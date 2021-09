Kroatialaiselta saarelta löytyi nainen, joka ei tiedä, kuka hän on

Poliisi yrittää nyt selvittää, kuka nainen on ja mitä hänelle on tapahtunut.

Kroatiasta Krkn saarelta löytyi nainen, joka ei tiedä, kuka hän on.

Kroatiasta Krkn saarelta syrjäisestä paikasta on löytynyt nainen, joka ei muista, kuka hän on tai miten hän on päätynyt sinne.

CNN kertoo, että noin 60-vuotiaaksi arvioitu nainen löydettiin 12. syyskuuta.

Nainen on paikallispoliisin mukaan noin 165 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleat, hartioihin asti ulottuvat hiukset ja siniset silmät. Löytöhetkellä hänellä oli ollut päässään pinkki hattu.

– Hän puhuu englantia, mutta ei muista identiteettiään, poliisi kertoi CNN:n mukaan.

– Hän on tällä hetkellä sairaalassa ja hänen tilansa on vakaa.

Nainen löydettiin, kun veneellä liikkeellä ollut mies oli havainnut hänet rannalla ja hälyttänyt apua.

Neljätoista Kroatian vuoristopelastajaa oli lähtenyt etsimään naista Krk-saarelta. Pelastustyöntekijät raportoivat löytäneensä naisen, jolla oli lieviä vammoja ja naarmuja ja joka oli hyvin laihtunut ja kärsi nestehukasta.

Poliisin julkaisemassa kuvassa näkyy, että naisella on naarmuja kasvoissa.

– Hän pystyi tuskin ottamaan muutaman kulauksen vettä, pelastajat olivat kertoneet paikalliselle medialle.

– Hän ei pystynyt kävelemään, joten laitoimme hänet paareille ja kuljetimme sairaalaan.

Brittilehti Guardian kertoo, että nainen vaikuttaa olleen saarella useita öitä. Paikalliset olivat kummastelleet, miksi nainen oli ollut sillä puolella Krkn saarta, mistä hänet löydettiin.

– On outoa, että hän oli sillä alueella ylipäätään, sillä sinne on äärimmäisen vaikeaa päästä ja kivet siellä ovat hirveän teräviä, ne ovat kirjaimellisesti kuin partateriä, jotka leikkaavat kengänpohjasta kumin rikki, eräs paikallinen oli Guardianin mukaan kuvaillut.

Paikalliset olivat pohtineet, voisiko muistinmenetys johtua siitä, että nainen on kaatunut ja lyönyt päänsä. Syytä naisten muistinmenetykselle ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Nyt poliisi yrittää saada selville, kuka nainen oikein on. Guardianin mukaan poliisit kiertävät hotelleilla, leirintäalueilla ja muissa lomakohteissa naisen valokuvan kanssa toivoen, että joku tunnistaisi hänet.

Krkn saari on pinta-alaltaan noin 409 neliökilometriä ja siellä asuu noin 20 000 ihmistä. Saari on suosittu lomakohde etenkin saksalaisten, itävaltalaisten, italialaisten ja unkarilaisten lomailijoiden keskuudessa.