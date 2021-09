Dramaattiset kuvat tulivuorenpurkauksesta La Palmalla – ilmaan ryöpsähtää tulipunaisena hehkuvaa laavaa

Vakavista vahingoista ei ole toistaiseksi raportoitu.

Espanjan Kanarialla La Palman saarella on tapahtunut sunnuntaina iltapäivällä tulivuorenpurkaus.

Purkaus tapahtui Cumbre Viejan kansallispuiston alueella La Palman eteläosassa iltapäivällä kello 17 jälkeen Suomen aikaa.

Purkauksen vuoksi lähialueen ihmisiä alettiin evakuoida. Operaation avuksi määrättiin sotilaita. Yhteensä yli 1 000 ihmistä on määrätty poistumaan kodeistaan. Väliaikaisia väestösuojia on avattu evakuoitaville.

Tulivuori sijaitsee melko harvaan asutulla vuoristoalueella. Lähialueella asuu El Paisin mukaan noin 35 000 ihmistä.

Purkauksessa laava on aukaissut alustavien tietojen mukaan vuoreen kaksi halkeamaa. Lisäksi purkauksessa on syntynyt suuri savupatsas. El Paisin mukaan purkaus on aiheuttanut myös pieniä metsäpaloja. Vakavista vahingoista ei ole vielä tietoa.

Cumbre Vieja -vuori on purkautunut 1900-luvulla vuosina 1949 ja 1971.

Ilmaan ryöpsähti tulipunaisena hehkuvaa laavaa.

Tulivuorenpurkaus on aiheuttanut metsäpaloja.

Purkausaukon yläpuolella näkyi sunnuntaina näyttävä savupatsas.

Paikallisia asiantuntijoita tarkkailemassa purkausta.

Purkaus Los Llanos de Aridanesta nähtynä.

Tulivuorenpurkaus on herättänyt huomiota kautta maailman.

Tulikuumaa magmaa kohoaa vuoren sisältä ilmaan.