CNN: FBI uskoo Yhdysvalloissa kadonneen Gabby Petiton ruumiin löytyneen

22-vuotias nainen ilmoitettiin kadonneeksi 11. syyskuuta.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n edustajat kertoivat sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että kansallispuistosta Wyomingin osavaltiossa löytyneet ihmisjäännökset vaikuttavat kuuluvan 11. syyskuuta kadonneeksi julistetulle Gabby Petitolle. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

FBI:n mukaan vainajan henkilöllisyyden täydellinen vahvistaminen vaatii vielä lisätutkimuksia, mutta 22-vuotiaan kadonneen vanhempia on tiedotettu löydöksistä. Poliisi ei ole myöskään vahvistanut vainajan kuolinsyytä.

Petito katosi matkatessaan poikaystävänsä kanssa Ford Transit -pakettiautolla halki maan kansallispuistoissa pysähdellen.

Floridassa asuva pariskunta lähti matkaan Petiton alkuperäisestä kotikaupungista New Yorkista heinäkuun alussa. Määränpäähänsä Oregoniin heidän odotettiin saapuvan ensi kuussa.

Kadonneen naisen tapaukseen liittyy vielä useita avoimia kysymyksiä.

Outo katoaminen on herättänyt Yhdysvalloissa koko maan laajuista huomiota sen jälkeen, kun poliisi tiedotti tapauksesta viime viikon maanantaina. Erikoisen tapauksesta tekee varsinkin se, että Petiton poikaystävä Brian Laundrie, 23, palasi yksin pakettiautolla parin kotikaupunkiin Floridan North Portiin jo syyskuun ensimmäisenä päivänä eli kymmenen päivää ennen kuin naisen omaiset olivat tehneet tästä katoamisilmoituksen.

Viranomaisten mukaan Laundrieta ei ole etsintäkuulutettu rikoksesta. Poliisi vieraili hänen perheensä luona sen jälkeen kun Petito oli ilmoitettu kadonneeksi, mutta perhe ei ollut halukas yhteistyöhön. Myöhemmin perhe on ilmoittanut, että myös Laundrie on kadonnut. Gabbyn perheen asianajaja on syyttänyt miestä piileskelystä ja vaatinut tätä astumaan esiin.