliseksi” sekä hänen aksenttiaan ”kuningattaren englanniksi”. Naisen yllä olleiden vaatteiden merkki viittaa kuitenkin Itä-Eurooppaan.

Hänen kanssaan on yritetty puhua myös useita muita kieliä siltä varalta, jos hänen muististaan löytyisi niitä. Kalastajapariskunnan naisen mukaan naisen aksentti oli kuulostanut hänen korvissaan skotlantilaiselta.

Poliisi on myös julkaissut kuvan naisen yllä löytymishetkellä olleista vaatteista. Henkilöllisyystodistusta, käsilaukkua tai kännykkää hänellä ei ollut mukanaan.

Naisen käyttämien vaatteiden merkin kerrotaan viittaavan Itä-Euroopan suuntaan.

Yhä edelleen on mysteeri myös se, kuinka nainen on on selvinnyt todennäköisesti useamman päivän vaikeakulkuisessa kivikossa ilman ruokaa ja juomaa. Löydettäessä hän kärsi kuitenkin vakavasta nestehukasta sekä riutumisesta, joiden perusteella hänen on päätelty olleen omillaan kahdesta kolmeen vuorokautta.

Kasvoissa olleet naarmut puolestaan viittaavat mahdolliseen kaatumiseen. Jaloista naarmuja ei löytynyt, joten on mahdollista, että hän ei päätynyt rantaan kivikon läpi kävelemällä.

Epätodennäköisenä pidetään sitä, että nainen olisi kuntonsa tai ikänsä puolesta kyennyt uimaan rantaan esimerkiksi kauempana olevasta veneestä. Poliisin kerrotaan tutkineen myös ainoan saarelle vievän sillan valvontakameroita, tuloksetta.