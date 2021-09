Mehiläiset tappoivat uhanalaisia pingviinejä Etelä-Afrikassa – asiantuntijat ihmeissään

63 uhanalaista afrikanpingviiniä löytyi kuolleina läheltä Simon’s Townia.

Yli 60 pingviiniä on kuollut mehiläisten hyökkäyksessä Etelä-Afrikassa Kapkaupungin lähellä.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Reuters ja USA Today.

Perjantaina 63 uhanalaista afrikanpingviiniä oli löydetty kuolleina läheltä Simon’s Townia, ja niiden kuolinsyytä alettiin selvittää. Tutkimuksissa havaittiin, ettei yhdelläkään pingviineistä ollut muita fyysisiä vammoja kuin lukuisia mehiläisen pistoksia.

Alustavien tutkimusten mukaan alueella pesivät Cape-mehiläiset ovat syyllisiä iskuun. Lukuisia kuolleita mehiläisiä löydettiin samalta paikalta kuin pingviinitkin.

– Yleensä pingviinit ja mehiläiset elävät rinnakkain, meribiologi Alison Kock oli kommentoinut BBC:lle.

– Mehiläiset eivät pistä, jos niitä ei provosoida. Oletuksemme on, että alueen mehiläispesää tai -parvea on häiritty, mikä aiheutti mehiläisten pakenemisen, parveilun ja aggressiivisen käytöksen.

Afrikanpingviinit ovat noin 70 senttimetriä pitkiä.

Asiantuntijat ovat olleet tapahtuneesta ihmeissään ja asian selvittämistä jatketaan.

Insiderin mukaan afrikanpingviinien joukkokuolema on hälyttävää, sillä viimeisen 50 aikana populaation koko on kutistunut 80 prosentilla. Maailmassa on jäljellä noin 41 000 afrikanpingviiniä. Lajin suurimpina uhkina pidetään kaupallista kalastusta ja ilmastonmuutosta.

Afrikanpingviinejä elää Afrikan lounaisrannikolla.