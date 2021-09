Viranomaiset eivät toistaiseksi pysty ennustamaan mitään Kanariansaarten purkauksen jatkumisesta.

La Palman saaren voimakas tulivuorenpurkaus Kanariansaarilla pääsi yllättämään paikalliset asukkaat sunnuntaina, vaikka siitä oli varoitettu jo aiemmin viime viikolla maanjäristyssarjan takia.

Valtavalla pamauksella alkanut purkaus on syössyt liikkeelle ainakin kuusi metriä korkean, kaiken tieltään polttavan laavavirran saaren eteläosassa kohti sen länsirannikkoa. Useita asumuksia on tuhoutunut, ja jo 5 000 ihmistä on evakuoitu.

Nyt moni paikallinen on peloissaan, sillä laavavirta etenee kohti uusia asuinalueita, maankuori liikehtii edelleen eikä uusien purkausaukkojen syntymistäkään ole voitu poissulkea, vaikka sellaista pidetään epätodennäköisenä.

Laavavirta lähestyi taloja Los Llanos de Aridanessa La Palman saarella maanantaina.

Purkaus voi jatkua jopa viikkoja ja aiheuttaa uusia yllätyksiä.

Tilannetta on seurannut tarkkaan myös espoolainen, Tampereella opiskeleva Jamie Acosta, jonka isän puolen suku asuu La Palmalla.

Yksi Acostan sukulaisista oli jättänyt kotinsa saaren länsiosassa ja siirtynyt etelämmäksi turvaan varmuuden vuoksi.

Toinen sukulainen toimii saaren teistä vastaavana viranomaisena, ja Acostan mukaan rannikon keskeinen moottoritie oli maanantaina jo vaarassa katketa.

– Eilen tuli viestiä, että siellä syödään kunnolla nyt kun vielä ehditään, Acosta kertoi maanantaina aamupäivällä.

– Yö oli kuitenkin mennyt hyvin, vaikka savua on ilmassa ja autot pölyn peittämiä.

Yllä Jamie Acostan sukulaisten ottamia videoita ja kuvia purkauksesta.

Palomiehet katselivat laavan etenemistä sunnuntaina La Palmalla.

Saaren aktiivisuus huolettaa

Acostan mukaan sukulaisten huoli ei niinkään liity meneillään olevaan laavavirtaan vaan mahdollisuuteen, että tapahtuu vielä jotain uusia yllätyksiä.

– Siellä voi käytännössä missä tahansa puhjeta uusi purkausaukko vaikka asutuksen keskellä, Acosta sanoo.

– Meillä on suvussa aina puhuttu tällaisesta mahdollisuudesta, kun koko saari on käytännössä laavan päällä.

– Pahinta on se, että tämä voi kestää pitkään. Edellinen purkaus kesti 23 päivää, Acosta tietää kertoa.

Kuvapari kertoo laavan tuhovoimasta Los Llanos de Aridanessa.

La Palman historian vulkaanisen toiminnan seurauksena on syntynyt valtavia luonnonmuodostelmia, jotka ovat edelleen näkyvissä saarella. Acostan mukaan perheessä on keskusteltu joskus siitä, mitä tapahtuisi, jos iso purkaus sattuisi nykypäivänä.

– Maanvyörymätkin ovat mahdollisia.

Acostan perheen huoli saa tukea espanjalaistieteilijöiltä.

La Palma on aikoinaan syntynyt vulkaanisen toiminnan seurauksena, ja saaren alle on varastoitunut iso magmasäiliö. Se ei välttämättä purkaudu jo aiemmin syntyneistä aukoista vaan täysin uuden tulivuoren syntyminen on mahdollista. Kyseessä on toki vain teoreettinen mahdollisuus.

IS:n haastattelema suomalaisasiantuntija varoitti sunnuntaina myös ison maanvyörymän ja sen seurauksena jopa tsunamin mahdollisuudesta, joka sekin tosin on etäinen.

Lue lisää: Suomalaistutkija nosti esiin La Palman tulivuoren­purkauksesta uhkakuvan, jolla voisi olla katastrofaaliset seuraukset

Purkauksen loppumisesta ja vahinkojen suuruudesta ei osata sanoa vielä mitään varmaa, sillä se voi jatkua päiviä tai viikkoja.

– Seisminen toiminta on jatkunut. Vielä on paljon laavaa tulossa ulos. Puhumme päivistä ellei jopa viikoista, jonka purkaus voi kestää, kertoi paikallisviranomainen Maria Hernandez Zapata Espanjan yleisradioyhtiön RTVE:n mukaan.

Kanariansaarten vulkanologisen instituutin johtaja Nemedio Perez puolestaan kommentoi paikallismedialle, että arvioita purkauksen kestosta voidaan esittää tarkemmin vasta lähipäivinä.

Kesto riippuu maankuoren alle kerääntyneen magman määrästä. Perezin mukaan tieteilijät mittaavat purkauksessa vapautuvia kaasuja, ja jos rikkidioksidin määrät alkavat laskea, purkauksen voi ennustaa alkavan hiipua.

Mihin laava pysähtyy?

Maanantaina tilanne oli se, että laavaa pursui maan pinnalle kahdesta noin 200 metrin päässä toisistaan olevasta halkeamasta ja yhteensä kahdeksasta aukosta. Laavavirran laskettu suunta oli kohti La Bombillan ja Puerto De Naosin rannikkokyliä.

Ainakin parikymmentä asuinrakennusta on tuhoutunut ja laavavirta on katkonut saaren etelä- ja pohjoisosia yhdistäviä teitä ja viestiyhteyksiä.

Henkilövahinkoja ei kuitenkaan ole sattunut, koska alue oli ehditty evakuoida.

Henkilövahinkoja ei edelleenkään pidetä todennäköisinä, jos ihmiset vain pysyvät poissa viranomaisten luomalta turvavyöhykkeeltä. Viranomaiset ovat erikseen varoittaneet, että nyt ei ole hetki ottaa itsestään selfiekuvaa laavan lähellä.

Paikalliset seurasivat purkausta El Pasossa La Palmalla sunnuntaina.

Syvältä maankuoresta purkautuva La Palman tulivuoren magma on juoksevaa laatua eikä se sen vuoksi purkaudu valtavina räjähdyksinä, toisin kuin jäykkäliikkeisempi magma, joka voi purkausaukot tukkiessaan saada paineen maan alla kasvamaan entisestään.

Juoksevampi laava kuitenkin etenee pitemmälle, ja La Palmalla se saa vauhtia jyrkästä rinteestä.

Toistaiseksi viranomaiset eivät voi tehdä muuta kuin odottaa purkauksen loppumista ja laavan pysähtymistä. Purkaus on keskeyttänyt koko saaren normaalin elämän ja evakuointeihin ja pelastustoimiin on mobilisoitu runsaasti miehistöä ja kalustoa.

– Yksi sukulaisenikin on siellä mukana auttamassa, kertoi Jamie Acosta.