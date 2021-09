Merihätään joutunut suomalais­vene on yhä jumissa Viron edustalla – näin aallokko yllätti kokeneen purjehtijan

Jarmo Lohikarin mukaan veneen peräsin osui pohjaan ja vaurioitui. Vielä on epävarmaa, milloin he pääsevät pois mereltä.

Jarmo Lohikari on kokenut purjehtija. Kuvat ovat hänen aiemmilta retkiltään.

Suomalainen purjevene joutui merihätään sunnuntaina aamupäivällä Viron edustalla.

Ilta-Sanomat tavoitti veneen omistajan Jarmo Lohikarin, joka on kokenut purjehtija. Lohikari on ystävänsä kanssa vuosittaiseksi perinteeksi muodostuneella purjehdusretkellä. Onnettomuusalue on heille tuttu.

Jarmo Lohikari

– Edelleen ollaan merellä, vartiolaiva on tuossa hinausköyden toisessa päässä. Keli on sellainen, että ei auta kuin ottaa iisisti. Mitään hätää ei ole, aamuteetä keitellyt Lohikari kertoi IS:lle maanantaiaamuna.

Lohikaria haastatteli ensimmäisenä MTV.

Epäonninen tapahtumasarja sai alkunsa noin kello 11:n aikaan sunnuntaina, kun kaksikko oli lähestymässä Pranglin satamaa. Vene osui pohjaan peräsin edellä ja aluksen ohjaus vaurioitui.

– Siinä on normaalisti aivan riittävästi vettä meille. Tuulensuunta oli sellainen, että sataman suuaukolle muodostui lyhyt ja terävä aallokko. Se tarkoittaa, että aallon pohjalla on huomattavasti vähemmän vettä kuin normaalisti.

– Se vaati sellaisen lottovoittoon verrattavan tuurin, että se osui juuri peräsin edellä. Emme oikeastaan tiedä, mikä peräsimen tilanne on. Se on tuolla sameassa Itämeressä.

Lohikari kertoi, että tilanne yllätti. Hän on purjehtinut Pranglin satamaan lukuisia kertoja, usein kovassakin tuulessa.

– Kova keli ei yllättänyt, mutta se yllätti, että lähti vettä alta.

Maanantaiaamuna parivaljakko odotti pois pääsyä mereltä tuulensuojassa Ihasalun­lahdella, parikymmentä kilometriä Tallinnan itäpuolella. Tuuliolosuhteet ovat olleet liian rajut, jotta hinaus voitaisiin suorittaa turvallisesti. Ruokaa ja juomaa heillä on ainakin viikon tarpeisiin.

– Vettäkin riittää viikoksi, vaikka kävisi suihkussa. Ja merivedestä pystytään tekemään itse lisää.

– Ehostamme venettä pikku hiljaa siltä osin, mitä pystytään ja odotellaan.

Vielä ei ole varmuutta, milloin ja miten he pääsevät mereltä pois. Kovan tuulen ennustetaan jatkuvan ainakin tiistaihin asti. Lohikarin mukaan toiveissa on, että he saisivat Suomesta hinauskyydin suoraan kotiin.

– Parasta olisi, että päästäisiin Suomeen korjattavaksi. Silloin veneen saisi sellaiseen paikkaan, jossa se varmasti tulee kuntoon lopullisesti.